Anunțul lui Orban, după ce a vorbit cu Putin

Budapesta a anunţat, după discuţia la telefon a premierului ungar Vikor Orban cu preşedintele rus Vladimir Putin, că Kievul a respins o oferă de încetarea a ostilităţilor "de Crăciun" şi un schimb de prizonieri. În schimb, Ucraina neagă că a discutat cu premierul ungar despre un armistiţiu de sărbători.

"Noi am propus un armistiţiu de Crăciun şi un vast schimb de prizonieri. Este trist că preşedintele Zelenskyy le-a respins și exclus în mod clar azi (miercuri)". Noi am făcut ceea ce am putut!", a scris pe X Viktor Orban, a cărui ţară deţine în prezent preşedinţia semestrială a Uniunii Europene (UE).

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat de altfel miercuri discuția telefonică a lui Viktor Orban cu liderul rus Vladimir Putin, acuzându-l pe premierul ungar de subminarea „unităţii" europene în faţa invaziei ruse din Ucraina. „Nu pot exista discuţii fără Ucraina despre războiul pe care Rusia îl desfăşoară contra Ucrainei", a adăugat liderul de la Kiev, în mesajul său.

„Sperăm cu toţii că Viktor Orban măcar nu-l va suna pe Assad la Moscova să-i asculte prelegerile de o oră", a mai scris Volodimir Zelenski, referindu-se la dictatorul sirian Bashar al-Assad, refugiat în capitala Rusiei în weekend, după căderea regimului său în fața ofensivei militare a rebelilor din Siria.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi premierul ungar Viktor Orban au discutat miercuri la telefon despre războiul din Ucraina şi cooperarea bilaterală în sectorul energetic. „A avut loc un schimb substanţial de opinii cu privire la conflictul din Ucraina. Viktor Orban şi-a exprimat interesul de a sprijini căutarea comună a unor soluţii politico-diplomatice la criză, ţinând cont de contactele sale cu o serie de lideri occidentali", a anunțat Kremlinul.