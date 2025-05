Nepoata lui Donald Trump dezvaluie ca presedintele SUA suferă de o boală secreta foarte periculoasa pentru functia pe care o are liderul lumii occidentale

Mary Trump, nepoata liderului de la Casa Albă, care acum locuiește în Marea Britanie a dezvăluit într-un interviu acordat presei londoneze că Donald Trump ar suferi de o boală ascunsă - tulburare de personalitate narcisistă - care ar putea fi diagnosticată dacă ar fi dispus să treacă printr-o serie de teste de sănătate.

Mary Trump - psiholog și scriitoare - reprezintă acea minoritate semnificativă din SUA, democrații care nu pot crede ce se întâmplă - Vladimir Putin ca prieten al SUA, Doge (Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală al Americii) și tarifele vamale, potrivit The Telegraph. Copilăria lui Mary a fost traumatizantă pentru că tatăl ei, fratele mai mare al lui Donald, nu a reușit să se ridice la înălțimea „idealului masculin" al lui Fred Trump și a murit din cauza problemelor cu alcoolul, când Mary avea 16 ani.

Ce să credem despre președintele Donald Trump, cea mai importantă figură politică a secolului XXI? Când Freddie Trump a devenit pilot la Trans World Airlines - o slujbă de o strălucire aproape inimaginabilă în anii '60 - fratele său mai mic, Donald, l-a descris cu dispreț ca fiind un „șofer de autobuz în cer". Mary Trump, în vârstă de 60 ani, locuiește acum în Dorchester, Marea Britanie. Ea a publicat recent o carte intitulată "Who Could Ever Love You" (Cine te-ar putea iubi vreodată), o scurtă carte de memorii despre copilăria ei „în stilul lui Trump".

Bunicul ei, Fred Trump, a condus universul familiei Trump și l-a considerat pe Donald, al doilea fiu al său, „ucigașul" care putea face afacerea sa în domeniul dezvoltării imobiliare, The Trump Organisation, și mai profitabilă. Când Fred Trump a murit în 1999, averea sa era estimată la un miliard de dolari. „Nu-l pot lăsa să-mi distrugă țara", a scris ea în cartea sa din 2020, despre Donald Trump, intitulată „Prea mult și niciodată suficient". Cartea s-a vândut în 1,4 milioane de exemplare.

„Dacă Donald ar fi pacientul unui psiholog și dacă ar fi dispus să treacă printr-o serie de teste pentru a fi diagnosticat, sunt șanse, speculez, dar sunt speculații informate, să se întoarcă cu un diagnostic de tulburare de personalitate antisocială sau tulburare de personalitate narcisistă", spune Mary Trump. „Este un om foarte tulburat. În sensul cel mai elementar, (este vorba despre) oameni care se simt foarte confortabil încălcând regulile, oameni care mint des. Asemenea tipuri de oameni care fură din magazine, care poate nu cred că regulile li se aplică lor.

Știu diferența dintre bine și rău, dar pur și simplu nu le pasă. Și apoi lucrurile devin mai serioase, lucrurile devin mai întunecate și ajungi la capătul extrem, care ar fi psihopatia sau sociopatia. Acesta este un om fără ideologie", spune Mary. „Este o creatură instinctivă care face ceea ce face pentru a obține ceea ce are nevoie sau își dorește. Înțelegerea a ceea ce îl motivează și de ce și înțelegerea structurii sale psihologice contează, pentru că așa ne dăm seama cum să ne descurcăm cu el", mai spune nepoata președintelui.

„Încerc de mult timp să susțin că, dacă îi înțelegem nesiguranțele, psihopatologiile, procesele sale inconștiente, atunci știm cum să-l confruntăm." „Nesiguranța și frica sa de eșec, dacă înțelegem că acestea sunt lucrurile care îl motivează, atunci acestea sunt punctele sale slabe".