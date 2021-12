FDA acuzată că lucrează mânâ în mână cu USPS pentru a opri și distruge pachetele de ivermectină trimise pacienților prin poștă!

FDA este acum acuzată că a încercat să confişte și să distrugă pachetele care conțin ivermectină şi care sunt expediate americanilor. Cu ajutorul Serviciului Poștal al Statelor Unite (USPS), FDA intenționează să rețină medicamentul sigur și eficient de la pacienții cu COVID-19, adică conform rapoartelor recente, publicate online.

În timp ce FDA pierde timpul interceptând pachetele, ar trebui să dea publicităţii documentele referitoare la datele Pfizer despre COVID-19.

Accesați documentul de anunț al FDA de la Aron Siri AICI!

Este „pandemia de malpraxis medical".

Pacienților spitalizați cu COVID-19 li sa refuzat tratamente ieftine și eficiente, cum ar fi hidroxiclorochina și ivermectina.

În schimb, protocoalele spitalicești au ucis sute de mii de americani cu remdesivir toxic și ventilatoare.

Dar cele mai recente acțiuni ale FDA depășesc malpraxisul medical.

Distrugerea tratamentelor potențial salvatoare care se adresează unui pacient ar trebui să justifice acuzațiile de tentativă de crimă la adresa agenției corupte.

FDA poate încerca să-i împiedice pe americani să pună mâna pe ivermectină, dar 'purceaua a fugit din coteţ'.

Americanii au citit rapoartele din Uttar Pradesh, Japonia, Bangladesh și altele care arată efectele pozitive ale medicamentului reutilizat pentru a atenua COVID-19.

Și știu că reprezentanții lor mincinoși și manipulatori din Congres au rămas tăcuți în timp ce medicii le-au prescris medicamentele.

Mai mulți americani vor găsi ivermectina într-un fel sau altul.

Campania vicioasă de defăimare a FDA privind „deparazitatorul de cai" se apropie de sfârșit.

Și devin disperați să-și mulțumească finanțatorii din Big Pharma.

