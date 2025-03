Lovitura de teatru: Laura Vicol și Sorin Grindeanu formează un cuplu și urmează să se căsătorească

Laura Vicol și Sorin Grindeanu se iubesc și ar urma să se căsătorească în toamnă! Unde ar vrea cei doi să petreacă după ce ar spune marele „da"? Vă prezentăm cele mai noi informații!

Laura Vicol și Sorin Grindeanu ar fi început o poveste de dragoste care, deși a fost ținută în umbră până acum, tot mai multe lucruri ies la iveală. Potrivit unor surse apropiate celor doi, Laura Vicol ar fi divorțat în mare secret de Vladimir Ciorbă prin intermediul avocaților, pentru a evita ca presa să afle. Cu atât mai mult, Sorin Grindeanu ar fi prins în mijlocul unor conflicte serioase în căsnicia sa, iar zvonurile despre un divorț ar fi tot mai insistente.

Cei doi ar fi început să se întâlnească în urmă cu trei ani, în cadrul unor evenimente, iar relația lor ar fi evoluat treptat într-o poveste de iubire. Marea surpriză este că Laura Vicol și Sorin Grindeanu ar urma să se căsătorească în secret. Cei doi ar fi vorbit pentru a reține Palatul Snagov pentru nunta lor, în octombrie 2025, potrivit informatiilor jurnalistului de investigatii Liviu Alexa, care comenteaza:

Cand, in octombrie 2024, publicam fotografia de mai sus insinuand o relatie de amantlac intre Laura Vicol si Sorin Grindeanu, acesta din urma a incercat sa ma preseze prin intermediul unor cunoscuti comuni sa dau jos poza ca, vezi Doamne, nu e Vicol, ca e o alta blonda, ca ii fac probleme acasa, ca el e un fidel... Io v-am mai zis de Grindeanu ca "sufera" de priapism, boala regelui Carol al II-lea, si ca e mare amator de savarina.

Dar fata de alte gagici de-ale lui, Laura a ramas o relatie constanta. De trei ani, Laura Vicol si Grindeanu se intalnesc pentru campionate fizice si pare-se ca e si mare iubire. O sa ziceti: oare Vladimir Ciorba nu stia? Hahaha, ba da, stia, dar nu il interesa, fiindca Ciorba avea aceeasi mentalitate ca Dorin Cocos cu Elena Udrea: daca ii folosea interesului personal sau de business, atunci nu era nicio problema, vorba aia, faci un dus, si e ca noua! Nu e prima oara cand porumbeii s-au afisat ostentativ: la Nuba Chalet spargeau zeci de mii de lei pe consumatii din banii fraierilor de la Nordis.

De aia era atat de relaxat Sorinel Grindeanu vizavi de Laurici si anume ca nu va pupai nimic la procurori: stia ca au o iubire de aparat. Iubire mare, dar si businessuri mari: Grindeanu a facut impreuna cu Vicol blocuri la Timisoara cu bani transferati din Nordis. Si cu sprijinul unor firme din grupul Nordis:

în luna septembrie 2022, în timp ce se ocupa cu dezvoltări imobiliare în periurbanul Timișoarei, Mihaela Grindeanu, nevasta, sub regimul matrimonial al comunității legate de bunuri, a cumpărat un teren în comuna Dumbrăvița, pe strada Mihai Eminescu, în suprafață totală de 1420 mp, la un preț de 241.400 euro. Ulterior, la data de 30 mai 2023, pe locația respectivă, autoritatea locală a emis autorizația de construire nr. 121 pentru o casă, în regim de înălțime de Sp+P+1E. Din documente publice, construcția viitorului cămin familial al soților Grindeanu a demarat pe 16 octombrie 2023, având ca termen de finalizare anul 2025. Atât din documentele de urbanism, cât și din panotajul stradal de la locul șantierului, rezultă că proiectul a fost realizat și asumat de arhitecții de la SC Addicted Evolution SRL din București, în timp ce construcția a fost plasată în sarcina SC Stoian Construct SRL din Timișoara.

Datele oficiale de la Registrul Comerțului arată că, până la nivelul anului 2022, SC Addicted Evolution SRL s-a numit SC Nordis Arhitectura SRL. Chiar și după rebranduire, codul unic de indentificare (CUI) și adresa socieității au rămas aceleași. Înainte de schimbarea la față, acționari au fost SC Nordis Management SRL, Vladimir Ciorbă (soțul Laurei Vicol de la PSD), Mihai Alexandru, frații Emanuel și Cristian Poștoacă și Maria Ivan. Ulterior, odată cu schimbarea denumirii în SC Addicted Evolution SRL, beneficiari ai părților sociale au devenit, în cote părți egale, următoarele persoane juridice și fizice - SC Best Luxury Investement SRL (acționar Vladimir Ciorbă), SC Mapp Development SRL (beneficiari frații Poștoacă), SC Mihai & Mihai Imob Investments SRL (proprietar Mihai Alexandru) și Radu Bogdan Alexandru. Dar... s-ar putea ca vilocul sa nu mai fie rezidenta familiala a sotilor Mihaela si Sorin Grindeanu, ci a unui nou cuplu: Laura Vicol si Sorin Grindeanu.

Spun asta pentru ca sursele mele foarte informate sustin ca Laura Vicol a divortat de ceva luni in mare secret de Ciorba, a divortat la avocati ca sa nu afle presa. Este si motivul pentru care au fost retinuti amandoi in scandalul Nordis. Daca AR MAI FI FOST casatoriti, cu siguranta in arest ramanea doar Ciorba Vladimir, fiindca, de obicei, judecatorii de drepturi si libertati nu retin si sot, si sotie, daca sunt inculpati, de obicei sotia dintr-un cuplu cercetat primeste arest la domiciliu sau control judiciar - adica masuri mai blande.

Ei bine, mai am doua bombe. Sorin Grindeanu e in mari certuri si discutii de divort si el! Mihaela Grindeanu e satula de tot ce a auzit in ultimii ani, e satula de relatia cu blonda Laura Vicol si vrea divort! Bomba bombelor e insa ce am aflat azi dimineata de la... exact cine se "ocupa": Grindeanu si Vicol ar fi antamat extrem de discret inchirierea Palatului Snagov pentru luna octombrie 2025, timp destul ca Sorin sa inchida si el divortul si sa se dedice total noii familii!

Dan Diaconescu și Mariana Moculescu, despre situația dintre Laura Vicol și Sorin Grindeanu:

În emisiunea „Dan Diaconescu Direct", prezentatorul TV a discutat pe baza acestui subiect alături de Mariana Moculescu. Sorin Grindeanu și Laura Vicol au sărbătorit un Revelion la Monte Carlo, iar imaginile surprinse acolo arată clar că s-au distrat pe cinste cu o asemenea ocazie!

Dan Diaconescu: Să vedem acum dacă ai răbdare să te uiți pe niște imagini, da? Că tu ești și tu trecută prin atâtea. Dar să dăm și cu sonor imaginele, să ascultăm sau să le dăm pe tot ecranul dacă se văd. (...) Da, vedeți, așadar, așa se face un Revelion adevărat. Vezi, așa trebuia să-ți găsești tu un soț, un român ca Sorin Grindeanu.

Cam așa stau lucrurile, dar să vedeți că acest subiect va bubui, știi, dacă încolo întâmplarea face ca tu să fii aici, când subiectul ăsta explodează, cred că va ține capul de afiș până la alegeri. Să vezi detalii. De exemplu, Liviu Alexa, un ziarist foarte curajos, publică mâine un articol în care scrie așa: „Laura Vicol și Sorin Grindeanu au vorbit discret la Palatul Snagov să rețină locația pentru nunta lor în octombrie 2025".

Știi că vorbeam mai devreme de cuplurile care se inversează. Deci la acest Revelion în 2024, Sorin Grindeanu a fost cu soția, Laura Vicol cu soțul. Acum ambii se aude că divorțează și se vor căsători. Și au rezervat deja masa, mă rog, și dansul la Palatul Snagov în octombrie 2025. Adică octombrie anul ăsta. Ce părere ai? Asta e high life-ul bucureștian. Și tu, vezi, ai fost și tu în high life-ul ăsta din anii 90, dar nu era așa. Când Horia Moculescu era un artist mare, în vogă, dar nu vă permitea să dați 14.000 de euro la o masă.

Mariana Moculescu: Aici este vorba de level. Ei trăiesc într-o anumită atmosferă, ei respiră un anumit aer. Psihologic vorbind, desigur.

Dan Diaconescu: O să-i rog pe cei din regia de emisiune să-i contacteze pe acești oameni, pe Sorin Grindeanu, Laura Vicol, fiindcă așa ne obligă CNA-ul și să le ascultăm și lor dreptul la replică. Situația pare foarte, foarte groasă. Dar s-ar putea ca vilocul să mai fie rezidența familiară a soților Mihaela și Sorin Grindeanu, nu pentru mult timp, ci a unui nou cuplu, Laura Vicol și Sorin Grindeanu.

Deci o să avem nuntă mare de tot anul ăsta. Zice Silviu: „Spun asta, pentru că sursele mele foarte informate susțin că Laura Vicol a divorțat de câteva luni în mare secret de Ciorbă, a divorțat la avocați ca să nu afle presa.

Este și motivul pentru care au fost reținuți amândoi în scandalul Nordis. Dacă ar mai fi fost căsătoriți, cu siguranță în arest, rămânea doar Ciorbă Vladimir, fiindcă, de obicei, judecătorii de drepturi și libertăți nu rețin și soț și soție, dacă sunt inculpați. De obicei, soția dintr-un cuplu cercetat primește arest la domiciliu sau controlul judiciar, adică măsuri mai blânde.

Zice Liviu Alexa în articolul publicat: „Sorin Grindeanu e în mari certuri și discuții de divorț și el. Mihaela Grindeanu este sătulă de tot ce a auzit în ultimii ani, e sătulă de relația cu blonda Laura Vicol și vrea divorț. Bomba bombelor este însă ce am aflat azi dimineață, de la exact cine se ocupa, Grindeanu și Vicol ar fi antamat extrem de discret închirierea Palatului Snagov pentru luna octombrie 2025, timp destul ca Sorin să închidă și el divorțul, să se dedice total noi familii". (...) Laura Vicol neagă pe surse, încerc să iau apărarea în lipsa ei. Laura Vicol neagă pe surse că ar fi divorțat.