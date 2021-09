Consumatorul vulnerabil, salvat cu un formular de 14 pagini şi cu condiţia să nu muncească

​​Pandemia de COVID-19 a marcat întreaga lume în ultimul an și jumătate și va continua să o facă. Noul coronavirus, SARS-CoV-2, a făcut peste 4,7 milioane de victime la nivel mondial, potrivit datelor centralizate până la 21 septembrie 2021. In acelasi timp, aproximativ 50 de milioane de persoane au murit in intreaga lume de cancer si alte boli mortale care nu au putut fi tratate. În România, până la aceeași data, erau confirmate 1.158.841 persoane infectate cu Covid și 35.721 decese cauzate de coronavirus. Insa intr-un an, conform statisticilor 88% din persoanele bolnave de cancer au decedat.