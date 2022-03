Cozmin Gușă face o dezvaluire nucleară: "Ponta a fost recrutat de chinezi din 2002. Mi s-a confirmat de la SIE!" VIDEO

"Am vorbit despre lipsa de alimente și va fi ceva real. Nu doar Rusia plătește prețul sancțiunilor, este plătit și de alte națiuni din Europa și inclusiv de țara noastră. Rusia și Ucraina au fost grânarul Europei", a declarat președintele american Joe Biden într-o conferință de presă, la Bruxelles, după terminarea summit-ului NATO.

Hunter Biden i-a făcut cunoştinţă tatălui său, Joe Biden, pe atunci vicepreședintele SUA, cu un director executiv de la o firmă de energie ucraineană cu mai puțin de un an înainte ca bătrânul Biden să facă presiuni pe oficialii guvernamentali din Ucraina să-l concedieze pe un procuror care investiga compania, potrivit e-mailurilor obținute de The New York Post.