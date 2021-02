Fostii procurori si judecatori revin in magistratura doar cateva luni pentru pensii de mii de euro

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat saptamana aceasta, cu unanimitate, cererea de pensionare a procurorului Flavius Craznic, fost avocat reintors in magistratura si apoi pensionat de urgenta pentru a beneficia de pensie speciala.

Avocatul Flavius Craznic a revenit in magistratura in 7 decembrie 2020, ziua in care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind numirea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi.

Cu un an inainte, el a facut o cerere de a se intoarce pe functia de procuror, fara concurs sau examen, intr-o functie vacanta de procuror la PICCJ sau la alt parchet din tara. Solicitarea sa a fost respinsa de procurorii din CSM, asa ca fostul magistrat a dat in judecata Sectia. Atat Curtea de Apel Bucuresti si apoi Instanta Suprema, au obligat CSM sa-l reincadreze pe Flavius Craznic, desi legea spune clar ca CSM "poate" dispune reincadrarea unui magistrat in functie, nicidecum nu obliga Sectia sa faca acest lucru.

"Obliga paratul Consiliul Superior al Magistraturii sa emita o hotarare prin care sa admita cererea reclamantului de numire in functie vacanta de procuror, fara concurs sau examen, in conditiile art 331 din Legea nr.303/2004 si sa inainteze propunere in acest sens catre Presedintele Romaniei", se arata in decizia Instantei Supreme.

In faza de fond a procesului, la Curtea de Apel Bucuresti, judecatorii au aratat ca decizia CSM de respingere a cereriii de reprimire in magistratura nu este corespunzator motivata. "Nu se explica rationamentul pentru care s-a ajuns la concluzia ca nu este oportuna numirea", sau "nemotivarea oportunitatii nu trebuie sa lase impresia unui exces de putere" sunt doar cateva concluzii in acest sens ale CAB.

Conform declaratiei de avere din decembrie anul trecut, fostul avocat a castigat din servicii de reprezentare juridica 249.000 de lei, adica 20.750 de lei pe luna. Odata pensionat din magistratura, Craznic va incasa o pensie lunara de aproximativ 18.000 de lei pe luna adica 3.800 de euro si isi va putea relua activitatea din avocatura.

Flavius Craznic si-a inceput cariera in magistratura in 1994 si a fost procuror la Parchetul Sectorului 3, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie unde a functionat pana in anul 2010 cand si-a incetat activitatea din motive neimputabile, prin demisie. El a intrat in avocatura.

In Parchetul General el a detinut mai multe functii de conducere printre care si cea de procuror sef, Serviciul de Combatere a Traficului de Droguri din cadrul DIICOT si a fost distins, in anul 2002 cu diploma "Meritul Judiciar" acordata de Presedintele Romaniei, pentru rezultate meritorii in activitate si calificativul anual de "foarte bine".

Flavius Craznic a fost unul dintre procurorii Antidrog care a instrumentat dosarul Cocaina pentru VIP-uri, in care a fost implicat fiul lui Ion Tiriac. Dupa alegerile prezidentiale din 2004, el a devenit consilier al ministrului Justitiei, Monica Macovei. Intr-un interviu acordat dupa iesirea din magistratura, Flavius Craznic a vorbit despre cariera sa de procuror si a precizat ca unul din motivele pentru care imaginea justitiei in tara noastra a decazut este si din cauza modului de selectie si promovare.

"Este adevarat ca imaginea justitiei din Romania a decazut mult. Imi amintesc ca tinerii procurori din generatia mea obisnuiau, in anii 1990, sa sustina cu mandrie "sunt procuror al Romaniei". Astazi, aproape ca ti-e rusine sa spui ca esti sau ca ai fost procuror. De ce s-a ajuns aici? Raspunsul este mai complex si vina este impartita intre noi, cei care activam in domeniu, puterea executiva si legislativa care asigura cadrul desfasurarii activitatii, invatamantul care nu mai este ce a fost, si probabil, modul de selectie si promovare in sistemul justitiei pentru ca, stiti cum se spune, omul sfinteste locul", declara acesta.

La finalul lunii octombrie a acestui an, Sectia pentru judecatori a CSM a aprobat cererea de pensionare a judecatorului de la Tribunalul Ilfov, Stefan Victor Achimescu, fost deputat PDSR. Acesta facuse o cerere de revenire in magistratura fara concurs in luna mai 2019, cerere aprobata de Sectia pentru judecatori a CSM cu scorul de 5 la 4. La momentul respectiv, el a dat asigurari ca nu revine in functie doar pentru a incasa pensie speciala, aratand ca acesta este vocatia sa, urmand sa profeseze pana la 65 de ani, dupa cum noteaza Radio Europa Libera. Insa, dupa doar 1 an si patru luni acesta si-a inaintat cererea de pensionare, aprobata de judecatorii CSM in 29 octombrie. Ca parlamentar ales din partea PDSR, Achimescu a luat cuvantul de 3 ori in patru ani.

In luna aprilie a anului trecut judecatorii CSM au aprobat, la fel, cererea de pensionare a judecatoarei Claudia Silinescu Gherbovan, cea care fusese, timp de 23 de ani, avocata. Aceasta mai fusese pana in 1996 magistrat, din acest motiv a putut ca ceara in 2019 sa se reintoarca in functia de judecator. Fosta avocata a obtinut in mai 2019 acordul Sectiei pentru judecatori din CSM sa se intoarca in magistratura dupa 23 de ani dupa ce s-a angajat in fata judecatorilor din CSM sa ramana in breasla atat timp cat ii permite legea, adica pana la 65 de ani. Inca de la finalul anului 2019 aceasta a cerut insa pensionarea. Ambii magistrati vor incasa o pensie speciala de circa 16.000 de lei pe luna.

Potrivit mass-media, Claudia Gherbovan Silinescu este nepoata fostului general SIE Tudor Silinescu, fost consilier al premierului Adrian Nastase. Avocata a fost implicata in dosarul in care erau judecati patru judecatori de la Inalta Curte - Anton Pandrea, Claudia Corbu, Gabriela Birsan si Iuliana Pusoiu - pentru mai multe fapte de coruptie.

Acuzatiile DNA la adresa Claudiei Gherbovan Silinescu: 2 infractiuni de dare de mita, 2 infractiuni de spalare a banilor si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata. Un complet de 3 judecatori si un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte au decis achitarea tuturor celor implicati in acest caz, inclusiv a Claudiei Gherbovan Silinescu. Un alt caz similar este si cel al fostului vicepresedinte al CSM, George Balan (57 de ani), care a revenit din avocatura in functia de procuror la Parchetul Oltenita, dar a solicitat dupa cateva luni eliberarea din functie, prin pensionare.

Toti acesti fosti magistrati au beneficiat direct de una dintre modificarile legilor Justitiei aduse de Comisia Iordache in Parlament. Incepand din octombrie 2018, fostii judecatori si procurori care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica, avocatii, notarii, consilierii juridici, politistii, grefierii sau executorii judecatoresti cu studii superioare juridice pot reveni in magistratura, daca au o vechime de specialitate de cel putin 10 ani. "Concursul" de admitere consta intr-un interviu sustinut in fata judecatorilor din CSM.

"Persoanele care au ocupat minimum 10 ani functia de judecator sau procuror si magistrat-asistent, care nu au fost sanctionate disciplinar, au avut numai calificativul "foarte bine" la toate evaluarile si si-au incetat activitatea din motive neimputabile, pot fi numite, fara concurs sau examen, in functiile vacante de judecator sau procuror, la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat sau la instante ori parchete de grad inferior", este articolul 33 din Legea nr.242 din 12 octombrie 2018.

Initiatorul acestei modificari a fost Florin Iordache, iar proiectul sau a fost sustinut de parlamentarii PSD Eugen Nicolicea, Nicusor Halici, Serban Nicolae dar si de fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc.

De altfel si CSM-ul, satul de aceste practici, a propus inca de anul trecut ca fostii magistrati care se intorc in breasla sa ramana pe functii de judecatori sau procurori cel putin 5 ani pentru a putea beneficia de pensia speciala. O alta modificare importanta este aceea ca nu se mai pot intoarce in magistratura persoanele care, in ultimii 2 ani, au fost membri ai unui partid politic, sau au fost deputati, senatori, secretari de stat, primari, prefecti, consilieri locali sau judeteni. Propunerea CSM fost trimisa ministerului Justitiei in aprilie 2020.