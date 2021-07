În căutarea pacientului zero pe ruta Wuhan-Paris-Milano: cum se ţes iţele pandemiei de COVID-19

Demiterea lui Alexandru Nazare era doar o problemă de timp, premierul Florin Cîţu fiind nemulţumit de numeroase poziţionări ale ministrului Finanţelor, atât în ceea ce priveşte banii de la buget, cât şi aspectele politice referitoare la Congresul PNL. O alta tentativa publica de a-l mazili pe Nazare a mai fost in primavara acestui an, inainte de Pasti.

Desenul intitulat „Head of a bear/ Capul unui urs" semnat Leonardo da Vinci a fost adjudecat, joi seară, la o licitaţie Christie's Londra, contra sumei de 8,85 de milioane de lire sterline.

Un sofer in cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Vaslui - Substatia Barlad, Catalin Ioan Romanic, a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in forma continuata.