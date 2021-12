Tabloul complet al scandalului "Șoșoacă": Reportajul Rai Uno despre conflictul cu "Senatoarea No-vax"

Televiziunea Rai Uno a difuzat reportajul despre rata scăzută de vaccinare anti-COVID din România, fiind prezentate, în mare parte, imagini din timpul scandalului echipei de jurnaliști ai televiziunii și senatoarea "no vax" Diana Șoșoacă.

Reportajul realizat de echipa de jurnaliști italieni condusă de Lucia Goracci începe cu imaginea unei căruțe pe un drum de țară din România, urmează imagini din centrul Bucureștiului și o discuție cu medicul Adrian Marinescu. În mare parte a reportajului este relatat scandalul cu senatoarea "no vax" Diana Șoșoacă.

"Printre țările cele mai afectate de cel de-al patrulea val de Covid-19, România are un procent destul de scăzut de persoane vaccinate în comparație cu alte țări europene. Lipsa de încredere în instituții și dezinformarea pe rețelele de socializare sunt doar câteva dintre cauzele care au încetinit procesul de vaccinare.

În acest context, interviul jurnalistei Rai Lucia Goracci cu senatorul no vax Diana Iovanovici Șoșoacă s-a încheiat în cel mai rău mod posibil. Echipa Tg1 a fost 'răpită' ore întregi și, în ciuda intervenției poliției, situația a fost ținută sub control doar datorită ambasadei Italiei", scriu jurnaliștii RaiNews.

Jurnaliștii relatează că au întrebat-o pe Șoșoacă despre gestionarea pandemiei în România, despre numărul morților COVID, iar senatoarea a părut mai întâi să nege morții, apoi să pună la îndoială pandemia. De la acel moment, nervozitatea a început să crească, iar Șoșoacă ar fi încuiat ușa, în prezenta soțului său și a unui colaborator.

In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'inviata Lucia Goracci, è stata aggredita e sequestrata da una senatrice no vax. Questo è il racconto dell'accaduto. pic.twitter.com/TNV2Y71MeE — Tg1 (@Tg1Rai) December 13, 2021

"Goracci reușește să iasă și le spune agenților (polițiștilor) totul, dar când se întoarce, situația degenerează. 'Soțul senatorului m-a lovit cu pumnul', a spus Goracci", mai scriu jurnaliștii RaiNews, notând că totul s-a încheiat după opt ore, la intervenția Ambasadei Italiei.

"România să își ceară scuze pentru atacul grav asupra corespondentului Rai Lucia Goracci și a colaboratorilor săi. Dacă Bucureștiul este încă Europa, astfel de evenimente nu trebuie să se întâmple. O jurnalistă răpită în biroul unui senator no vax în timpul unui interviu, lovită cu pumnul în fața polițiștilor care trebuia să o protejeze și apoi percheziționată și ținută ore în șir în secția de poliție. Ne așteptăm ca guvernul italian și Uniunea Europeană să ceară Guvernului României explicații cu privire la ceea ce s-a întâmplat", spune sindicatul angajaților RAI, compania care deține postul de televiziune și de radio public.

"Dacă Bucureștiul este încă Europa, astfel de evenimente nu trebuie să se întâmple", scriu reprezentanții sindicatului, amintind că jurnalista a fost "răpită în biroul unui senator no vax în timpul unui interviu, lovită cu pumnii în fața polițiștilor care ar fi trebuit să o protejeze și apoi percheziționați și ținuți ore în șir în secția de poliție. Ne așteptăm ca guvernul italian și Uniunea Europeană să ceară explicații guvernului român cu privire la cele întâmplate".

Scandalul este relatat de mai multe publicații din Italia. "Jurnalista Lucia Goracci și o echipă Rai, după cum arată imaginile difuzate de Tg1, au fost sechestrați în România după un interviu cu senatoarea antivaccinistă, Diana Iovanovici Șoșoacă", scrie La Stampa. "În urma întrebărilor puse de jurnalistă despre gestionarea pandemiei în țară și condițiile din spitale, senatoarea a sechestrat echipa de televiziune în biroul ei și apoi a sunat la poliție (...) Goracci, bruscată și amenințată, a fost eliberată împreună cu echipa ei după 8 ore datorită intervenției ambasadei Italiei", arată jurnaliștii La Stampa.

"Răpită în România de un senator no vax, atacată fizic și eliberată abia după opt ore datorită unei intervenții diplomatice. Aceasta este povestea absurdă care i s-a întâmplat Luciei Goracci, cunoscută jurnalistă Rai și echipei sale în timpul unei călătorii la București. Trimisă să povestească televiziunii italiene despre situația din penultima țară din Europa în privința vaccinării anti-COVID, Goracci a solicitat apoi un interviu cu senatorul no vax Diana Șoșoacă, un parlamentar de extremă-dreapta cunoscut pentru pozițiile sale de negare a COVID", scriu și jurnaliștii de la Today.it.

Jurnalista italiană Lucia Goracci a depus la Poliția Română o plângere în care spune că Dumitru-Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă a lovit-o, a mușcat-o de mână și i-a smuls masca de pe față. Goracci, jurnalistă italiană cu o amplă experiență de corespondent de război, a făcut o plângere penală de 10 pagini pe care a depus-o la secția 4 de Poliție din București.

Ce spune Goracci că s-a întâmplat: "Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă". Potrivit jurnalistei, după 10 minute a venit Poliția, iar soţul senatoarei a început să împingă jurnaliştii italieni, iar apoi soţul senatoarei Diana Şoşoacă i-a smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braț, după care a muşcat-o de mână. "M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară", afirmă Lucia Goracci.

Procurorii au precizat că luni, în jurul orei 16:00, prin intermediul unui apel la serviciul de urgenţă 112, s-a solicitat intervenţia organelor de poliţie la un imobil de pe raza Sectorului 1 Bucureşti: "În momentul în care organele de poliţie au ajuns la imobil, inculpatul a agresat unul dintre agenţii de poliţie, respectiv l-a împins izbindu-l de perete , i-a pus o mână în gât, după care l-a tras de uniforma de poliţie, cauzându-i suferinţe fizice", a transmis Parchetul Judecătoriei sectorului 1. În acest caz au fost întocmite două dosare penale - unul pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, în care se fac cercetări pentru ultraj, iar cel de al doilea urmează a fi înaintat către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, "în vederea stabilirii situaţiei de fapt", conform Poliției Capitalei.

Versiunea Dianei Șoșoacă: În timpul audierii soțului său, Diana Șoșoacă s-a aflat în fața Parchetului, alături de mai multe persoane, și a transmis live pe Facebook. A acuzat abuzuri și înscenări, susținând că ea ar fi de fapt victima și s-a certat cu jurnaliștii, numindu-i "criminali". "Vom putea contesta măsurile. Important este că măsurile din controlul judiciar sunt lejere. Singura obligație restrictivă este că trebuie să anunțe când pleacă din țară. Nu sunt probleme", a spus avocatul lui Silvestru Șoșoacă, în timp ce senatoarea striga: "O problemă pentru faptul că suntem bătuți în case".

La fața locului s-a creat o busculadă, iar Șoșoască a început să strige la jurnaliști, după ce o persoană din echipa sa ar fi fost lovită cu o cameră de către un cameraman: "Asta sunteți voi, presa, omorâți oameni" (...) "Sunteți niște criminali", "(...) Oameni ai serviciilor, nemernici care mint oamenii". De asemenea, senatoarea i-a luat la rost pe jandarmi, cărora le-a reproșat că nu îl rețin pe jurnalist. Jandarmii au dat amenzi de 2.500 lei susţinătorilor soţului Dianei Şoşoacă pentru că nu purtau măşti de protecţie.