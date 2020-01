Avocatii lui Trump fac prima miscare de aparare impotriva destituirii presedintelui

Avocatii lui Donald Trump au prezentat, sambata, argumentele lor cu trei zile inainte de inceperea dezbaterilor in procesul destituirii presedintelui Statelor Unite, procedura pe care ei o considera neconstitutionala si "periculoasa", relateaza AFP.

Intr-un prim raspuns scris dupa actul de acuzare din Camera Reprezentantilor, avocatii lui Donald Trump considera ca este vorba de "un atac periculos la dreptul americanilor de a-si alege in mod liber presedintele".

"Este o tentativa nerusinata si ilegala de intoarcere a rezultatelor alegerilor din 2016 si de interferare in alegerile din 2020", au precizat avocatii Jay Sekulow si Pat Cipollone.

"Actul de acuzare este inadmisibil din punct de vedere constitutional si nu implica nicio infractiune sau incalcare a legii", au precizat avocatii.

Ei au mentionat ca discutiile telefonice dintre Trump si Volodimir Zelenski si cele legate de acestea au fost constitutionale, "perfect legale" si in interesul national.

Din transcrierile discutiilor telefonice din 21 aprilie si 25 iulie este "absolut clar ca presedintele nu a facut nimic gresit".

In plus, Zelenski si oficialii ucraineni au spus in mod repetat ca "apelul a fost unul bun si normal si ca nu a existat un quid pro quo, ca nimeni nu i-a presat sa faca ceva", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Casei Albe.

Avocatii au subliniat ca este absurd ca presedintele Trump sa fie acuzat ca a obstructionat bunul mers al activitatii Congresului, adaugand ca acesta a actionat "cu o transparenta fara precedent" declasificand si dand publicitatii transcrierea discutiei din 25 iulie.

Procesul destituirii lui Donald Trump a inceput joi, in momentul in care cei sapte alesi democrati din Camera Reprezentantilor s-au prezentat in Senat pentru a citi actul inculparii, adoptat la 18 decembrie de catre Camera inferioara a Congresului.

"Donald John Trump, presedintele Statelor Unite, a fost inculpat de crime si delicte grave", a anuntat Adam Schiff, care conduce aceasta echipa insarcinata cu rolul procurorului.

El "a actionat in mod contrar increderii intr-un presedinte si in mod subversiv pentru comportamentul Guvernului", a adaugat alesul.

Senatorii au semnat, in grupuri de cate patru, o "carte a juramantului", pentru a-si consemna negru pe alb juramantul. Audienta a fost amanata pana marti, la ora locala 13:00 (20:00, ora Romaniei) - momentul in care urmeaza sa inceapa dezbaterile cu adevarat.

Donald Trump - care nu urmeaza sa compara in persoana - este vizat de doua capete de acuzare, si anume abuz de putere si obstructionarea bunului mers al activitatii Congresului.

Potrivit actului inculparii, el a cerut Ucrainei sa ancheteze cu privire la Joe Biden, potentialul sau rival in alegerile prezidentiale din noiembrie si a exercitat presiuni cu scopul de a obtine un castig personal prin blocarea unui ajutor militar crucial destinat acestei tari aflate in razboi cu Rusia.

Dupa dezvaluirea acestui santaj, el a obstructionat ancheta Congresului, interzicand consilierilor sai sa depuna marturie sau sa furnizeze documente, se arata in document.

In vederea destituirii este necesara o majoritate de doua treimi a Senatului - adica votul a 20 de senatori republicani.