Poliția Sătmarului e asaltată de împuterniciri și de interimate!

Nenumărate scandaluri au zguduit poliția sătmăreană de-a lungul anilor și, în ciuda informărilor detaliate, înaintate la nivel central de ofițerii de protecție internă sau de alte structuri de intelligence, conducerea Ministerului Afacerilor Interne se face că nu vede corupția, managementul defectuos, traficul de influență sau numirile politice din IPJ Satu Mare.

La începutul anului, sindicaliștii Europol avertizau că, fără concursuri pentru ocuparea unor funcții de conducere, poliția va avea în frunte doar niște marionete. Redacția noastră a intrat în posesia unor sesizări care descriu modul în care se fac promovările la nivelul poliției județene Satu Mare, dar și interesele și jocurile de culise din spatele concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi importante în sistem.

Referindu-se la numirea, prin împuternicire, a comisarului șef Butnaru Claudiu, pe funcția de prim-adjunct, sindicatul Europol (sindicateuropol.ro /comunicatul de presă din data de 27.01.2022) semnala influențe politice la conducerea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Satu Mare. Sindicaliștii afirmă că cel numit în funcția de prim-adjunct al inspectorului șef "nu a avut în cariera sa un post de conducere ocupat prin concurs", mutându-se de la o structură la alta doar prin numire sau împuternicire. După cum susțin ofițerii cu experiență cu care am stat de vorbă, aceste probleme sistemice au creat o situație în care, până și numirile în anumite funcții sunt la cheremul unor cadre fără școală de poliție sau cursuri de pregătire generală în domeniu.

"Nu te înscrii la concurs dacă nu ai o anumită susținere de la chestor, iar cei care s-au înscris, au constatat pe propria piele că nu au luat o decizie potrivită", spun sursele noastre de la Satu Mare, oferindu-ne și câteva exemple: concursurile pentru funcțiile de șef serviciu AESP, șef Poliție a Municipiului Satu Mare, șef serviciu SICE, șef secție Gherța Mică, șef Poliție a Municipiului Carei, șef Secție 1 în Valea Vinului, etc). Ca urmare, în funcțiile de conducere ale ale poliției județene, sunt preferate persoane cu afilieri politice sau oportuniști așezați aiurea în funcții de decizie, angajați care nu prea au de-a face cu meseria de polițist, ci cu protecția unor oameni de afaceri corupți.

Astfel, alături de autoritățile locale corupte din Țara Oașului și de oamenii de afaceri dubioși protejați la cel mai înalt nivel, oamenii legii șantajabili ajung să gireze din umbră contrabanda cu țigări sau tăieri ilegale de pădure. Mulți ofițeri cu vechime în meserie, cu moralitate și pregătire corespunzătoare au părăsit sistemul în ultimii ani datorită dependenței sistemului de factorul politic. Prin concursuri "aranjate", numeroase funcții de conducere din poliția sătmăreană au fost ocupate de șefi interimari, cu pregătire precară și moralitate îndoielnică. Din când în când, toate aceste "aranjamente" ies la suprafață, dar sunt rapid acoperite pentru a nu ajunge în atenția opiniei publice.

Șef de nota 3 la Poliția Negrești Oaș

Am aflat recent de pe siteul Inspectoratului General al Poliției Române că tentativa de ocupare a "funcției vacante de șef poliție oraș II, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Poliția Orașului Negrești-Oaș, prevăzută la poziția 504 din statul de organizare al unității" s-a soldat cu un eșec. Rezultatele concursului susmenționat (din 22.03.2022) arată că cei patru candidați au fost respinși cu note rușinos de mici. Deși anunțul publicat de IGPR nu specifică numele participanților, ci numai niște indicative, noi am aflat cine se ascunde la poziția nr. 4, sub indicativul SM/NO/02. Actualul șef interimar al poliției negreștene, subcomisarul Casius Moșneag a fost declarat respins după ce a obținut la examen cea mai mică notă, 3,38, fapt care ridică numeroase semne de întrebare asupra activității sale la conducerea subunității. Gurile rele susțin că cei patru ofițeri au fost respinși după ce, favoritul primăriței din Negrești Oaș, un oarecare Dragoș, a hotărât să nu participe la concurs. Ofițerul de poliție Delia Ardelean (fostă Dinu), sora polițistului Daniel Ionel Dinu (mutat din Negrești la Huedin în urma unor probleme la dosar), a fost și ea pe lista scurtă a celor patru care au obținut rezultate slabe.

Cercetat de DGA, spălat de magistrații bihoreni

Cu doi ani în urmă, jurnaliștii au dezvăluit că subcomisarul Moșneag era cercetat pentru fals și uz de fals în dosarul nr.163/P/2018. Lucrarea instrumentată de magistrații Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a fost deschisă la sesizarea DGA Satu Mare, după ce ofițerii anticorupție ar fi ajuns la concluzia că Moșneag Casius ar fi comis infracțiunile în perioada 2015-2017 (în perioada în care era inspector șef la Secția 9 Poliție rurală Negrești Oaș), împreună cu agentului Bârlea Ioan, angajat al Postului de poliție comunală Certeze. Sunt semne că dosarul zace încă în nelucrare, cei interesați așteptând prescrierea faptelor. Agentul Ioan Bârlea a fost mutat o vreme în județul Maramureș, activând, în prezent, tot în comuna Certeze. Unii polițiști negreșteni, nemulțumiți de activitatea subcomisarului Moșneag, spun că acesta ar beneficia ilegal și imoral de plata unei bonificații pentru chirie de la IPJ Satu Mare. Bonificația este plătită în baza unor documente care dovedesc că Moșneag locuiește în chirie la soacra sa, Ban Rodica, în casa de pe strada Arenei nr. 32 din Negrești Oaș. Dacă este așa, " se pune întrebarea cât este de moral și legal ca să încheie un contract de închiriere tocmai cu soacra sa, Ban Rodica, iar în baza acestuia să primești ban de la statul român", se întreabă scandalizați autorii sesizării. De menționat că metehnele de la dosarul Moșneag-Bârlea par a-l afecta și pe colegul și prietenul lor Gorgan, care a poftit neregulamentar la banul IPJ Satu Mare.

Când vine vorba despre Casius Moșneag, părerile polițiștilor sunt împărțite. Unii spun că "îngâmfatul" Moșneag este afiliat PSD, alții spun că PNL "i-a aranjat apele". Subordonații subcomisarului atrag atenția DGA asupra anturajului nepotrivit al lui Moșneag, în care se învârt persoane ca : traficantul de țigări Gusti, Roman Gigy și Roman Baltă, doi negreșteni implicați în defrișările ilegale de pădure din zonă, Savu, un om de afaceri din domeniul construcțiilor și un alt afacerist Moiș Ioan (zis Ionu lui Cioară), rudă apropiată a soției subcomisarului. Dar asupra acestor "relații" complicate vom reveni cu amănunte într-un alt material de presă.

Conducători mediocri și management defectuos la cârma IPJ Satu Mare

Mai mult, la sesizarea unor nereguli sau infracțiuni comise de afaceriștii locali apropiați șefilor de la centru, sesizate de cetățenii urbei, polițiștii sunt siliți să închidă ochii. Astfel, se poate spune că mediocritatea conducătorilor de subunități din teritoriu este rezultatul promovării unor cadre obediente, slab cotate profesional și managementului defectuos al chestorului Sorin Stan, șeful IPJ Satu Mare.

Sursele noastre afirmă că, la începutul lunii ianuarie a.c. (mai precis în data de 08.01. 2022), în plină pandemie, la sala de nunți Nord Parc Unio (mai cunoscută ca "La Lohan") a fost organizată o petrecere cu ocazia cununiei fiului omului de afaceri Ioan Baltă (zis Oniza) la care au participat peste 100 de persoane. Petrecăreții nu au respectat în niciun fel restricțiile impuse de starea de alertă, iar polițiștii negreșteni nu s-au deranjat să ancheteze evenimentul și nu au aplicat măsurile legale.

"Dar cred că nu ne putem aștepta la rezultate, având în vedere că patronul Oniza este un vechi și bun amic al chestorului Stan Sorin cu care a fost văzut de nenumărate ori la chefuri, iar prin anul 2018, pe cheltuiala lui Oniza au fost în Spania, la Barcelona să vadă un meci din Cupa Campionilor cu băieții lor", mai adaugă autorii sesizării.

În aceste condiții, este așteptat cu interes rezultatul concursului pentru ocuparea funcției de prim-adjunct al inspectorului șef, ocupată momentan de împuternicitul cms. șef Butnaru Claudiu.

Eduard Ovidiu Ohanesian