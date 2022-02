Forumul Davos și conspirația "scrisorilor furate": Rețeaua lui Klaus Schwab prin care "marea resetare" pornește Noua Ordine Mondială

Youval Noah Harari, un soi de guru transumanist si consilier principal al lui Klaus Schwab, seful Forumului Economic Mondial are niste declaratii uluitore ale noii doctrine a celei de-a patra revolutii tehnologice, deja aceste teze se expun public, mai ales dupa ce a aparut si raportul organizatiei. Oamenii nu observa ceea ce se petrece sub ochii lor pana nu va fi prea tarziu. Am extras cele spuse de Harari si Schwab in video-ul de mai jos.