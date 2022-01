Austriecii s-au vaccinat "la chiuvetă" pe bandă rulantă: Poliția a deschis o anchetă la el mai mare centru de vaccinare din Viena!

Sunt suspiciuni ca in tarile care ni se dau exemplu de civilizatie, frauda la vaccinare este cu mult mai mare decat se stie. Este estimata chiar la 3-10% - functie de tara - din populatia vaccinata, ca s-au obtinut certificate false prin vaccinare "la chiuveta". Dupa alte surse, procentul ar fi mai mare, de chiar 15%, cum este considerat cazul in Austria, iar in Franta se estimeaza la 18%. Ca atare, Romania - care ni se da exemplu la "coruptia vaccinurilor" - ar putea fi pe ultimile locuri din Europa, chiar daca la noi s-au vaccinat in jur de 50% di populatia reala rezidenta in tara, conform declaratiilor ministrului Sanantatii, Alexandru Rafila.

Scandalul a izbucnit la cel mai mare centru de vaccinare din Viena. "Câteva zeci de persoane sau poate chiar 100 au primit dovadă administrării serului anti-Covid, fără să se fi vaccinat, in numai cateva zile. Se presupune ca numarul poate fi de ordinul miilor de cand a inceput campania de vaccinare. Poliția a început o anchetă", arată presa austrica, prelund un comunciat al autoritatilor. "Operatorul centrului de vaccinare bănuiește că între 30 și 100 de certificate ar fi fost eliberate în mod fraudulos. Dar este imposibil de descoperit în sistem cine sunt pacienții care, deși nu sunt vaccinați, au certificat. La începutul lui decembrie am descoperit fraudă. Ne-au atras atenţia câţiva angajaţi, şi fraudă s-a confirmat prin verificarea datelor introduse", spune un operator al centrului de vaccinare, Stefanie Kuruweil.

Doi angajați au fost dați afară, dar numărul suspecților ar putea fi mult mai mare. Creierul fraudei cu certificate ar fi o tânăra austriacă. "Pe 11 decembrie, o austriacă de 26 de ani ar fi primit câteva nume prin telefon, pe care le-a introdus apoi în registrul de vaccinare. Cel mai probabil, aceste persoane nu sunt vaccinate", spune purătoarea de cuvânt a Poliţiei din Viena. Vinovații ar putea fi condamnați la un an de închisoare. Presa austriacă scrie că anchetatorii au găsit teancuri de carduri de vaccinare în alb și etichete de vaccin lăsate neglijent peste tot. Imediat după acest incident, s-au introdus noi reguli: pază la punctele de validare a certificatelor, precum și validarea de către mai multe persoane.