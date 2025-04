După manipularea pietei de capital, familia si apropiatii lui Trump baga banii masiv in criptomonede. Urmeaza o dedolarizare accelerata!

Donald Trump, apropiatii sai și familia sa sunt tot mai intersați de industria cripto, arată o analiză Bloomberg. Trump este deja cea mai bogată persoană care a devenit vreodată președinte al SUA, iar deținerile sale non-cripto includ investiții semnificative în imobiliare.

După prima sa alegere în 2016, avocații lui Trump au format un trust pentru a se ocupa de afacerile sale. Acesta a fost gestionat de cei doi fii mai mari ai săi și de Allen Weisselberg, directorul financiar al companiei imobiliare a lui Trump. Eric Trump a subliniat că "nu există conflicte" legate de investițiile cripto ale familiei. "Nu lucrez cu Casa Albă", a spus Eric Trump în timpul unui interviu pentru Bloomberg TV în aprilie. "Credem în criptomonede de mult timp."

Cu toate ca familia sa baga banii in criptomonede, Trump a numit Bitcoin o "înșelătorie" în 2021, spunând la acea vreme pentru Fox Business că nu-i place tokenul "pentru că este o altă monedă care concurează cu dolarul" și că ar trebui reglementat "foarte, foarte mult". Dupa afirmatiile sale, milioane de americani simpatizanti de ai sai nu au mai investit in bitcoin, ba chiar au vandut masiv, ceea ce a dus la o scadere substantiala a apreciatei monede cripto. In acelasi timp, familia sa investea in bitcoin.

Nu este pentru prima oara cand Trump manipuleaza opinia publica in folosul sau, al familiei sale si al apropiatilor. Ceea ce a facut recent cu introducerea tarifelor vamale pentru tari a fost considerata o manipulare a pietei de capital, bursele s-au prabusit, au vandut ieftin active, in vreme ce apropiatii sai din Big Tech au cumparat, au speculat, la fel si apropiati ai sai din mediul de afaceri, sau politicieni fideli. In SUA a inceput o ancheta in acest sens.

Relația lui Trump cu industria activelor digitale a evoluat semnificativ. Pe cand era doar candidat la functia prezidentială, a curtat și a beneficiat de contribuții semnificative la campania sa de realegere din partea directorilor și susținătorilor cripto. În cel de-al doilea mandat, Trump a semnat ordine executive în sprijinul promisiunii sale de a face din SUA capitala cripto a planetei, i-a instalat pe David Sacks și Bo Hines pentru a reprezenta interesele industriei și a continuat să-și promoveze propriul memecoin cu postări pe Truth Social.

"Trump și familia sa par dornici să stabilească un punct de sprijin larg în sector înainte de alte acțiuni de reglementare care ar putea crește evaluările criptoactivelor", a declarat Eswar Prasad, profesor de politică comercială la Universitatea Cornell. Trump a devenit un convertit cripto după ce s-a îndrăgostit de propriile sale obiecte de colecție digitale, cunoscute sub numele de jetoane nefungibile.

Bill Zanker, un prieten al lui Trump și fondatorul companiei de educație pentru adulți The Learning Annex, i-a prezentat inițial ideea. De atunci, NFT-urile Trump Trading Cards, care îl înfățișează într-o varietate de ipostaze și ținute (uneori îmbrăcat ca un supererou), au fost răspândite în patru colecții. Președintele a găzduit anul trecut cine pentru fanii care i-au cumpărat NFT-urile, care, potrivit dezvăluirilor financiare, au adus milioane de dolari.

Familia Trump și-a anunțat proiectul cripto World Liberty Financial înainte de alegerile din SUA. De la începuturile sale, proiectul a cumpărat alte criptomonede în valoare de milioane de dolari, inclusiv Ether și Tron, deși nu a oferit încă servicii DeFi promise, cum ar fi împrumutul de criptomonede fără intermediari. O companie afiliată lui Trump primește 75% din veniturile nete sub formă de taxă, inclusiv veniturile din vânzările de jetoane, potrivit documentelor de ofertă. Familia Trump deține 60% din acțiunile World Liberty prin compania lor DT Marks DeFi LLC.

Compania a strâns 550 de milioane de dolari în vânzări de jetoane după ce a finalizat o a doua rundă luna trecută. Zach Witkoff, unul dintre co-fondatorii World Liberty, este fiul lui Steve Witkoff, care a ajutat la conectarea familiei președintelui cu alți participanți ai World Liberty Financial. De la vânzarea tokenului platformei în octombrie, observatorii au ridicat întrebări cu privire la potențialele conflicte de interese pentru familia Trump, având în vedere influența administrației asupra reglementărilor.

Fiii lui Trump, Donald Jr., Eric și Barron, sunt toți listați ca "consilieri Web3" la World Liberty Financial. Familia promovează activ proiectul prin intermediul rețelelor de socializare și al aparițiilor publice. Cu o zi înainte de inaugurarea lui Trump, el și soția sa, Melania, și-au lansat propriile memecoins, un colț extrem de speculativ al criptomonedelor în care activul nu are prea multă valoare intrinsecă. După o creștere inițială, care a generat probabil peste 11,4 milioane de dolari în taxe pentru entitățile legate de președinte numai în ianuarie, prețurile s-au prăbușit. Incursiunea a fost întâmpinată cu reacții mixte din partea industriei cripto, deoarece mulți au crezut că a afectat efortul de a părea mai legitim. Două entități legate de Trump - CIC Digital și Fight Fight Fight LLC - dețin 80% din ofertă, o participație care va fi deblocată pe parcursul a trei ani.

Trump Media & Technology Group Corp. a declarat la începutul lunii februarie că a aplicat mărcilor comerciale pentru produse de investiții cu teme care urmăresc prioritățile lui Trump, inclusiv un ETF "Truth.Fi Bitcoin Plus". A spus că va lucra cu Crypto.com pentru a lansa ETF-ul. Cu o lună înainte de victoria electorală a lui Trump, SEC a depus o notificare că intenționează să dea în judecată Crypto.com pentru operarea unei burse de valori neînregistrate. Ancheta a fost închisă în martie, potrivit companiei.

World Liberty Financial a anunțat planurile de a lansa propria monedă stabilă de urmărire a dolarului, numită USD1, care va fi inițial emisă pe blockchain-urile Ethereum și Binance Smart Chain. Tokenul va fi susținut unu-la-unu de titluri de trezorerie americane pe termen scurt, depozite în dolari și alte echivalente de numerar, potrivit World Liberty. Mișcarea a venit chiar înaintea legislației de referință privind monedele stabile care a avansat prin Comisia pentru Servicii Financiare a Camerei din SUA, companiile cripto prezentând monedele stabile ca o modalitate de a face tranzacțiile financiare globale mai ieftine și mai rapide.

Familia Trump a declarat că intenționează să lanseze o afacere axată pe mineritul Bitcoin cu Hut 8 Corp. Minerii Bitcoin au fost primii susținători ai campaniei de realegere a lui Trump. În iunie 2024, candidatul Trump a găzduit mai mulți directori minieri la Mar-a-Lago, spunându-le că va fi un avocat pentru ei la Casa Albă. Sectorul minier Bitcoin din SUA a devenit o industrie de miliarde de dolari. "Investiția în criptomonede nu mai este la fel de simplă ca deținerea Bitcoin", a spus Campbell Harvey, profesor de finanțe la Universitatea Duke. "Există multe segmente cripto diferite. Trump este prezent în creditare, o viitoare monedă stabilă, alte criptoactive și acum o operațiune de minerit."