De ce tot merge Simion la Cluj? Organizația religioasă și financiară cu legături MAGA și "consultantul" american Brian Brown, implicat în acțiuni extremiste în Europa de Est

Liderul AUR, George Simion, a venit la Cluj imediat după ce a pierdut alegerile prezidențiale, iar într-o postare pe rețele sociale - în care voia să transmită cât de relaxat se simte în compania unor „prieteni clujeni" - apare cu americanul Brian Brown, un personaj cu conexiuni solide în organizații din SUA care au promovat curentul „MAGA" (Make America Great Again), un activist religios, care încă din 2013 a lucrat în Rusia, sprijinind autoritățile de la Moscova să elaboreze proiectul de lege care interzice adoptarea copiilor ruși de către cuplurile gay (potrivit Human Rights Campaign).

Deși n-a atras prea mult atenția publicului din România, Brian Brown nu s-a ferit în cercul său să se afișeze făcându-i campanie liderului AUR, George Simion, așa cum nu s-a ferit, de-a lungul timpului să sprijine multiple acțiuni politice extremiste, în țări precum Italia, Spania, Polonia, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova și mai ales în Georgia, unde a activat o bună bucată de timp, împreună cu omul de afaceri Levan Vasadze, un ultranaționalist care și-a făcut banii în Rusia și în SUA, și care a intrat în politică în 2021, înființând mișcarea „Unitate, Estență și Speranță"(ERI), contribuind la destabilizarea puterii georgiene pro-europene, relatează ActualdeCluj.

Dar Brian Brown nu lucrează singur, el cooperează într-o rețea complexă de organizații internaționale - majoritatea ultrareligioase - susținute de persoane influente care construiesc, finanțează și antrenează politicieni de extremă dreaptă, de tipul liderului AUR, George Simion. Sunt organizații care acționează nu doar „civic", ci mai ales politic, încercând să influențeze deciziile administrațiilor locale, guvernelor și parlamentelor din Europa Centrală, până la nivelul Parlamentului European, cum s-a întâmplat de exemplu cu acțiunea de limitare a drepturilor femeilor la avort, pornită din Polonia de organizația „Ordo Iuris" (organizație ultra-conservatoare, catolică, de tip think-tank, care militează puternic împotriva avortului, a divorțului și a LGBTQIA+). Printre colaboratorii și semnatarii acțiunilor „Ordo Iuris" se află și Brian Brown, din postura sa de președinte al International Organization for the Family (IOF).

Această IOF, fondată de Brian Brown, și-a creat multiple conexiuni în grupuri politice și financiare, peste tot în lume, prin intermediul Congresului anual al familiilor, organizat în diferite țări ale lumii , așa numitul The World Congress of Families (WCF), eveniment internațional care atrage atât finanțări private și de stat, cât și adepți (organizații partenere, oameni de afaceri, colaboratori politici etc.), și care l-a ajutat pe Brown să-și dezvolte, de-a lungul timpului, influența și conexiunile politice.

Liderul AUR, George Simion, a ajuns în cercul lui Brian Brown și al organizațiilor MAGA și prin intermediul politicianului și afaceristului clujean Avram Gal, reprezentant al cultului penticostal din România, notoriu pe rețele sociale din postura de administrator al localului „Transylvania Steakhouse - informează sursele ActualdeCluj. Deși e considerat un personaj obscur, un traseist care a trecut prin mai multe partide fără a se evidenția politic, confruntându-se chiar și cu un dosar penal pentru trafic de influență (în scandalul achizițiilor frauduloase de la Unifarm), Avram Gal este, deja, de zeci de ani, colaborator declarat al unor organizații americane religioase, care sunt parte din structura „Fellowship Foundation" (cunoscută ca „The Family") - organizatoarea la Washington a celebrului eveniment „Mic dejun cu rugăciune", despre care s-a realizat și un documentar pe Netflix („Familia"), film care prezintă nivelul de influență pe care organizația l-a avut asupra tuturor președinților americani, fie ei democrați ori republicani, de la Eisenhower încoace, precum și faptul că „în numele lui Isus", această rețea ar conduce, de fapt, lumea.

Avram Gal s-a numărat pe lista foarte scurtă a persoanelor din România invitate în ianuarie să participe la ceremonia de învestire a președintelui Donald Trump în funcția de președinte al SUA. Deloc întâmplător, Gal a fost însoțit la acest eveniment de un dezvoltator imobiliar cunoscut în Cluj - Ștefan Berciu - dar și de Gabriel Constantin, românul cu cetățenie americană care conduce de ani buni „Trump International Hotel & Tower Chicago". La finalul anului trecut, omul de afaceri clujean și-a anunțat public parteneriatul cu Gabriel Constantin, pentru dezvoltarea unui proiect rezidențial, la Cluj Napoca. Avram Gal a promovat și el această afacere, declarând că se pregătesc investiții importante în colaborare „cu oameni de afaceri din SUA". El a menționat că din parteneriat mai face parte și vicepreședintele „Trump Luxury Real Estate", Eric Trump - fiul președintelui american, subliniind că „lanțul hotelier deținut de familia Trump ar urma să ajungă în două orașe din România, Cluj Napoca, respectiv București.

Încă din 2017, Avram Gal apare asociat cu numele altor doi cetățeni americani care-s abonați la contracte în țară, prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie a României. Mai precis, Gal deține firma ABC News Transilvania, în asociere cu Virgil Tiran, cetăţean al Statelor Unite ale Americii (născut în Arad, domiciliat în statul Illinois), firma având ca obiect de activitate „editarea ziarelor"- administrator al platformei abcnewsromania.ro. În echipa de „corespondenți" ai acestui site e trecut și Dan Shomon - un american care provine tot din statul Illinois și care activează de mai mulți ani în România și în Bulgaria, cu firma Cyber Leven Ins. Firma are în derulare contracte mai ales cu camerele de comerț (în imaginea de mai jos, Virgil Tiran și Dan Shomnon, în cadrul unui eveniment la Camera de Comerț și Industrie din Timișoara).

Dan Shomon obișnuiește să se prezinte ca „fost șef de campanie al lui Barack Obama", deși la o documentare atentă reiese că a interacționat cu Obama doar în perioada când acesta era membru al Senatului din Illinois, deci înainte de 2008. În prezent își desfășoară activitatea mai mult prin România și Bulgaria, pe zona de asigurăi cibernetice, însă Shomon menține și un site în care prezintă firma „Dan Shomon Inc.", specializată în campanii legislative, politice și de advocacy. În 2023, Avram Gal anunța că Dan Shomon este șeful său de campanie, la alegerile pentru primăria Câmpia Turzii, alegeri pe care le-a pierdut însă în favoarea liberalului Dorin Lojigan

Sursele ActualdeCluj spun că Avram Gal a fost adus în partid - și este susținut în funcție - de Vasile Dîncu, președintele PSD Cluj. În turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în timp ce majoritatea social-democraților clujeni cu funcții s-au poziționat de partea candidatului pro-european Nicușor Dan, doar Gal a continuat nestingherit să-i facă campanie lui Simion, și nu doar la nivel verbal, așa cum reiese din toate intervențiile sale în presă și din postările de pe rețele sociale. În jurul lui Gal s-a mai aflat o întreagă rețea de afaceriști locali și organizații - multe dintre ele religioase - care au contribuit din plin la campania lui Simion.

Cu sprijinul logistic al lui Avram Gal s-a desfășurat la Cluj, la sfârșitul lunii martie, și un summit al Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni, la care au participat mai mulți lider politici conservatori și ultranaționaliști (preşedintele partidului ECR, Mateusz Morawiecki, co-preşedintele grupului ECR din Parlamentul European, Patryk Jaki, dar şi europarlamentari de dreapta din Italia, Polonia, Franţa, Bulgaria, Luxemburg, Croaţia, Spania şi România.

Vasile Pușcaș (zis Sile) este un alt afacerist clujean care s-a asociat public cu George Simion - și care nu e exclus să fie și el parte din rețeaua dezvoltatorilor imobiliari menționată mai sus. Socrul lui Pușcaș (Aurel Damian) a fost pus pe listele AUR, la alegerile locale, fiind, în prezent, membru în Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca. În afara intereselor politice și de afaceri, relația lui Sile Pușcaș cu George Simion stârnește multiple curiozități în rândul membrilor AUR, pentru că cei doi petrec mult timp împreună. Conform surselor ActualdeCluj, Simion are rezervat apartamentul prezidențial din complexul Platinia deținut de Sile Pușcaș, ori de câte ori vine la Cluj, și vine foarte des. A venit chiar imediat după primul tur al alegerilor prezidențiale, a venit și a doua zi după cel de-al doilea tur, fiind însoțit dimineața în aeroport de Vasile Pușcaș. Omul de afaceri a fost surprins participând la evenimentele lui Simion, sursele Actual spun că îl însoțește și prin deplasări sau că-i pune la dispoziție șoferi, mașini ori de câte ori are nevoie. Într-un context în care a fost întrebat de ce vine atât de des la Cluj, Simion ar fi răspuns că „e locul în care se simte cel mai liniștit".

În interviurile sale, americanul Brian Brown se laudă cu parteneri din Italia (menționând-o pe Giorgia Meloni), din Polonia sau Ungaria, dar nu numai, promovând doctrina MAGA și aceleași narative privind „suveranitatea statului", respingerea „politicilor Soros", a intruziunii UE, crearea unui societăți bazate pe familia formată între un bărbat și o femeie etc. De exemplu, Pro Vita&Famiglia este organizația italiană care colaborează și se implică în acest Congres internațional WCF , cunoscute fiind legăturile sale cu partidul neo-fascist italian Forza Nuova (susținător al mișcărillor anti-avort în Europa). Șeful Forza Nuova, Roberto Fiore, care face referiri deschise la moștenirea fascismului italian, a participat la „marșurile de independență", organizate de naționaliștii din Polonia, marșuri unde s-au scandat lozinci xenofobe și fasciste.

Și din cauza parcursului istoric pentru independență și pe fondul climatului religios catolic, Polonia a fost și este un teren propice pentru extinderea curentului ultranaționalist, iar recent (12 mai) - în contextul alegerilor prezidențiale care se desfășoară în această țară - s-a lansat „Clubul Stańczyk", eveniment la care a participat și activistul american Brian Brown. Mișcarea aparține în primul rând Organizației „Ordo Iuris", amintită mai sus, iar clubul se vrea un centru pentru „formarea intelectuală, spirituală și socială inspirată de civilizația creștină", planul fiind acela de a găzdui, în mod regulat, întâlniri și dezbateri menite „să formeze elite capabile să conducă responsabil în societate".

În acest context, Brian Brown și-a afișat susținerea pentru candidatul Karol Nawrocki (susținut de partidul conservator Lege și Justiție-PiS) -vezi foto jos. De altfel, vizitele lui Brown în Polonia au fost consemnate, în media, relativ în aceeași perioadă în care s-a scris despre călătoriile lui George Simion la Varșovia.

Pe parcursul campaniei sale pentru președinția României, Simion a ținut să se tot laude cu relația pe care o are „cu partidele suveraniste" poloneze și chiar a preferat să lipsească de la dezbaterile electorale pentru a se afișa la mitingul lui Nawrocki. Însă conexiunile cu PiS, pe care liderul AUR le-a tot afișat în ultima perioadă, reprezintă doar o parte din trunchiul rețelei de influență pe care acesta s-a sprijinit în campania sa.

Imediat după cel de-al doilea tur al prezidențialelor, după ce a pierdut alegerile, Simion a venit la Cluj iar apoi a zburat în Polonia, iar un cititor l-a fotografiat în Aeroportul din Varșovia, în compania unui polonez, G4Media aflând că este vorba despre un jurist/lobby-ist, Rafał Wiatr, cu ample conexiuni în mediul de business local și internațional, și inclusiv în cel politic.

Conform martorului, Wiatr i-ar fi spus lui George Simion: „Noi continuăm să avem încredere în tine", la o scurtă documentare reieșind că juristul polonez a reprezentat legal mișcare socială și regională „Bezpartyjni Samorządowcy" (Asociația „Administrațiilor locale neafiliate politic" înființată la alegerile local din 2014, după ce membri din cadrul Asociației Civice din Silezia Inferioară (ODŚ) au candidat independent, câștigând mai multe primării în această provincie).

În prezent, această asociația a „neafiliaților" reprezintă o adevărată forță politică nu doar în regiunea Silezia Inferioară, ci la nivelul întregii țări, înglobând lideri din administrația locală, simpli funcționari de stat, antreprenori, reprezentanți ai unor organizații civice, angajați din sistemul public, liber profesioniști, medici, avocați etc.

Premierul pro-european Donald Tusk acuză însă structura de conducere a acestei Asociații că nu este decât „un apendice" al partidului conservator Lege și Justiție (PiS), practic un ajutor electoral pentru candidații susținuți de tabăra național-conservatoare condusă de Jaroslaw Kaczynski. Asociația neagă acuzațiile - în 20221 chiar a deschis o acțiune împotriva premierului Tusk, la Tribunalul Regional din Legnica, însă instanța a respins procesul.

În cazul lui Donald Tusk, cel de-al doilea tur al prezidențialelor din 1 iunie are o deosebită importanță, acesta mizând pe candidatul pro-european la președinția Poloniei, Rafal Trzaskowski (primarul Varsoviei). Dacă Trzaskowski ar câștiga, l-ar sprijini pe Tusk să-și realizeze, în sfârșit, promisiunile guvernamentale. Actualul președinte al Poloniei Andrzej Duda s-a pus mereu în contradicție cu premierul Tusk, apărând politicile promovate de PiS, respectiv de tabăra național-conservatoare condusă de Jaroslaw Kaczynski. Odată cu preluarea puterii de către coaliția de centru-stânga la sfârșitul anului 2023, Duda și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca majoritatea planurilor guvernului Tusk.

Îl ultimii ani, îl regăsim pe activistul american Brian Brown profund implicat în politica de extremă dreaptă din Europa, chiar consultant al unor lideri extremiști, într-o campanie tot mai evidentă de destabilizare a democrației UE, în favoarea ideologiei MAGA. Presa din Serbia relata prin 2017 - informații apărute și pe platforma IOF - că Brown a fost prezent și l-a sprijinit activ în campania electorală pe extremistul sârb Bosko Obradovic, în prezent deputat, fondator al partidului pro familie „Dveri" - considerat în Serbia o mișcare naționalistă de extremă dreaptă.

Îl regăsim pe Brown, de asemenea și în preajma premierului ungar Viktor Orbán, simpatizantul lui Vladimir Putin (vezi imagine de mai jos, Brown apare chiar lângă Orbán, la un forum demografic).

De altfel, administrația lui Orbán l-a sprijinit în 2017 pe Brian Brown să-și desfășoare „Congresul mondial al familiilor" (WCF) la Budapesta, activistul american apreciind că Ungaria și-a demonstrat poziția de „lider strategic ca apărător al familiei naturale în Europa". „Credem că acest Congres va consolida rețeaua noastră internațională existentă și va contribui la lansarea unei noi alianțe globale pro-familie a țărilor dedicate apărării căsătoriei, familiei și sfințeniei vieții umane", se preciza pe site-ul WCF.

În baza acestei legături s-ar putea explica refuzul premierului ungar Viktor Orbán de a se poziționa împotriva candidatului George Simion la președinția României, sfidând până și recomandările partenerilor săi din UDMR, vezi mai jos și reacția rapidă a lui Brown, în care induce ideea unui parteneriat cu Orbán, pentru susținerea lui Simion, împotriva UE.

Orbán nu doar că nu l-a boicotat pe antimaghiarul Simion, dar chiar a acceptat să vorbească favorabil despre el, prezentându-l laudativ ca pe un „suveranist" și apărător al „valorilor naționale". Liderul ungar chiar i-a permis lui Simion să împrăștie în Ardeal, pliante în care apăreau împreună, în pofida revoltei colective din comunitatea maghiară transilvăneană.

Americanul Brian Brown l-a consiliat și pe fostul președinte moldovean pro-rus, Igor Dodon. Liderul moldovean a făcut adevărată paradă mediatică pe marginea legăturii sale cu Brown, invitându-l să vină în Republica Moldova cu întreaga familie, după ce în 2018 și-a desfășurat „congresul familiilor" la Chișinău. In imaginea mai jos, din 2019, activistul religios este cu soția și cei 9 copii ai săi, la Chișinău, în prezența lui Igor Dodon.

În Georgia, Brian Brown a avut o implicare mai agresivă în demersul schimbării regimului pro-european, făcând lobby chiar și în SUA, pentru a-i atrage pe conservatorii americani să-l sprijine pe Levan Vasadze, un afacerist ultranaționalist care și-a făcut banii în Rusia și în SUA, și care s-a apucat de politică în 2021, înființând mișcarea „Unitate, Estență și Speranță"(ERI). Vasadze și-a justificat preocuparea pentru politică invocând că țara „se află „într-o stare de criză, atât din punct de vedere politic și economic, cât și cultural, social și ideologic". El afirma că „picătura care a umplut paharul" a fost semnarea acordului negociat cu UE de partidele pro-europene georgiene de la vremea respectivă, acord care în opinia sa a dus la „o încălcare și o reducere gravă a suveranității Georgiei".

Brown s-a implicat activ în promovarea lui Vasadze, a fost prezent la mitinguri, a făcut podcasturi/emisiuni militând mai ales asupra pericolului LGBTIQ despre care susținea că va „submina libertatea", „va submina biserica" și „vă va submina Georgia". Chiar dacă partidul lui Vasadze nu se află în prezent la guvernare, acesta a contribuit masiv la schimbarea conducerii pro-europene a țării.

Avram Gal afirmă că l-a susținut pe George Simion dar fără a participa, fizic, în campania sa electorală, subliniind că sunt prieteni buni. „Prietenia mea nu are legătură cu gândirea mea politică. Suntem prieteni de mult timp, dar în primul tur eu am făcut campanie pentru Crin Antonescu. Doar în turul doi, când președintele PSD ne-a transmis că putem decide fiecare pe cine să susținem, m-am poziționat de partea lui Simion. Nu mă ascund, toate postările mele sunt publice, dar nu m-am implicat în campanie. Când Simion venea la Cluj eu eram plecat din oraș", a comentat Avram Gal. El admite că-l cunoaște și pe Brian Brown, de la evenimentul „Mic dejun cu rugăciune", la care spune că a participat „de sute de ori", dar neagă că ar avea o relație de prietenie cu acesta. „Dacă ai interacționat, ai dat mâna, sau ai mâncat cu cineva o dată, de două ori însemnă că-l cunoști, nu că ești prieten. Nu eu i l-am adus lui Simion", a spus Gal. Întrebat despre motivul vizitelor dese ale lui Simion la Cluj, Avram Gal l-a indicat pe omul de afaceri Sile Pușcaș: „Sunt prieteni de familie".

Chestionat cine ar fi putut să-l introducă pe Simion în grupurile MAGA, Gal a răspuns: „Avram Gal, dar eu puteam să-i aduc ceva mai bun". A mai explicat că activiștii lucrează în America cu firme de lobby și că-și aleg singuri parlamentari și senatori cu care să lucreze în campanii. Gal spune totodată „că a fost întrebat de mai mulți - „pe linie relațională" - despre firme de lobby americane, indicându-l inclusiv pe Victor Ponta, și că el le-a sugerat „mai multe oportunități".

Avram Gal afirmă că a decis pe cont propriu să-l susțină pe Simion, dar că acum, „dacă oamenii au ales și președinte a ieșit Nicușor Dan, respectăm votul". Dacă exista o directivă clară de la partid și pentru turul al doilea, ar fi respectat-o în pofida prieteniei avute cu liderul AUR, mai spune Gal. „Eu am un singur șef și acela este Vasile Dîncu. Un om pe care-l respect și în care am încredere. Chiar dacă l-am susținut pe Simion, eu cred în PSD și merg mai departe cu PSD", a comentat Gal, cu mențiunea că se vor întâmpla lucruri bune pentru Cluj și pentru România, reiterând planul de investiții al dezvoltatorului clujean imobiliar Ștefan Berciu: „Momentul vizitei lui Eric Trump în România a fost amânat tocmai pentru a nu se suprapune campaniei electorale".