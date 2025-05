Jocul geomilitar se schimbă radical în Europa după ce Trump s-a înțeles cu Putin să părăsească zona

În ultimii trei ani, de când se desfășoară războiul ucrainean, v-ați obișnuit să auziți despre deciziile de pe front și acțiunile militare ale proxy-ului Ucraina, ce erau impuse, coordonate de către liderii UE; de asemenea, sancțiunile economice asupra Rusiei, venite pe aceeași filieră.

Ușor, ușor, în condițiile unei cenzuri mizerabile, tot ați putut deduce până în final că păpușarul tuturor acțiunilor era, de fapt, SUA, care folosea, pe post de manager pe teatrul de război mai ales intelligence-ul britanic. În acest mod, s-a ajuns la situația ca rezervele de armament ale europenilor să fie sleite, practic neexistente astăzi, situația economică a țărilor occidentale să se deterioreze, respectiv, pe de altă parte, Rusia să-și revigoreze economia, dar să se și impună ca cea mai consolidată putere militară mondială a momentului. Deci concluzia este că strategia coordonată prin administrația Biden a fost una total eronată din punct de vedere geostrategic, una prin care s-a relevat în plan mondial slăbiciunea Americii, dar și prin care blocul UE s-a evidențiat a fi la remorca americanilor, cerșind ulterior, până în zilele noastre, pe la porțile Chinei, pentru parteneriate economice. Revenirea la putere a lui Donald Trump, prin punerea în prim plan a încetării războiului ucrainean, a așezat în poziție de șah complexul militaro-industrial, marea finanță internațională, respectiv, în stare de perplexitate leadership-ul UE, ce-și bazau cu toții strategiile fie pe înarmarea Ucrainei, fie pe reconstrucția acesteia, oferită plocon uriașei companii multinaționale BlackRock, controlată de către familia Rothschild. Prin mișcări succesive, dar bine ticluite de către oamenii lui Putin și Trump, volanul coordonării războiului ucrainean a fost așezat în mâinile Rusiei, iar SUA s-a așezat pe scaunul copilotului, cu europenii pe bancheta din spate și Ucraina la remorcă, așa cum îi șade bine unui proxy. Înțelegerile Putin-Trump au fost comentate public, în lipsa unor confirmări oficiale; acestea sunt mai mult decât discrete, sunt, practic, secretizate. E limpede că doar Xi Jinping are acces la conținutul acestora, dispus pe filiera rusească. În acest mod, China își poate pregăti strategiile economice de desantare asupra Europei în cunoștință de cauză. Cei care sunt excluși de la aflarea conținutului deciziilor Putin-Trump sunt liderii UE, dar și în foarte mare măsură reprezentanții marii finanțe internaționale, și de aici, prieteni goldiști, nervozitatea diplomatică pe care o sesizați la nivelul Franței și Germaniei, țări conduse de lideri precum Macron și Merz, pe care îi putem asimila ca interpuși ai acestei finanțe. Eu am indicat doar familia Rothschild, doar coordonarea e mai complexă de atât.

Astfel s-a ajuns rapid la această situație absurdă, chiar hilară, dacă n-ar fi tragică. Vedem cum „piticul militar" care este azi UE provoacă la război marele „urs rusesc", fără sprijin american, operațiune ce i-a înghețat de frică pe ucrainenii ce ghicesc astfel perspectiva posibilității pierderii țării lor per ansamblu, dar chiar și pe românii, ce se tem acum că vor fi puși, din lipsă de alte variante, să joace în viitorul rol dramatic de proxy al UE în noul război instalat, cu aceeași consecință previzibilă a distrugerii țării noastre pe modelul Ucrainei. Din înțelegerile Putin-Trump a fost, însă, confirmat public faptul că SUA cedează controlul geomilitar la Marea Neagră către Rusia, chiar prin declarațiile oficiale ale oamenilor lui Trump, iar mulți am priceput astfel că trocul a prevăzut și viitoarea intrare a Groenlandei sub pulpana SUA, treabă pe care rușii au aprobat-o tot prin declarații ale unor oficiali de la Moscova. Pentru zona noastră, asta înseamnă că sudul Ucrainei, România, Bulgaria, dar și Moldova vor intra sub pilotajul geomilitar și de intelligence rusesc; cu Georgia nu sunt probleme deloc, iar cu Turcia și Erdogan se va negocia de către Putin prin oferirea de avantaje economice, de la gazul ieftin, până la accesul pe piețe de investiții, cum ar fi România. (Dacă o să analizați CV-ul noului ambasador american numit de către Trump în România, o să pricepeți și mai bine tainele acestui joc între Putin și Trump.) Chiar și în cazul reconstrucției Ucrainei, e limpede că aceasta va fi decisă tot în triunghiul SUA-Rusia-China, iar de aici puteți vedea nervozitatea celor de la Black Rock, ce-și pune interpușii politici să facă multă gălăgie prin amenințările de tip belicos ale lui Macron, Merz, sau, chiar ieri, Kaya Kallas, șefa diplomației UE. Miza financiară a reconstrucției Ucrainei, prieteni, trebuie să știți că este una de trilioane de dolari, iar interesul marilor familii de tip Rothschild a fost mereu de finanțare a unor războaie, în urma cărora să-și multiplice ulterior câștigurile și prin despăgubiri de război, dar și prin reconstrucția țărilor avariate, iar asta s-a văzut bine de tot de la Napoleon încoace.

Ei bine, angajamentul și aranjamentul geomilitar Putin-Trump a schimbat în mod radical coordonarea subterană a înțelegerilor pentru pace și reconstrucție, iar liderii UE au ajuns acum la galerie, cum se spune, nu mai sunt pe teren, dar, deoarece nu au înțelegeri cu niciun protagonist de pe teren, nu știu pe cine să încurajeze și atunci îi huiduiesc pe toți. Asta vedeți, de fapt, că se petrece în ultima vreme. Chiar și manipularea fraudării alegerilor din România, petrecută fără intervenția Rusiei și SUA, atenție, este parte din pachetul de protest inutil al UE. Și mai trebuie să pricepeți un lucru: prin așezarea la volan a Rusiei, aceasta a căpătat și atuul pe care îl deținuse înainte SUA, anume al posibilității de a manevra viitoarele decizii ale cancelariilor europene. Numai că această procedură este mult mai anevoioasă și complexă în cazul Rusiei decât atunci când era efectuată de SUA, deoarece oamenii lui Putin nu sunt parte din organizarea militaro-economică NATO-UE și atunci ei vor fi obligați să recurgă la altfel de pârghii greu de perceput pentru public. Are, însă, multe leviere la dispoziție Putin, pe care le va acționa strict în relaționarea bilaterală, fie că vorbim de Franța, fie că vorbim despre Germania. S-a văzut bine doar acțiunea lui Pavel Durov, șeful rus al Telegram, dar Franța poate fi condiționată ușor de către ruși prin închiderea sau oferirea accesului la resurse din Africa, iar Germania tot la fel, prin oferirea de combustibil ieftin, vital economiei germane dacă se dorește revigorarea acesteia și v-am înșirat doar ceea ce este simplu de perceput pentru moment. De aici și concluzia de etapă, că Rusia a luat locul de jucător subteran primordial în spațiul european, pe care îl deținuse înainte SUA.

Cozmin Gușă