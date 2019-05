Vrajitoarea Monica Ionita sustine ca l-a sunat pe Razvan Ciobanu si i-a spus ca o sa moara pe 29 aprilie

Vrajitoarea Monica Ionita a povestit ca l-a sunat pe creatorul de moda inainte sa isi piarda viata in accidentul teribil din 29 aprilie, a Doua zi de Paste si i-a spus data exacta in care va pleca pe lumea cealalta. De asemenea, aceasta ne-a dezvaluit cum a reactionat Razvan Ciobanu cand a auzit ca ceva rau urma sa i se intample.

Potrivit vrajitoarei Monica, Razvan Ciobanu nu consumase nici alcool, nici substante interzise inainte sa se urce la volanul autoturismului de lux. Mai mult, ea a dezvaluit, ca designerul era urmarit de un blestem si avea cateva grame de argint viu - asa cum au patit si fostii soti Mihaela si Cristi Borcea in urma cu cativa ani buni. In plus, a mai spus vrajitoarea Monica Ionita, ea a vorbit la telefon cu creatorul de moda in urma cu un an si cand i-a spus ca va pati ceva foarte rau, acesta i-a dat o replica pozitiva. El i-a argumentat ca nu i se va intampla nimic, pentru ca tot ce face este sa se distreze si nu isi doreste sa provoace probleme.

"Tin sa fac un anunt public: in ultimele zile se discuta tot mai des despre moartea designerului Razvan Ciobanu. Ei bine, toti care va dati cu parerea, inclusiv cei din mass-media ca „poate" ar fi consumat alcool inainte de a se urca la volan, ca ar fi consumat anumite substante va vin in ajutor cu adevaratul motiv care el s-a stins din viata! Raposatul Mihaita-Razvan Ciobanu a fost urmarit de un blestem... fapt pentru care in data de 29 aprilie el a avut un accident in urma caruia si-a pierdut viata. Indiferent ca era in acel automobil, indiferent ca venea de la Mamaia, ca bause sau nu, Razvan avea sa decedeze in data de 29.04.2019 deoarce avea un blestem foarte puternic asupra lui. Se simtea dupa el in ultimul timp. Se retrasese din fata camerelor, motiv pentru care se simtea tot mai rau, semn ca farmecele il ajunsesera!

„Asadar, dragi cititori, dragi scriitori, dragi reporteri, va rog sa nu mai puneti vina pe faptul ca s-a urcat la volan consumand alcool... ca avea cine stie ce substante si asa mai departe! Adevaratul motiv este ca el era depistat cu 2 grame de argint viu in corpul lui, fapt pentru care, el de-a lungul anilor nu s-a putut stabili cu nicio femeie, urmand mai apoi ca el sa aiba relatii cu oameni de acelasi sex! Am avut ocazia sa vorbesc cu el in urma cu un an avertizandu-l ca ceva rau i se va intampla! I-am spus ca mi s-a aratat un bob de zabava (insemnand ca ceva foarte rau se va intampla intr-o saptamana, o luna sau un an). Mi-a spus ca nu ar avea ce sa se intample cu el, ca nu face altceva decat sa-si distreze viata! Dumnezeu sa-l ierte!", a marturisit vrajitoarea Monica Ionita.