Avertismentul lui Tedros: Varianta Delta reduce considerabil eficiența vaccinurilor anti-Covid!

Din documentul dat publicitatii de INSP in luna mai a acestui an, romanii au aflat ca din totalul deceselor declarate Covid in 2020 doar 227 au fost cele care au avut cauza principala Covid, restul fiind decese la care coronavirusul a contribuit la agravarea comorbiditatilor, cel putin din ceea ce ne-au explicat specialistii. Asteptam cu interes si numarul de decese din 2021 avand cauza principala Covid.