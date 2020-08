Stelica Barna, Constantin după divorț, tradator de profesie, a vandut inca o data PSD pe o inginerie ticluita cu Marian Petrache de la PNL

Stelica Barna, actualmente Stelian Constantin - dupa schimbarea de nume, ca "sa i se piarda urma" -, zis si Stelica "Faliment", pentru ca a bagat in groapa ditamai fabrica de pompe "Aversa" SA, fost sef al Garzii Financiare, fost viceprimar al Capitalei, este banuit de blat politic. Nu ca ar fi pentru prima oara cand omul tradeaza partidul din care face parte. Acum e seful PSD Otopeni si taman ce-a "pierdut la mustata" candidatura pentru fotoliul de primar al localitatii.

Stelian Barna Constantin este acuzat de cetatenii din Otopeni, care isi exprima mahnirea pe Facebook, pe mai multe pagini destinate localitatii cu cela mai mare aroport din Romania, ca liderul local al PSD a facut o manevra pentru a deschide calea candidatului PNL-USR. Nu numai ca ar fi tradat, dar "ingineria" s-a facut pe bani multi, se zice ca e e vorba despre o suma cu cel putin cinci zerouri. Cum ziceam, nu ar fi pentru prima oara, chiar Traian Basescu, pe cand era primar al Capitalei, il acuza pe viceprimarul Barna ca ar conditiona anumite acte uzuale de spagi considerabile. Ca sa "nu-l facă" Băsescu, acesta i-a intors un favor tradand PSD pentru PD, la fel cum e acuzat ca a tradat acum PSD in favoarea PNL (care a inglobat PD). Asa ca pentru Stelica Barna, istoria se repeta, e ciclica, e tot pe bani.

Despre cum "i-a fost refuzata" candidatura la Primaria Otopeni am scris pe larg AICI. Pe scurt este ca omul nostru, dupa cum e acuzat de cetateni si chiar de mambri din PSD local, a bagat pe listele de sustinere cu semnaturi mai multe adrese care nu au completat si localitatea de unde este sustinatorul, regula fiind ca trebuie sa fie din localitatea unde candideaza favoritul, in cazul nostru Otopeni. Pentru o "vulpe batrana" ca Stelica Barna nu se poate sa facă eraorea sa depuna liste aiurea, comentariile de pe Facebook ale cetatenilor si membrilor PSD Otopeni fiind elocvente. Fireste ca Biroul Electoral ii respinge candidatura, Barna se adreseaza Judecatoriei Buftea, iar judecatorii de aici ii resping candidatura, se zice - pe surse - ca aici si-a "bagat coada" si Marian Petrache, seful PNL Ilfov, care i-a "deturnat" pe jurati, facand astfel culoar candidatului liberal. Blatul Petrache-Barna devine unul evident pentru comentatorii si cunoscatorii locului, din sursele noastre am aflat, totusi, ca ceva se leaga, Petrache a declarat de mai multe ori ca o tinta principala pentru interesele sale este ca "sa puna mana" in totalitate pe Otopeni. Iata ca prin "ajutorul" lui Barna e foarte probabil.

Inca o dovada in acest sens este ca in situatia lui Barna, adica cu liste incomplete prezentate Biroului Electoral de Circumscriptie, a fost si candidatul Partidului Verde, cel al carui presedinte e Florin Calinescu. La fel, Biroul Electoral a respins candidatura. Ca si Barna, si cel de la Partidul Verde a depus contestatie la Judecatoria Buftea. Numai ca in cazul acestuia nu au fost negocieri cu Petrache, pentru ca "omul nu e o miza", dupa cum ne-au spus sursele. Negocierile s-au facut cu Barna, care o fi ajuns la judecatorie pe buna dreptate, contesta pe buna dreptate... Numai ca aici vine trocul cu Petrache, care "a simtit" momentul si i-a dat lui Barna ce a dorit, mai ales ca intr-o atare situatie, depunad contestatie dupa decizia Biroului Electoral, seful PSD Otopeni nu poate fi acuzat de nimic. Dar de banuit, da! Si dovada de care spuneam e ca in situatia similara cu a lui Barna, ce sa vezi?!, surpriza-surprizelor, candidatului Partidului Verde i se admite contestatia si poate candida! Deja manevra Barna-Petrache, dezvaluita pe Facebook, dar si motivata de sursele noastre, e plauzibila, jocul facut de seful PSD fiind cusut cu ata alba.

Si ca sa vedeti ca Stelica Barna e "tradator de meserie" al social-democratilor, prezentam in cele ce urmeaza si manevra cu Pasajul Basarab, unde l-a servit pe Traian Basescu, care totcmai il acuzare in sedinte de consiliu general si pe la televiziuni de luare de mita in forma continuata. Ideea construirii unui pasaj suprateran este de pe vremea când pe fotoliul de primar se afla Băsescu. Acesta cheltuise circa un milion de dolari pentru un studiu de fezabilitate pentru acest pasaj, fără acordul Consiliului General, ceea ce e fireste o mare ilegalitate, penala, imputabila.

Între timp, Traian Băsescu pierde controlul investiției, fiind nevoit să dea și banii risipiți pe studiile cu podul. Votul în Consiliul General căpăta o miză enormă, cu puțin timp înainte de alegerile generale și prezidențiale. PSD avea un consilier în plus, deci soarta unuia din capii Opoziției părea pecetluită. Atunci a intervenit, firește, trădarea.

Stelică Barna, care a revenit la numele de Constantin, după divorţ, a sărit din barca PSD în cea a PD. în august 2004. Barna fusese viceprimar al Capitalei din partea PSD şi apoi consilier municipal. În 2003, Băsescu îl avertiza public pe Stelică Barna că ar condiţiona de şpagă rezolvarea unor probleme curente. În loc să se supere, Barna a votat alături de membrii Alianţei DA şi ai PRM în Consiliul General al Capitalei pentru Pasajul Basarab, scăpându-l astfel pe Traian Basescu de a aduce banii cheltuiți pe studiul de fezabilitate pentru pasaj.

În aceste condiții, putem spune că Stelică Barna este practic "eroul" Pasajului Basarab. Iar pe plăcuța "Început de Băsescu și finalizat de Oprescu" mai trebuia adăugat și numele lui Stelică Barna, pentru trădarea din Consiliul General, fără de care această construcție nu mai exista în acest moment.

Mai are importanță că Barna, zis și Stelică Faliment, este considerat responsabil de falimentul companiei de pompe Aversa, ori că a fost demis de Berceanu fiindcă dorea să vândă patrimoniul Societății feroviare de Turism? După ce a fost reevaluat de șeful statului, pe modelul Gabriel Oprea, nimic nu mai contează. Stelică și-a terminat cursurile de 11 ani la o facultate din București, obținând o licență în munți, ca partizanii, la o facultate din Petroșani. Și a ajuns șeful Gărzii Financiare București.