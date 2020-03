Demisie de sacrificiu după jaful "mascat" din sănătate?!

Sistemul de sănătate din România este victima unor oameni cu interese ascunse, ce profită de starea de urgență pentru a se îmbogăți. Cum textul Decretului privind declanșarea stării de urgență prevede dispunerea de achiziții directe, fără licitații prealabile, mai marii statului au încheiat contracte cadru pe milioane de euro.

Pentru achiziția a 1.750.000 de măști de protecție, Guvernul a încheiat un contract în valoare de 56.019.250 lei cu o firmă necunoscută, numită Romwine & Coffee SRL, înființată în martie 2019, având sediul pe str.Învățătorului, din satul Uzunu, comuna Călugăreni, Giurgiu, cu un capital social de 200 de lei. Confom descrierii firmei, aceasta are ca obiect de activitate comerțul produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe. De aici până la confecționarea textilelor este cale lungă. Alte informații despre această firmă nu există.

Făcând un calcul, o mască ar costa 32 de lei și ar trebui livrate etapizat pe o perioadă de 45 de zile. În primul rând, prețul este exorbitant și pune la îndoială credibilitatea contractului, iar pe de altă parte, este nevoie de măști acum, cât mai urgent, nu trebuie acceptat niciun termen atât de lung de livrare.

Un alt act al jafului liberal din sistemul medical sunt cele două contracte cu firma Vigo Fashion International SRL, deținută de Ionut Marius Marin, partener al lui Cătălin Botezatu. Unul dintre contracte presupune achiziția a 1.750.000 de viziere, în valoare de 33.320.000 lei, adică 19 lei viziera. Celălalt contract prevede achiziția a 500.000 de combinezoane, cu suma de 24.145.000 lei, ceea ce înseamnă un cost de 108 lei per combinezon. De asemenea, echipamentele trebuie livrate în termen de 45 de zile, când personalul medical are nevoie urgentă acum. Firma Vigo Fashion International a raportat pierderi de 307.306 lei în anul fiscal 2018, la o cifră de afaceri de peste 5,1 milioane lei. Bilanțul firmei arată că în 2018 a raportat datorii de 10,47 milioane lei. În anul fiscal 2017 a raportat un profit de 195.000 lei. Patronul său mai apare și în alte șapte societăți.

Că PNL are afinități pentru Frații Micula nu mai este un secret pentru nimeni, doar trebuie și ei răsplătiți pentru atâția ani de sponsorizat partidul. Se pare că aceștia profită din plin de această criză pentru a-și vinde cu un preț mărit dezinfectantul Mona. Firma Scandic Distilleries vindea dezinfectantul pe data de 3 martie, 5,783 lei recipientul de 0,5 litri, cu tot cu TVA direct de la producător. În ziua a patra a stării de urgență, adică pe 19 martie, aceeași cantitate costa 10,115 lei. Pe factură însă apare scris cu pixul şi cu semnătura chiar un preţ mai mare, de 13,50 pe sticluţa de jumătate de litru, adică cu 177% mai mult. În plus, Frații Micula produc pe numele unei firme alcoolul sanitar și o distribuie sub numele unei alte firme, tot deținută de către ei, pentru a crește prețul. Iar acum, sticlele de jumătate de litru nu au ștanță, iar acest lucru provoacă suspiciuni privind originalitatea produsului.

Săptămâna trecută, spitalul privat Sanador șoca populația panicată de pandemie, informând că va face teste la cerere pentru depistare Coronavirus, pentru suma de 350 lei. Reacția cetățenilor nu a fost una tocmai plăcută, dat fiind faptul că prețul este unul prea mare și pentru că este nevoie urgentă de teste, iar oamenii probabil nu au resursele financiare necesare. La scurt timp, Sanador precizează că CNAS va deconta cu bilet de trimitere testele pacienților, însă instituția nu avea habar de acest lucru. Duminică însă, a apărut un ordin din partea Ministerului Sănătății prin care spitalul primește decontarea testelor direct de la Ministerul Sănătății, al doilea loc de muncă al secretarului de stat Horațiu Moldovan. Spun al doilea job, pentru că primul job este de medic primar chirurgie cardiovasculară. Ghiciți unde? Exact, la Sanador, de unde încasează 23.000 euro lunar, conform declarației de avere. Moldovan este chiar nașul lui Victor Costache.

Astăzi, Ministrul Sănătății și-a dat demisia. După un șir lung de proceduri încălcate și situații gestionate pe genunchi dintr-o iresponsabilitate fără limite. Incompetența este virusul de care suferă Ministerul Sănătății. Așadar, toate acestea ne demonstrează o dorință avidă de prioritizare a intereselor personale, când toată această criză persistă și este nevoie de măsuri urgente. Gestionarea crizei este un test de țară, însă hoția din spatele contractelor și a stării de urgență din sănătate ne poate costa tragerea cortinei peste propria viață. Totuși, să fie oare vreo legătură între ieșirea la iveală a neregulilor comise și a furtului din sănătate motivul demisiei? Sau să fie lașitate de neacceptat pe timp de criză?

Denisa Radu