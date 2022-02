CULTURA NEAMULUI sifonată în timp ce SERVICIILE SECRETE fac POLITICĂ!

In dezbaterea privind prelungirea Certificatului Verde cu inca un an, ce a avut loc in Plenul Parlamentului European pe data de 16 februarie 2022, europarlamentarul PNTCD Cristian Terhes a fost intrerupt de un usier de la a mai prezenta public pagini „redactate" din contractele cu firmele producatoare de vaccinuri astfel cum acestea au fost facute publice: zeci de pagini innegrite, ce ascund clauze si conditii pe care nimeni, in afara de birocratia din fruntea UE, nu le-a vazut.