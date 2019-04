Brexitul a fost amanat pana in toamna! Avertisment de ultima ora

Marea Britanie va ramane in Uniunea Europeana pana pe 31 octombrie, avand optiunea sa paraseasca blocul european chiar mai devreme daca premierul Theresa May poate obtine sustinerea Camerei Comunelor pentru acordul Brexitului.

Dupa o dezbatere maraton de sase ore intre liderii UE, acestia i-au oferit lui May o amanare mai lunga decat cea pana pe 30 iunie ceruta de premierul britanic. „Amanarea este atat de flexibila precum ma asteptam si este un pic mai scurta decat ma asteptam dar este destul timp pentru a fi gasita o solutie", a declarat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, la o conferinta de presa care a inceput dupa ora locala 02:00 (03:00 ora Romaniei). El a precizat: „Va rog sa nu irositi acest timp". Uniunea Europeana va organiza un summit simbolic in iunie pentru a evalua comportamentul Marii Britanii ca stat membru, in urma unei interventii a presedintelui francez Emmanuel Macron privind nevoia de a evita o Marea Britanie care sa submineze proiectul european. Vorbind dupa summit-ul UE, Theresa May a evitat intrebarile privind viitorul ei ca prim-ministru dupa ce a afirmat ca nu va accepta o amanare peste data de 30 iunie.