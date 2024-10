Aranjamente de război: Israelul afirmă că Ucraina a primit de la IDF sisteme de avertizare timpurie dar nu le folosește pentru a preintampina atacurile Rusiei

Ambasadorul Israelului în Ucraina, Michael Brodsky, a vorbit în cadrul unui interviu acordat jurnaliștilor de la ZN.UA despre evoluția conflictului din țara vecină, cât și despre tensiunile din Orientul Mijlociu. Diplomatul face o precizare foarte interesantă în ceea ce privește sistemul aerian de avertizare timpurie livrat de Tel Aviv către Kiev.

De ce sistemul de avertizare timpurie oferit Ucrainei de către Israel nu a început încă să funcționeze?, a fost întrebat diplomatul. „O întrebare pentru Ucraina, nu pentru noi. Tot ce am promis, am livrat. Prin urmare, contactați structurile care sunt angajate în implementarea sistemului israelian", a spus Brodsky. „Singura informație pe care o am de la militarii noștri care au lucrat la acest sistem este că ne-am îndeplinit promisiunile și am predat părții ucrainene tot ceea ce aveam de transmis. A fost un proces destul de lung, care a durat multe luni. În ceea ce ne privește procesul e încheiat", a spus oficialul.