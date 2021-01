Said Baaklini isi recunoaste vina in fata procurorilor DNA si-l infunda pe miliardarul Ioan Niculae

Said Baaklini, om de afaceri libanez stabilit in Romania, cunoscut drept "Regele Sardinelor", a pledat vinovat in fata procurorilor DNA pentru complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani si cumparare de influenta, intr-un dosar separat din procesul in care miliardarul Ioan Niculae a fost condamnat, in prima instanta, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.

La finalul anului trecut, Said Baaklini a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA pentru o pedeapsa finala de 4 ani si 6 luni de inchisoare. Condamnarea a fost contopita cu o o alta sentinta definiva primita de afaceristul libanez, in 2015, de 4 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul UCMR Resita. In acest caz el a fost gasit vinovat pentru tentativa la stabilirea, cu rea credinta, de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, intr-un dosar in care s-a incercat pacalirea Statului Roman 60 de milioane de euro.

Potrivit minutei instantei, instanta i-a interzis lui Said Baaklini dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de actionar, administrator sau asociat in cadrul vreunei societati comerciale pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei.

Tribunalul Bucuresti a validat acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de omul de afaceri Said Baaklini cu procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pe 23 decembrie, confom portalului instantelor.

"In baza disp. art.486 alin.2 C.p.p., lasa nesolutionata latura civila. In baza art.274 alin. (1) C. proc. pen. C.p.p. obliga inculpatul la 10.500 lei cheltuieli judiciare catre stat. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare," este minuta Tribunalul Bucuresti. Acesta nu a fost inca contestata cu apel.

Acordul semnat de Said Baaklini vine intr-un moment delicat pentru miliardarul Ioan Niculae, al carui dosar este aproape de o decizie definitiva. Procesul miliardarului care controleaza Interagro si clubul Astra Giurgiu este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, iar urmatorul termen de judecata este stabilit pe 12 ianuarie.

In faza de fond, Ioan Niculae a fost condamnat, in noiembrie 2018, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta. Pedeapsa miliardarului a fost contopita cu o sentinta mai veche, din aprilie 2015, cand afaceristul a primit o condamnare de 2 ani si jumatate de inchisoare in dosarul "Mita pentru PSD".

In acelasi dosar, Nicoleta Mariana Niculae, fosta Toncea, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor.

Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al CJ Braila si fost presedinte al PSD Braila, a fost achitat pentru trafic de influenta. Asta dupa ce in faza de Camera preliminara a procesului au fost anulate mai multe interceptari care au fost obtinute cu ajutorul SRI, in baza unor mandate de siguranta nationala emise de Inalta Curte.

In acelasi dosar, Viorel Barac, director general al Interagro, a primit 3 ani si 6 luni inchisoare pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Instanta a mai dispus ca SC Interagro SA sa plateasca o amenda penala de 150.000 lei, iar SC Libarom Agri SRL o amenda penala de 250.000 lei, in cazul ultimei firme fiind dispusa si dizolvarea judiciara.

Practic, Baaklini a pledat vinovat pentru infractiuni care au legatura cu Ioan Niculae- complicitatea la evaziune fiscala are legatura cu serviciile fictive, in valoare de 5,6 milioane de euro, prestate de Libarom- controlata de libanez catre societatea Interagro, iar spalarea de bani vizeaza transferul acestor bani succesiv prin mai multe operatiuni, in final fondurile fiind regasite in capitalul social al firmei Intervitt SRL (divizia de vinificatie a grupului Intergaro).

In fine, ultima infractiune, are legatura cu demersurile facute de Said Baaklini pe langa un inalt demnitar din Ministerul Agriculturii, pentru a se reusi adoptarea unui proiect de Hotarare de Guvern ce avea ca scop subventionarea achizitiei de ingrasaminte din productie interna, ceea ce ar fi adus beneficii lui Ioan Niculae de peste jumatate de miliard de euro. Partea lui baaklini din aceasta afacere ar fi fost 3.000.000 de euro.

Trebuie spus ca in dosarul lui Ioan Niculae, Said Baaklini are calitatea de martor denuntator. Un alt denuntator celebru este milionarul Dorin Cocos. In timpul procesului miliardarului, libanezul Baaklini si-a mentinut declaratiile date la DNA.

In dosar sunt probe mai multe interceptari. De altfel, Tribunalul Bucuresti a aratat in sentinta de condamnare ca a tinut cont si de mai multe interceptari telefonice, realizate in ianuarie 2009, intre Ioan Niculae si afaceristul libanez Said Baaklini, implicat in transferurile de bani, prin firma sa, Libarom Agri.

De altfel, Said Baaklini a confirmat magistratilor existenta intelegerii cu miliardarul, privind externalizarea unor sume de bani si faptul ca aceste transferuri de bani s-au facut in baza unui contract fictiv avand ca obiect prestarea unor servicii de publicitate.

Said Baaklini: Da!

Ioan Niculae: Said, 25 de miliarde e...?

Said Baaklini: Da, da!

Ioan Niculae: Atata e, da?

Said Baaklini: Atata, da!

Ioan Niculae: Bun. Eu cum...? Ti-a dat transferul, ti-a facut transferul. O pun pe fata sa-ti dea si la cat a schimbat. Ca noi schimbam din euro, da?

Said Baaklini: Ok! Ok!

Ioan Niculae: Ca sa stii tu pe partea ailalta!

Said Baaklini: Ok! Ok!

Ioan Niculae: Inchide-o repede acolo, da?

Said Baaklini: Ok! Ok!

O alta interceptare-cheie a fost coroborata de instanta cu mai multe acte bancare.

Said Baaklini: Alo!

Ioan Niculae: Deci, ti-a platit aia, da? Ai primit ordinul?

Said Baaklini: Ah, n-am ajuns la birou! Sunt, astept sa intru intr-un loc si dupa aia sa ma duc la birou.

Ioan Niculae: Sunt 586.000 de euro echivalent.

Said Baaklini: Ce?

Ioan Niculae: 586.

Said Baaklini: Ok, s-a rezolvat, nu-i problema!

Ioan Niculae: Da. Ramane sa faci astazi...

Said Baaklini: Se rezolva acum.

Ioan Niculae: Bine, bine!

Said Baaklini: Pa, pa!

"Ansamblul probator referitor la infractiunile economice se completeaza si cu declaratiile persoanelor audiate in prezentul dosar de urmarire penala, cu calitati diferite, dar care confirma existenta fictivitatii raporturilor comerciale dintre Intergaro si Libarom si a intelegerii infractionale dintre Ioan Niculae, cu sprijinul angajatilor sai, si Said Baaklini", concluzioneaza instanta.