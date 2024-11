Zgomote ciudate de sub podeaua casei au făcut-o pe o femeie să cheme poliția. Ce au descoperit a fost terifiant

Timp de câteva săptămâni, o femeie în vârstă din SUA s-a plâns familiei sale că auzea sunete ciudate de sub casa ei din El Sereno, noaptea târziu. Zgomotele nu erau provocate de vreun animal rătăcit, ci de un bărbat - care mai era și gol - și care locuia în spațiul de sub casa femeii.

Potrivit Los Angeles Times, zgomotele „se produceau de obicei târziu în noapte, așa că am pus-o pe seama unor animale de sub casă", a declarat ginerele femeii, Ricardo Silva. Dar, joi, sunetele au fost mult mai puternice decât de obicei, ceea ce a determinat familia femeii în vârstă de 93 de ani să sune la poliție, a spus el. Departamentul de poliție din Los Angeles și a descoperit bărbatul sub casă, potrivit unui purtător de cuvânt al LAPD.

Bărbatul a refuzat să iasă din locuința sa subterană, iar ofițerii au chemat o echipă SWAT să-l aresteze. „A refuzat să plece", au spus polițiștii. „Nu s-a speriat de câinii poliției, iar primele două încercări cu gaze lacrimogene nu l-au scos de acolo". Poliția l-a identificat pe suspect ca fiind Isaac Betancourt, în vârstă de 27 de ani, care a precizat că acesta era fără haine. Betancourt a fost arestat de LAPD și ulterior eliberat, urmând să fie trimis în judecată pe 6 decembrie.