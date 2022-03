Rareș Bogdan îl contrazice pe Cîțu. La trei luni de la preluarea guvernării nu putem să creăm dezechilibre în Guvern!

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat, luni, despre o posibilă remaniere în Guvern, că hotărârea o ia Biroul Executiv Naţional al PNL, care cuprinde 55 de oameni, şi care se întruneşte mâine, la ora 14.00 şi care nu are acest subiect pe ordinea de zi".

El a ţinut să precizeze că "remanierea vine la propunerea prim-ministrului, el este cel care hotărâşte şi care propune", iar evaluarea miniştrilor este făcută tot de premier, potrivit Constituţiei. Despre şedinţa coaliţiei, Rareş Bogdan a spus că "a fost una benefică, pentru că a închis conflicte din teritoriu, a rezolvat problemele din interiorul coaliţiei şi a trasat prioritizări pe domenii".

"Este pur şi simplu o discuţie firească, să vedem ce am realizat în trei luni, cum funcţionează realţia în teritoriu între PNL şi PSD şi pe fondul unei crize energetice. (..) Am discutat despre PNRR, avem 14 puncte care trebuie închise până pe 31 martie, pentru a primi o nouă tranşă din banii nerambursabili. Am discutat despre colaborarea din ministere şi atribuţiile secretarilor de stat atribuţii, de asemenea, despre cei 2,5% pentru apărare", a spus europarlamentarul PNL.

Rareş Bogdan a precizat că "evaluările, potrivit Constituţiei, le face prim-ministrul". "Premierul a avut acţiuni astăzi la bazele militare. (..) Nu putem face evaluări fără ca prim-ministrul să fie cel care îşi îşi exercită dreptul de veto, au fost discuţii normale, între parteneri de guvernare", a arătat Bogdan, despre absenţa premierului la discuţiile din coaliţie.

Întrebat dacă PNL îşi doreşte o remaniere, după informaţiile apărute în spaţiul public, potrivit cărora preşedintele PNL, Florin Cîţu, se gândeşte la o remaniere, europarlamentarul PNL a afirmat că "hotărârea o ia Biroul Executiv Naţional al PNL, care cuprinde 55 de oameni, şi care se întruneşte mâine, la ora 14.00, însă acest subiect nu este pe ordinea de zi".

Rareş Bogdan a ţinut să precizeze că "remanierea vine la propunerea prim-ministrului, el este cel care hotărâşte şi care propune". "Părerea mea este că, la trei luni de la preluarea guvernării, nu putem să creăm dezechilibre în cadrul unui Guvern", a declarat Rareş Bogdan, arătând că preocupărire românilor sunt în acest moment legate de Ucraina, de facturile la gaze şi energie, preţurile la alimente. Rareş Bogdan a mai spus despre coaliţia de luni că "şedinţa a fost una benefică, pentru că a închis conflicte din teritoriu, a rezolvat problemele din interiorul coaliţiei şi a trasat prioritizări pe domenii". "Cu toţii ne dorim performanţă, funcţionarea perfectă a coaliţei, a ministerelor", a mai spus el.

Liberalii se reunesc marti, in sedinta Biroului Executiv. Surse liberale au declarat ca mai multi lideri liberali sunt nemultumiti de faptul ca Florin Citu a lansat informatia potrivit careia se impune o remaniere a ministrilor PNL. Neoficial, Citu ar fi transmis ca ministrii Lucian Bode si Virgil Popescu sunt vizati de remaniere, fapt care a creat nemultumirea premierului Nicolae Ciuca dar si tensiuni in interiorul PNL.

„Remanierea nu se anunta inainte in presa, ci se discuta in interiorul partidului. De altfel, Florin Citu stie ca remanierea este in atributiile premierului si se va face doar cu acordul presedintelui Klaus Iohannis. Exista o fractura intre membrii Biroului Executiv si Florin Citu care mai devreme sau mai tarziu va fi transata", au explicat sursele citate.

In acest context, inaintea sedintei BEX anuntata oficial, va fi o sedinta in format restrans intre Florin Citu si prim-vicepresedintii PNL. Este prima confruntare directa intre conducerea partidului si Florin Citu. De altfel, potrivit surselor HotNews.ro, premierul Nicolae Ciuca nu-si doreste remanierea acum si in acest sens este sustinut de toti prim-vicepresedintii partidului. Cei patru prim-vicepresedinti ai partidului Lucian Bode, Rares Bogdan, Iulian Dumitrescu si Gheorghe Flutur.

Rares Bogdan a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, despre o remaniere in Guvern, ca hotararea o ia Biroul Executiv National al PNL, care cuprinde 55 de oameni, si care se intruneste maine, la ora 14.00 si care nu are acest subiect pe ordinea de zi". El a tinut sa precizeze ca "remanierea vine la propunerea prim-ministrului, el este cel care hotaraste si care propune".

"Parerea mea este ca, la trei luni de la preluarea guvernarii, nu putem sa cream dezechilibre in cadrul unui Guvern", a declarat Rares Bogdan, aratand ca preocuparile romanilor sunt in acest moment legate de Ucraina, de facturile la gaze si energie, preturile la alimente.

Presedintele Partidului National Liberal, Florin Citu se gandeste la o discutie serioasa despre o remaniere guvernamentala, in perioada urmatoare, au precizat saptamana trecuta surse liberale pentru News.ro. PNL este, potrivit sondajelor recente, pe o crestere, astfel ca presedintele PNL considera ca este un moment bun pentru a promova oameni buni si noi in Guvern.

Recent, liderul PNL afirma ca Planul National de Redresare si Rezilienta inseamna 30 miliarde de euro pentru economia Romaniei, iar cei care nu pot face reformele prevazute in acest plan, sa spuna acum, pentru a fi gasiti „oameni capabili".

"PNRR inseamna 30 miliarde de euro pentru economia Romaniei. Nu exista nicio scuza pentru nimeni. Acesti bani trebuie sa ajunga la romani. Cine nu poate sa faca reformele prevazute in PNRR sa spuna acum. Si gasim oameni capabili", spunea Citu, intr-un mesaj pe Facebook.