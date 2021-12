O demonstrație științifică bazată pe date reale că vaccinurile genetice împiedică atingerea imunității de turmă

Gripa spaniolă H1N1 a ucis 50 de milioane de oameni și a durat din primăvara anului 1918 până în toamna lui 1920, doua ierni. A fost agravată de starea precară de sănătate a militarilor și civililor cauzată de primul război mondial.

Pandemia de gripă asiatică H2N2 din 1957 a ucis 1,1 milioane de oameni. A atins imunitatea de turmă în aprilie 1958, după ce s-a declaansat în China în martie 1957. A fost nevoie de 13 luni pentru a se ajunge la imunitatea de turmă. Rata maximă de deces în Marea Britanie a fost de 600 pe săptămână în octombrie 1957. Nu a avut loc niciun program semnificativ de vaccinare

Pandemia de gripă H3N2 din Hong Kong din 1968 a ucis între 1 și 4 milioane de oameni și a durat din iulie 1968 până în iarna 1969/70. A fost nevoie de 18 luni pentru a se ajunge la imunitatea de turmă. A acoperit două sezoane de gripă de iarnă în Occident. Nu a avut loc un program semnificativ de vaccinare. Nu a existat niciodată o pandemie de gripă care să fi durat mai mult de două ierni.

Membrii comunitatii amish din Pennsylvania care refuză vaccinurile au fost infectați pentru prima dată cu Covid19 Alpha în martie 2020. Se apreciaza că au atins imunitatea de turmă în martie 2021, după 12 luni. (Amish este o comunitate religioasă creștină cu doctrină anabaptistă, caracterizată mai ales prin felul de trai simplu și tradițional și rezistența pe care o opune în fața adoptării obiceiurilor și utilităților modern - Wikipedia).

Imunitatea de turmă exista de totdeauna. Suntem acum în a doua iarnă a pandemiei de Covid19, dar niciun expert nu prezice că pandemia se va încheia până în primăvară. De data aceasta s-a întâmplat așadar ceva diferit, ceva anormal. Ceva anormal a împiedicat atingerea "imunității turmei". Acel ceva este vaccinarea genetică. O terapie genică prezentată ca vaccin.

Dar în loc să accelereze parcursul către imunitatea turmei, această călătorie s-a încetinit. Singurele grupuri care au atins imunitate de turmă sunt amish care nu iau vaccinuri și unele țări, precum India, care nu au luat inițial vaccinuri, ci au ales terapii precum Ivermectina. Ar putea exista o demonstrație științifică mai clară decat cea din datele lumii reale că vaccinurile împiedică atingerea imunității de turmă?

Așa că trebuie să afirmăm adevărul și să ne eliberăm de minciunile Covid19 ale Big Pharma. Vaccinările genetice ne împiedică să ajungem la imunitate de turmă. Reducerea eficacității sistemului imunitar nu numai că împiedică persoanele vaccinate să ajungă la imunitatea de turmă, ci le produce și o formă de SIDA, să-i spunem VAIDS (Sindromul imunodeficienței dobândite prin vaccinuri).

Prin reducerea eficacității sistemului imunitar, vaccinurile genetice faciliteaza si fac mai probabila contaminarea și transmiterea covid19. Ești mai în siguranță într-un restaurant plin de oameni nevaccinați decât cu vaccinați. Pașapoartele de vaccin sunt o fraudă. Purtătorii acestora au un sistem imunitar afectat de vaccin și, prin urmare, au mai multe șanse să te infecteze decât cei nevaccinați care au un sistem imunitar normal, dar fără pașaport.

„Vaccinurile genetice nu scad în eficiență. Ele fac ca sistemul tău imunitar să scadă în eficiență", sustine dr. Richard Flemming. „Datele arată clar că acestea suprimă sistemul nostru imunitar, suprimă producția noastră de interferon, deprimă producția noastră de celule T auxiliare cheie. Când oamenilor li se administrează vaccinurile Moderna și Pfizer și apoi li se administrează un vaccin antigripal, ei nu creează un răspuns imun antigripal.

Știm că celulele T cad după primul vaccin Pfizer. Știm că imunitatea naturală, imunitatea de la persoană la persoană, este de lungă durată, oferă celule de memorie în avans, oferă nu numai IgM (anticorpi de imunoglobulină Mu) și IgG (anticorpi de imunoglobuline Gamma), dar oferă anticorpul IgA critic pentru plămâni și pentru tractul gastrointestinal. Știm că, dacă ați fost expus la gripa sau citomegalovirus, probabil că aveți deja o imunitate naturală. Și ceea ce știm acum cel mai recent este că aceste vaccinuri au ales doar proteina de vârf a variantei SARS CoV Wuhan HU1 (Wuhan alfa).

Ceea ce știm acum este că cea mai mare imunitate naturală față de acest virus provine din componenta nucleocapside a acestuia (nu din proteina spike), care se poate obține doar prin transmitere de la o persoană la alta, date care tocmai au apărut recent. Deci, ei nici măcar nu vaccinează pentru partea corectă a virusului pentru început și, așa cum am spus înainte, am făcut întotdeauna vaccinuri în care am luat toate variantele cu toate părțile și le-am injectat în tine, astfel încât corpul tău și să aiba un răspuns imun la toate variantele. Ceea ce este este literalmente Jurassic Park. O parte din munca pe care am făcut-o a fost furata literalmente" - Dr. Richard Flemming în "Brighteon Conversations".

Dr. Flemming subliniază că un vaccin împotriva proteinei spike (12% din proteinele din virus) al unei variante învechite de gripă - este aproape complet inutil. Este nevoie de un vaccin împotriva tuturor proteinelor tuturor variantelor de Covid. Așa funcționează efectiv vaccinurile anuale împotriva gripei. (Deși în fiecare an sunt depășite înainte de a fi administrate, fiind concepute față de variantele din anii anteriori - motiv pentru care nu sunt pe deplin eficiente.) Problema este că gripa se mută mai repede decât putem proiecta noi vaccinuri și obținem aprobarea pentru ele.

Pfizer și Moderna sunt încercări jalnice de vaccin. Dar sunt încercări foarte bune de terapie genetică persistentă, care asigură că sistemul imunitar deturnează cantități masive de resurse pentru a lupta împotriva producției lor continue. O injecție genetică de rapel care conține genele pentru a produce proteina Wuhan alpha spike este un tip greșit de vaccin conceput împotriva componentei greșite a variantei greșite a virusului. Nimeni nu mai suferă de Wuhan Alpha.

Un studiu Humetrix AI DOD pe 5,6 milioane de beneficiari Medicare in varsta de peste 65 de ani arată că ratele de infecție revoluționară la 5-6 luni după vaccinare sunt de două ori mai mari decât erau la 3-4 luni după vaccinare. Statisticile atestă distrugerea progresivă a sistemului imunitar al celor vaccinați. Persoanele cu vaccinări recente au fost cele mai rezistente la Delta. Persoanele cu vaccinări mai vechi au fost mai puțin rezistente. De fapt, putem vedea că sistemul lor imunitar devine din ce în ce mai slab, săptămână de săptămână. O slăbiciune progresivă îi împiedică pe cei vaccinați să ajungă la imunitate de turmă, sunt imuno compromise, au VAIDS. Omicron este mult mai infecțios decât Delta, care a fost considerabil mai infecțios decât Alpha și Beta.

Chiar dacă am avut rate de vaccinare de 100%, vaccinurile au fost 95% eficiente împotriva alfa la 14 zile după vaccinare. Dar Pfizer a avut o eficiență de doar 39% împotriva Delta în iulie, în Israel. Iar un studiu recent din Africa de Sud a constatat că Pfizer are o eficiență de 23% împotriva Omicron. De fapt, vaccinurile reduc la zero eficacitatea la aproximativ 5 luni de la vaccinare și apoi devin negative. Deci nu au absolut nicio șansă de a opri o pandemie Omicron care necesită vaccinare 100% și eficacitate de 90-95%.

Analiza integrală cu graficele de rigoare poate fi citită la DailyExpose.