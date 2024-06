500.000 de palestinieni s-au refugiat în Al-Mawasi: "Când va fi declarată foametea va fi prea târziu!"

Condiţiile sanitare sunt "îngrozitoare" la Al-Mawasi, o zonă din sudul Fâşiei Gaza, unde mulţi palestinieni care s-au refugiat de la începutul ofensivei israeliene asupra oraşului Rafah nu dispun decât de o toaletă la fiecare 4.000 de persoane.

"Condiţiile de viaţă sunt atât de îngrozitoare, încât la Al-Mawasi există doar 121 de toalete pentru 500.000 de persoane - ceea ce înseamnă că 4.130 de persoane trebuie să împartă o toaletă", a atras atenţia ONG-ul într-un comunicat.

"Situaţia este inumană. Condiţiile sunt insuportabile, nu există apă curată, oamenii sunt forţaţi să folosească apa de mare", a declarat Meera, o angajată a Oxfam care locuieşte acum în Al-Mawasi după ce a fost strămutată de şapte ori din octombrie.

Luni, o tabără pentru persoanele strămutate din Khan Younis, în sudul teritoriului asediat, a fost inundată de ape de canalizare după ce s-a spart o conductă. Locuitorii săi, folosind recipiente mici sau simple sticle de plastic, au încercat să evacueze apa urât mirositoare din corturile lor, a constatat AFP.

În timp ce "1,7 milioane de oameni" sunt acum concentraţi în "mai puţin de o cincime din Fâşia Gaza", "bombardamentele aeriene şi terestre neobosite ale Israelului şi obstrucţionarea deliberată a răspunsului umanitar fac practic imposibil accesul organizaţiilor umanitare la civilii blocaţi şi înfometaţi", a precizat Oxfam în comunicat, intitulat: "Riscul de foamete creşte pe măsură ce Israelul face ajutorul pentru Gaza practic imposibil".

"Când va fi declarată foametea, va fi prea târziu. Când foametea va duce la mult mai multe decese, nimeni nu va putea nega consecinţele teribile ale blocării deliberate, ilegale şi crude a ajutorului de către Israel", a declarat Sally Abi Khalil, directoarea Oxfam pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.

Intervievat joi de postul francez de televiziune LCI, premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat drept "absolut false" acuzaţiile conform cărora Israelul îi înfometează pe locuitorii din Gaza.

"O jumătate de milion de tone de alimente şi medicamente au fost puse la dispoziţie. Am asfaltat drumuri, am deschis noi rute terestre, am permis zboruri, am făcut totul pentru a evita foametea", a răspuns el, adăugând că în Gaza locuitorii ingerează "3.200 de calorii" pe zi, "cu 1.000 de calorii mai mult decât ceea ce este necesar zilnic".

Atacul Hamas de la 7 octombrie s-a soldat cu moartea a 1.194 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe datele oficiale israeliene. Dintre cele 252 de persoane răpite în timpul atacului, 120 sunt încă reţinute în Gaza, inclusiv 41 considerate decedate, conform armatei.

Ofensiva masivă de ripostă a Israelului a devastat Fâşia Gaza, unde peste 36.000 de persoane au fost ucise, majoritatea civili, conform unui bilanţ al Ministerului Sănătăţii al Hamas.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, şi-a exprimat joi susţinerea faţă de proiectul de armistiţiu în Gaza propus de SUA, descriind situaţia din teritoriul palestinian ca fiind "mai mult decât catastrofală", relatează Reuters.

Potrivit responsabilului ONU, normele şi standardele de desfăşurare a războiului au fost încălcate brutal în Fâşia Gaza şi orice iniţiativă ce poate duce la încetarea ostilităţilor este binevenită.

"Nu putem decât să sperăm că se ajunge la aceasta (încetarea focului), dată fiind situaţia umanitară... nici nu mai ştim cum s-o descriem. Este mai mult decât precară. Este mai mult decât catastrofală", a declarat Volker Turk într-o conferinţă de presă, în finalul unei vizite de două zile în Malaezia.

SUA vor adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a unei rezoluţii bazate pe propunerea prezentată săptămâna trecută de preşedintele american Joe Biden pentru încheierea conflictului dintre Israel şi Hamas, ce prevede într-o primă fază încetarea focului şi eliberarea ostaticilor.

Pentru a fi adoptată, o rezoluţie are nevoie de cel puţin nouă voturi favorabile din partea celor 15 membri ai Consiliului şi în acelaşi timp niciunul dintre cei cinci membri permanenţi, cu drept de veto - SUA, Franţa, Marea Britanie, China, Rusia - nu trebuie să i se opună.