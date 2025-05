Un avion american misterios a aterizat la București în seara zilei de marți, 27 mai 2025, la ora locală 22:00, venind dinspre Rzeszow (Polonia). Este vorba despre un Gulfstream G550 din flota Gărzii de Coastă a Statelor Unite. Informatii speciale spun ca la bord s-ar fi aflat Kristi Noem, secretarul de Securitate al SUA.

La miezul nopții aeronava cu însemnele Statelor Unite urma să decoleze din capitala României spre Shannon (Irlanda). Anunțul a fost făcut pe Facebook de site-ul BoardingPass, specializat în zboruri. Rzeszow este o bază strategică și în același timp un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina. Este al doilea avion american care ajunge la București.

Kristi Noem a fost in Polonia la mitingul de sustinere a candidatului suveranist la care a fost prezent si George Simion. La fel cum seful spionajului francez Nicholas Lerner a fost la Bucuresti cu cateva zile inainte de alegerile din România. Dupa cum se vede, România a ajuns in sfera de influenta a Frantei prin castigarea alegerilor de catre Nicusor Dan, in vreme ce e foarte probabil ca Polonia sa intre sub umbrela SUA si sa castige suveranistul Karol Nawrocki.

Sâmbătă, 24 mai 2025, o altă aeronavă americană a aterizat în Capitala României, fără a se cunoaște motivul venirii sale. Este vorba de un avion privat contractat des de Departamentul pentru Justiție (DoJ) al Statelor Unite, a scris același site specializat în zboruri. Cu același avion au zburat fostul președinte al SUA și soția sa spre și dinspre Roma (Italia) pentru a participa la funeraliile Papei Francisc.