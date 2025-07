Prigonirea preotului Mega de către o inchiziție încropită la Oradea

O Biserică înăcrită, o Securitate reițită și o Justiție tută și-au dat mâna în republica bolojană de la Oradea în pedepsirea preotului ortodox român Ciprian Mega, după ce s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin cu ocazia participării la Festivalul internațional de film de la Moscova din 2024, cu filmul "21 de rubini", în care au jucat alături de marele nostru actor Dorel Vișan vedete internaționale ca Mickey Rourke și EllisabetaPellineli. Este important de reținut faptul că, după ce a ajuns la acest festival, preotul Mega a fost sunat de un ofițer SIE care i-a solicitat să se întoarcă urgent în țară.

În ultimele luni am prezentat abuzurile comise și presiunile exercitate asupra abatelui Frijes Anzelm, prepozitul Ordinului Canonic Premonstratens din Oradea, aflat în subordinea directă a Vaticanului, pentru a părăsi biserica și mănăstirea dobândite prin donație regală semnată de împăratul Austriei Francisc I, care avea și titlul de rege al Ungariei, în anul 1802. Asupra abatelui papal au fost exercitate presiuni și amenințări încrucișate din partea unor reprezentanți ai Primăriei municipiului Oradea, ai Poliției Județene și ai Poliției Locale și chiar ai SRI. La ultima descindere a mea la Oradea am depistat personal un autoturism de filaj al SRI oprit lângă biserică în timp ce abatele aștepta doi ziariști maghiari. În spatele tuturor acestor abuzuri fără noimă se află imperativul Ilie Bolojan, care vrea să realizeze la locația respectivă un proiect cu fonduri europene, cu concursul și în profitul unor afaceriști apropiați. După ce a încercat ani de zile să-l scoată din biserică și mănăstire, în care și locuiește, prin metode deloc ortodoxe, primăria orădeană condusă de facto tot de Bolojan i-a adresat destul de ireverențios două somații de evacuare, după care a înregistrat la Judecătoria Oradea o cerere de evacuare împotriva abatelui ca persoană fizică, deși în speță deținătorul și proprietarul de drept al lăcașurilor sacre este o persoană juridică, Ordinul Canonic Premonstratens.

Caterisire, incendiere, reținere. Fără noimă.

La ultima mea deplasare la Oradea l-am cunoscut pe pe preotul Ciprian Mega, care mi-a relatat cu calmitate și fermitate supliciile la care a fost supus după escapada sa cultural-artistică la Moscova. Pe 14 ianuarie a fost suspendat din funcția de paroh al Bisericii Sfântul Spiridon din Oradea și retras din slujire pe o perioadă de 30 de zile, fiind acuzat de Episcopia Ortodoxă a Oradiei de legături cu Biserica Ortodoxă Rusă, respectiv că "slujește altor interese decât ale Bisericii și ale Țării în care își duce traiul". Suspendarea sa conține și alte acuze hilare ca "excentricitatea și exotismul felului său de a fi" sau " viziuni rebele, anarhice sau extremiste". În noaptea de 4/5 februarie i-a fost incendiat autoturismul într-o parcare dintre Beiuș și Ștei în timp ce discuta cu alți preoți într-un alt autoturism. Pe 17 februarie a fost reținut 24 de ore de Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș pentru complicitate la incendierea propriei mașini. Preotul Mega a susținut și susține că în autoturism avea un laptop și un geamantan cu dovezi incriminatoare la adresa unor ierarhi locali pe care voia să le prezinte Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române întrunit la București. Prim-procuror al parchetului care l-a reținut este Cosmin Pantea, unul din cei cinci procurori din "unitatea de elită" a DNA de la Oradea care au speriat Nord-Vestul și au fost dați afară pentru șantajarea și prigonirea mai multor judecători de la instanțele bihorene. Acest Pantea și acoliții săi s-au aflat și probabil se mai află în siajul total al SRI. Nu degeaba, în timpul reținerii li s-au făcut percheziții domiciliare preotului Mega, fratelui său și altor trei persoane apropiate.

Oricum reținerea sa nu se justifica având în vedere probatoriul neconcludent, precum și statutul său de preot, faptul că avea patru copii minori, valoarea redusă a mașinii (circa 4.000 de euro) și neasigurarea acesteia. În mod justificat, judecătorii au respins cererea de arestare preventivă formulată de Parchetul Beiuș. A urmat pe repede înainte caterisirea preotului Mega de către Episcopia Ortodoxă a Oradiei, aflată sub comanda înaltului și contestatului episcop Antonie Drincec, suspectat de anumite afinități cu SIE în perioada în care a condus Episcopia Ortodoxă Română înființată în Ungaria. Această caterisire comportă discuții până la cer sub aspectul legalității și temeiniciei. În opinia pedepsitului, caterisirea, ca act bisericesc, a fost întotdeauna o chestiune îndoielnică, din punct de vedere dogmatic neexistând caterisire (adică pierdere a preoției), iar în cazul său se referă doar la încetarea raporturilor contractuale de muncă, întrucât nu există niciun motiv canonic. ⁠Mari personalități ale Bisericii, de la sfinții Ioan Gură de Aur și Vasile cel Mare până la cei din zilele noastre, sfinții părinți Gheorghe Calciu Dumitreasa, Ioan Iovan și Arsenie Boca, au suferit caterisiri, dar le-au ignorat (mai puțin A.Boca).

Necompetența Episcopiei Ortodoxe de la Oradea

Pe de altă parte, preotul caterisit consideră că nu aveau competența să-l judece, în Consistoriul Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, întrucât nu a fost niciodată transferat canonic din Cipru, unde a slujit anterior, ci doar angajat. Transferul canonic presupune ca ierarhul sub care a slujit în Cipru să-i fi eliberat Cartea Canonică (un fel de pașaport preoțesc). Acest act trebuie solicitat de către episcopul în jurisdicția căruia intră preotul, respectiv episcopul Sofronie trebuia să aibă o corespondență cu mitropolitul Isaia din Cipru, dar nu a avut. Singurul act pe care Episcopia îl deține la dosar este o recomandare, în limba engleză, din care reiese ca Ciprian Mega este "preot împrumutat", chestiune care se practică în alte biserici, inclusiv în BOR, în Statele Unite ale Americii. Preotul împrumutat poate fi judecat doar de consistoriul episcopiei de care aparține.⁠ În speță, fiind vorba de un transfer din altă biserică autocefală, Regulamentul BOR prevede clar că astfel de transferuri se fac doar cu acordul scris al Patriarhului României. Un astfel de acord nu există întrucât episcopul Sofronie nu l-a solicitat decât verbal.

Cartea Canonică trebuie să fie întocmită într-o anumită formă, așa cum prevede Regulamentul, altfel este nulă. ⁠Când s-a transferat din România în Cipru, în 2010, preotul Ciprian Mega avut acordul Patriarhului, dar când a revenit, în 2019, nu a existat acest protocol. Când unui preot i se încalcă aceste drepturi, canonul 28 al Sinodului 4 Ecumenic (Calcedon) îl îndeamnă pe acel preot să se adreseze Patriarhului Ecumenic. Înainte de a avea aceste probleme, aflând că va fi o victimă a regimului politico-bisericesc din România, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului l-a invitat pe preotul Mega, împreună cu soția, la cina de Revelion de la reședința sa. După ce s-a pronunțat caterisirea, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului i-a invitat pe preot și pe consilierii parohiali la reședința sa din Fanar (Istanbul) și le-a spus clar ca el nu recunoaște caterisirea și le-a oferit, pentru slujirea în Biserică, antimisul său.

Evacuare repezită pe lângă lege

În baza acestui antimis, preotul Ciprian Mega a continuat să slujească la Biserica Sfântul Spiridon, cu acordul curatorilor și enoriașilor de la acest locaș de cult, consfințit printr-o hotărâre a Adunării parohiale. Episcopia Oradiei a comandat însă evacuarea sa din această biserică, sens în care Protopopiatul Ortodox Oradea și Parohia Ortodoxă Sfântul Spiridon au înregistrat la Judecătoria Oradea o cerere de evacuare a preotului Mega. Judecătorul desemnat s-a executat întocmai și la timp, respectiv la primul și singurul termen de judecată (7 iulie), dispunând evacuarea și respingând în prealabil cererea de suspendare a cauzei până la soluționarea. cauzelor de fac obiectul dosarelor nr. 2063, 2064, 2065, 2066 si 2067/111/2025. Preotul Mega a declarat apel împotriva sentinței pronunțate, pe care o consideră vădit nelegală și netemeinică, sub mai multe aspecte. Cererea nu numai că este nefondată, dar a fost formulată de către persoane fără calitate procesuală activă (Parohia și Protopopiatul). Principalul argument de atac al reclamantelor intimate la adresa pârâtului Mega este unul de sorginte canonică, cu aplicare laic civilă, respectiv împrejurarea că acesta ar fi fost exclus din rândul clerului prin caterisire, iar prin urmare nu ar mai avea dreptul să „ocupe" biserica din municipiul Oradea strada Corneliu Coposu nr.12D.

Din economia aliniatelor 1 și 2 ale articolului 1034 din Codul de procedură civilă se poate observa faptul că, pe de o parte, reclamantul și reclamanta, respectiv protopopiatul și parohia nu au nici calitatea de locator și nici pe de proprietar al imobilului teren sau construcție, iar, pe de altă parte, pârâtul Ciprian Mega nu are nici calitatea de ocupant în sensul art. 1034 alin. 2 lit. e și nici pe cea de locatar, astfel cum este el definit de art. 1034 alin. 2 lit. b. din același cod. În speță, proprietar asupra terenului este Municipiul Oradea, iar proprietar asupra construcției este pârâtul Ciprian Mega, cel care a construit-o, reclamantele neavând nici una dintre calitățile prescrise de textul legal pentru a putea formula o acțiune speciaă în evacuare. Reclamantele au formulat o cerere de evacuare, inițial fondată pe dispozițiile speciale ale articolelor 1034 și următoarele din Codul de procedură civilă, iar ulterior, precizată prin raportare la dispoziții din Statutul Bisericii Ortodoxe Române (art. 172 și 184), act administrativ normativ aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2008.

Evacuatul este de fapt proprietarul sfântului lăcaș

În fapt, s-a cerut evacuarea pârâtului Ciprian Mega din biserica ortodoxă pe care chiar el a edificat-o în Oradea pe strada Corneliu Coposu nr. 12D, susținându-se că în realitate această construcție a fost edificată de parohie, nu de către acesta. Dacă aparent ar putea fi convingătoare intr-o instanță canonică, argumentele utilizate de către parohie și protopopiat pentru susținerea solicitării de evacuare nu trec testul unei analize juridice atente, cu atât mai mult cu cât în România justiția se face în numele legii, nu al canoanelor si al statutelor adoptate prin hotărâri de guvern. În realitate, preotul Mega a construit biserica situată administrativ în Oradea pe strada Corneliu Coposu 12D, din venituri proprii și ale familiei sale, din susținerea prietenilor săi și din susținerea credincioșilor care îi sunt și în prezent fideli și apropiați. Cu ocazia sfințirii acestui edificiu, Episcopia Oradiei a atestat sub semnătura episcopului faptul că, fără sprijinul bisericii și fără sprijinul autorităților civile, preotul Ciprian Mega a edificat această biserică cu susținerea unor prieteni, iar cuvintele de laudă din actul de sfințire vin să confirme acest lucru.

Apelul preotului Mega are termen de judecată la Tribunalul Bihor pe 30 iulie. Nu sunt fanul și nici apărătorul său cu orice preț, dar nu pot să nu mă gândesc la problemele sale în următoarea cheie. Un ofițer SIE i-a solicitat să revină în țară de la Festivalul international de film de la Moscova. Un episcop apropiat de SIE l-a suspendat și caterisit, iar apoi a comandat evacuarea sa din biserica pe care a edificat-o. Un parchet condus de un procuror care și-a dovedit devoțiunea față de SRI l-a reținut. Iar Patriarhul din țara sa a fost referent informații externe (R.I.E.) al DIE (antecesorul comunist al SIE), în perioada în care era profesor și director adjunct la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveția) și profesor asociat la Institutul Ecumenic din Geneva și Fribourg (Elveția). Chiar cred că ne prostesc pe toți? Chiar toată justiția este oarbă și umblă cu capul spart? Celor tentați să mă acuze și pe mine că sunt pro-Rusia sau pro-Putin le spun că în 1992 am fost alături de voluntarii basarabeni pe frontul de pe Nistru și că am făcut botezul focului sub șuierul proiectilelor Alazan (un successor al celebrei Katiușa din al doilea război mondial) trase de Armata a-14-a a Federației Ruse din Transnistria.

Valer Marian