Atacul lui Trump asupra elitelor cuprinde aproape toate aspectele vieții americane: "Încearcă să schimbe cultura Americii, precum și politica acesteia"

Președintele Donald Trump își intensifică atacul pe mai multe fronturi asupra a ceea ce susținătorii văd ca o instituție de elită, folosind puterea prezidențială brută pentru a îndoi guvernul, legea, mass-media, sănătatea publică, politica externă, educația și chiar artele la voința sa, notează CNN.

Trump nu a lăsat nicio îndoială în campania de anul trecut că va folosi autoritatea executivă pentru a căuta răzbunare împotriva dușmanilor săi politici. Dar încercarea lui de a transforma politica și cultura Americii este mult mai amplă decât o călătorie personală de răzbunare.

El vizează universitățile Ivy League; utilizarea autorității executive împotriva firmelor de avocatură de top; eviscerarea birocrației; respingerea a 80 de ani de ortodoxie de elită despre conducerea globală americană; și folosirea tarifelor pentru a spulbera sistemul comercial global pe care susținătorii Face America Great Again îl consideră drept o trădare care se îmbogățește pe sine a elitelor globale.

Într-un exemplu recent, Casa Albă a forțat Universitatea Columbia să restricționeze demonstrațiile, să-și revizuiască curriculumul din Orientul Mijlociu, să interzică măștile în timpul protestelor și să consolideze aplicarea legii. Alte instituții de învățământ de top se simt acum vulnerabile la posibile încercări de a impune dogma lui Trump. Strategia ar putea lărgi deschiderea politică creată de presiunea conservatoare asupra colegiilor de top din cauza protestelor anti-Israel pe fondul războiului din Gaza.

Și la sfârșitul săptămânii trecute, Trump i-a ordonat procurorului general Pam Bondi să caute sancțiuni împotriva avocaților și a firmelor de avocatură care se angajează în ceea ce el consideră drept „un litigiu frivol, nerezonabil și vexator împotriva Statelor Unite". Nota a fost publicată după ce a anulat pedeapsa împotriva unei firme de top, după ce Casa Albă a declarat că a fost de acord să acorde 40 de milioane de dolari în servicii juridice pro bono pentru a sprijini inițiativele administrative și a promis că va renunța la diversitate, echitate și incluziune. Firma - Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - contestă caracterizarea acordului de către administrație, dar înțelegerea a provocat o reacție între mulți avocați de la Washington.

Strategia amplă a lui Trump pulsează cu energia anti-establishment care îi animă mitingurile de campanie zbuciumată și face parte dintr-o încercare mai profundă de a distruge ceea ce criticii văd ca o mulțime liberală care domină guvernarea Washingtonului și puterea globală în Occident cu ceea ce mulți conservatori văd ca valori americane mai autentice. Această aspirație se află în spatele eviderării de către președinte a Departamentului Educației, care a fost mult timp văzut de republicani ca un instrument al sindicatelor profesorilor susținute de democrați și o pârghie pentru politici mai incluzive de gen, rasă și incluziune, cărora mulți conservatori se opun.

Alegerea lui Trump de secretară pentru educație, Linda McMahon - care nu are experiență în domeniu, dar a făcut o avere promovând lupte teatrale și coregrafiate de lupte profesionale - este în sine o mustrare pentru instituția de învățământ. McMahon și-a explicat misiunea de a-și retrograda departamentul la Dana Bash Sunday de la CNN la „State of the Union": „Departamentul Educației nu educă un singur copil. Nu stabilește nicio curriculum în niciun stat. Nu angajează profesori. Nu stabilește programe", a spus ea, jurând că va trimite fonduri federale direct statelor.

Numirea lui McMahon izvorăște din aceleași sentimente de atac de elită care l-au determinat pe Trump să-l numească pe Robert F. Kennedy Jr., un sceptic referitor la vaccinuri, la conducerea Departamentului de Sănătate și Servicii Umane.

Politica lui Trump a fost mult timp ostilă intelectualismului. Iar un președinte care a fost batjocorit de către instituție ani de zile își folosește acum a doua administrație pentru a-și regla conturile.

Dar încercarea sa de a aduce universitățile, mass-media și instituția medicală în concordanță ridică temeri pentru libertatea academică și a presei și pentru caracterul sfințenie al științei în sănătatea publică. Și ambițiile sale merg mai departe - chiar a preluat controlul asupra Centrului Kennedy din Washington, a pus prezentatori Fox News în consiliul său și a promis că va înlocui cultura înaltă cu mai multă programare mainstream.

Toate acestea sunt în concordanță cu un președinte care atrage cel mai mult sprijin din afara orașelor Americii și din suburbiile bogate din clasa de mijloc; și care crede că are un mandat pentru transformare după ce a câștigat toate cele șapte state swing și votul popular în 2024. Vorbește, de asemenea, despre revoluția pe care a condus-o în Partidul Republican, care și-a renunțat la formare din trecut și acum canalizează circumscripțiile clasei muncitoare care au fost democrate.

Dar ultimele acțiuni ale administrației au, de asemenea, paralele întunecate cu tacticile liderilor puternici ale căror atacuri asupra mediului academic, mass-mediei, legii și afacerilor au dus la zdrobirea libertăților fundamentale, a democrației și la proliferarea corupției oligarhice - de exemplu în Ungaria sub premierul Viktor Orbán, un erou al mișcării MAGA.

Instinctele ultra-naționaliste ale lui Trump și admirația pentru dictatori precum președintele rus Vladimir Putin - o mustrare la adresa generațiilor de politică externă a instituției americane îndreptate împotriva expansionismului de la Kremlin - pun la îndoială sistemul internațional construit de elitele securității naționale după cel de-al Doilea Război Mondial și sistemul de alianțe cu democrațiile care stau la baza puterii globale a SUA.

Iar insistența administrației sale că ceea ce consideră că un corp liberal de elită al judecătorilor de la curțile districtuale nu are dreptul de a interpreta Constituția într-un mod care constrânge puterea unui președinte atotputernic încălcă acum statul de drept în America, chiar dacă Casa Albă nu a contestat încă Curtea Supremă - poate în convingerea că majoritatea conservatoare a președintelui va valida propria viziune asupra lumii.

Trump și-a schițat abordarea în mai multe domenii de politică în discursul său inaugural arzător, care a fost o declarație de intenție pentru a se asigura că al doilea mandat va impune genul de schimbare fundamentală pe care primul său nu a reușit să o consacre și a credinței că a fost „mântuit de Dumnezeu pentru a face America din nou mare".

În ochii lui Trump, acea măreție a fost compromisă de politicile de elită de stânga care au spulberat producția internă, au suprimat libertatea cu mandate de sănătate publică, au impus valori liberale radicale în educație, au permis migrația necontrolată, au cauzat slăbiciune în străinătate și au permis prietenilor Americii să-și exploateze generozitatea. „Timp de mulți ani, o instituție radicală și coruptă a extras putere și bogăție de la cetățenii noștri, în timp ce stâlpii societății noastre erau rupți și aparent în complet degradare", a spus Trump după ce a fost uzat.

Programul său oglindește obiectivele Proiectului 2025, manualul pentru conducerea prezidențială conservatoare pe care Trump l-a renegat în timpul campaniei sale, dar care acum ajută la explicarea deciziilor politice ale administrației sale. „Următorul președinte conservator trebuie să aibă curajul de a pune necruțător interesele americanului obișnuit peste dorințele elitei conducătoare", a scris președintele Fundației Heritage, Kevin Roberts, în prefața documentului. „Revoltarea lor nu poate fi prevenită; trebuie pur și simplu ignorată și poate fi."

Sinergia dintre dorința lui Trump de a pedepsi sursele de putere despre care crede că i-au greșit și încercarea mai largă a administrației de a neutraliza orice încercare de a neutraliza constrângerile i-au determinat confruntarea cu marile firme de avocatură Paul, Weiss. Președintele a semnat un ordin executiv care a suspendat autorizațiile de securitate pentru avocații firmei - o mișcare care ar fi putut împiedica capacitatea acesteia de a acționa în cazurile care se intersectează cu guvernul federal. Ordinul a fost în concordanță cu încercarea președintelui de a pune capăt a ceea ce el numește „armarea" justiției - prin țintirea avocaților sau a firmelor care au participat anterior la urmărirea penală împotriva lui.

Într-o scrisoare către Paul, angajații Weiss, președintele companiei, Brad Karp, a explicat decizia sa de a trata cu președintele, avertizând că ordinul executiv ar fi putut „distruge cu ușurință firma noastră. A adus toată greutatea guvernului asupra firmei noastre, a oamenilor noștri și a clienților noștri".

Însă decizia companiei a provocat îngrijorări mai ample că președintele își va folosi puterea pentru a amenința firmele de avocatură cu ruina dacă aceștia acționează în numele oponenților săi.

Încercările lui Trump de a atrage elitele juridice din firmele private pentru a se înfrunta oglindesc atacul său asupra unei alte instituții pe care președintele încearcă să-l lipsească de putere - sistemul judiciar federal. Acest lucru este evidențiat de atacurile sale asupra unui judecător federal american care a încercat să oprească deportările de presupuși membri ai bandei în Venezuela, pe care Casa Albă le-a efectuat în temeiul Alien Enemies Act din 1798, rar folosit. Judecătorul James Boasberg încearcă să afle dacă administrația a emis ordinul său de a opri deportările weekendul trecut. Eforturile sale au stârnit spectacolul extraordinar al unui procuror general care îi atacă direct legitimitatea.

„Acesta este un judecător scăpat de sub control, un judecător federal care încearcă să controleze întreaga noastră politică externă. Și nu o poate face", a spus Bondi la „Sunday Morning Futures" de la Fox News, care este prezentat de Maria Bartiromo - una dintre prezentatorii Fox pe care Trump i-a ridicat la consiliul de conducere al Centrului Kennedy. "Nu sunt imigranți. Sunt străini ilegali care comit cele mai violente crime pe care ți le poți imagina asupra americanilor, crime, violuri", a spus Bondi despre venezuelenii deportați într-o închisoare draconică din El Salvador condusă de dictatorul Nayib Bukele, care a ridicat probleme legate de drepturile omului.

Folosirea de către administrație a unui argument de securitate națională ca justificare pentru deportări, despre care Trump susține că fac parte dintr-o invazie venezueleană, ar putea fi concepută pentru a înlătura încercările judecătorului de a obține claritate. În timp ce Bondi a spus că cei deportați sunt criminali, administrația nu a oferit până acum detalii de la caz la caz despre cei implicați. Până acum, CNN nu a reușit să stabilească că vreunul dintre migranți ar fi aparținut bandei Tren de Aragua, despre care administrația a spus că este motivul deportărilor.

Asistenții lui Trump continuă să susțină că Boasberg este un judecător liberal. Dar a fost numit mai întâi de președintele republican George W. Bush și apoi promovat de președintele Barack Obama. Are o reputație lungă de judecător nepartizan. Afirmațiile conform cărora doar judecătorii numiți de Trump sunt apți să se pronunțe asupra politicilor administrației Trump amenință să distrugă fundamentul sistemului juridic.

Deportările sunt unul dintre cele mai proeminente exemple ale obiceiului administrației de a aplica o mare putere executivă într-o aparentă încercare de a depăși capacitatea instanțelor sau a oponenților săi politici de a impune constrângeri în timp real.

Însă ambiția de a lăsa în zdrenț sursele existente ale puterii de elită la Washington trece prin toate obiectivele administrației - de la preluarea controlului asupra fondului de presă de la Casa Albă de la jurnalişti până la distrugerea generaţiilor de politici bipartizane americane cu ameninţări de a anexa Canada, în timp ce oficialii papagal în mod repetat propaganda rusă asupra Ucrainei.