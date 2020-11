Anthony Fauci nu colaboreaza cu Biden si nu vede niciun motiv sa-l paraseasca pe Trump acum: "Stau in banca mea"

Principalul expert american in boli infectioase, Anthony Fauci, a declarat ca nu a avut contacte cu echipa de tranzitie a presedintelui ales Joe Biden si nu vede niciun motiv de a nu mai colabora cu administratia presedintelui in exercitiu Donald Trump intr-un moment cand sunt atatea de facut in combaterea unei pandemii care se agraveaza.

"Stau in banca mea. Eu nu sunt politician. Fac lucruri ce tin de sanatatea publica", a spus Fauci joi, intr-un interviu acordat inaintea conferintei de saptamana viitoare Reuters Total Health.

Fauci a lucrat in cariera sa cu sase administratii, evidentiindu-se mai ales in cea a presedintelui Ronald Reagan in anii '80, problema de sanatate publica fiind atunci epidemia de SIDA. Din luna ianuarie el face parte din celula de criza creata de la Casa Alba pentru gestionarea crizei sanitare, pozitie ce l-a plasat adesea in dezacord cu presedintele Trump, care a incercat sa minimalizeze gravitatea epidemiei si s-a aratat preocupat mai degraba de mentinerea deschisa a economiei.

"Nu exista absolut niciun motiv si nu are deloc sens pentru mine ca in mijlocul unei pandemii sa incetez sa fac ceva ce are un rol major in a ne ajuta sa iesim din aceasta pandemie", a insistat el. Sfatul sau pentru presedintele ales, mai spune Fauci, este exact acelasi pe care l-a dat si pana acum, si anume ca oamenii sa respecte masurile preventive, in principal distantarea sociala, evitarea locurilor aglomerate, purtarea mastii si spalatul mainilor.