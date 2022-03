"Ne-au dat injectii ca un drog ca să nu simţim durere" - mărturia unui militar rus care s-a predat ucrainenilor după ce a văzut că trebuie să lupte cu civili!

​Soldaţilor ruşi trimişi la război în Ucraina le-ar fi fost repartizate soluţii injectabile ("Promedol"), pentru a fi folosite în cazul leziunilor grave, pentru ca aceştia să nu simtă durere şi să poată înainta mai departe cu tehnica militară

Informația a fost dată de un militar rus, comandantul unui pluton de 11 persoane, care s-a predat armatei ucrainene, după ce a aflat despre scopul real al intrării sale pe teritoriul regiunii Herson. Armata rusă susține că totul este o munciună și parte a propagandei occidentale. În cadrul unei înregistrări video, postate pe pagina Serviciului de Securitate al Ucrainei, bărbatul povesteşte că a decis să depună armele când a aflat că a fost trimis la un adevărat război şi nu la exerciţii, aşa cum a fost anunţat anterior de superiorii săi.

În înregistrare se vede că după ce bărbatul le-a cerut scuze ucrainenilor pentru ca a fost obligat să împuște civili, bărbatul i-a rugat pe militari să-l lase să vorbească cu soţia sa căreia i-a povestit cum a ajuns la război şi în ce condiţii a luptat. Prezentăm mai jos dialogul militarului rus cu soţia sa, tradus din limba rusă:

- Alo, Valiuşa, sunt eu. Uite-te, aici cu mine încă este maiorul Şişkanov. Ai înţeles?

- Aha.

- Cu mine au fost încă 11 oameni. Când a fost atacat transportul nostru, noi am ieşit, am văzut că erau civilii. Am înţeles că aici nu sunt trupe militare. Putin a dat un ordin... Ţii minte, spuneam că suntem la exerciţii? Totul este o aberație.

- Da.

- Ei împușcă în Harkov, Kiev. Copiii mor. Ei împuşcă în case de locuit. Acolo nu sunt trupe militare. Sunt oameni simpli care şi-au luat arme. Eu m-am predat, am depus armă. Vorbeşte acolo cu Katea despre Dima Şişkanov. Eu cer aici scuze. Sunt aici prizonier. Aici se comportă normal cu mine. Adresează-te la Fondul mamelor soldaţilor ca să fie organizat un schimb de prizonieri până când nu este târziu. Putin atâtea a făcut... Când m-au sunat, nu am avut posibilitate, ţii minte, eu deja am fost departe.

- Eu am înţeles.

- Ne-au luat telefoanele special ca să nu putem vorbi. Ne-au dat injectii, "Promedol", pe care să le putem injecta să nu simţim durere în cazul în care vom fi răniţi, să rămânem fără un picior sau aşa ceva. Asta este situaţia.

În cadrul înregistrării video, bărbatul a povestit cum el şi colegii săi au fost informaţi despre necesitatea deplasării în regiunea Herson. Acesta spune că a plecat la exerciţii, aşa cum a fost informat de conducera sa, iar abia pe urmă înţeles că este vorba despre un război adevărat, cu victime printre civili şi copii.

"Eu, căpitanul Rudenco Igor Alexeevici. În serviciul militar sunt din 2011. În 2014 am trecut de partea Federaţiei Ruse (în Peninsula Crimeea - n.r.). Până în noaptea spre 24 februarie, am fost antrenaţi în exerciţii, aşa cum ne-a spus conducerea noastră. În cadrul exerciţiilor am avut lecţii, făceam notiţe. După asta, noaptea, 24 februarie, am format coloane. Ne-au spus că vom trece prin hotar. Sarcina noastră era să ajungem în Novaia Kahovka (oraşul din regiunea Herson - n.r.), ulterior - în oraşul Nicolaev şi trebuia să mergem şi mai departe.

Ulterior, nu aveam vreo sarcină în acest sens. Ne-a spus că totul este aranjat cu autorităţile - în casele de locuit să nu împușcăm. Ne-au spus că doar să trecem, este o înţelegere cu autorităţile, totul va fi în regulă, aşa cum în 2014 Rusia a preluat Crimeea. Când am ajuns în Novaia Kahovka, ne-am dislocat, noi nu am împuşcat în case, doar într-un câmp. Ne-au spus că adversarul se află în câmp", susţine bărbatul.

Când s-a adresat către poporul ucrainean pentru a-şi cere scuze, bărbatul abia a putut să stăpânească lacrimile. "Vreau să mă adresez poporului ucrainean: îmi cer scuze că mor oameni, copii, şi pentru faptul că totul ce ne-au spus nu este adevărat. Aş vrea să fac un apel soţiei mele. Să-i povestesc tot adevărul. Când ne-am predat, au ieşit sătenii simpli cu arme. Eu am ordonat să fie încetat focul. Am ieşit primul acolo. Ei au spus: "Uitaţi-vă cu ce luptăm noi, noi apărăm satele noastre." Atunci eu am dispus să lăsăm armele", a spus militarul.