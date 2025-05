Tratatul OMS privind pandemiile este de-a dreptul criminal: Arestarea pe loc a protestatarilor, vaccinarea obligatorie a tuturor cetatenilor!

Cunoscutul avocat Iulian Urban atrage atentia asupra mai multor prevederi din tratatul Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind pandemiile, tratat semnat si de România si care va actiona la viitoare pandemie peste suveranitatea statelor semnatare:

Pentru ca NIMENI dintre bravii jurnalisti romani, sau dintre stralucitele minti juridice ale tarii nu au analizat pentru romani textul Tratatului Pandemic semnat de Romania, cateva aspecte

- art. 5 alin [1] da dreptul autoritatilor ca in caz de pandemie, pe teritoriul tarilor semnatare, sa poata fi ARESTATI IMEDIAT toti ‘Non Compliant Citizens" adica cei care ar contesta, critica sau combate masurile pandemice ordonate de WHO

- obligativitatea vaccinarii este listata de 12 ori in cuprinsul Tratatului Pandemic, vaccinarea fiind obligatorie pe perioada de declarare a pandemiei pentru TOTI cetatenii tarilor semnatare

- mass-media este obligata dar si platita de autoritati ca sa promoveze pe "'spatii largi"' masurile pandemice, sanitare, medicale si vaccinarea, pe durata de declarare a pandemiei

- vaccinarea nationala se impune de guvernele tarilor semnatare, care la randul lor primesc ordin de la Directorul General si/sau Secretariatul WHO

Textul tratatului AICI.