Ce ar fi pățit Trump dacă nu câștiga alegerile. Raport exploziv al procurorului special - practic era terminat!

Procurorul special Jack Smith a publicat marți un raport exploziv de 137 de pagini în care afirmă că Donald Trump ar fi fost găsit vinovat în procesul privind tentativa de răsturnare a rezultatului alegerilor din 2020, dacă nu ar fi câștigat din nou președinția Statelor Unite.

În documentul transmis Congresului, Smith susține că probele strânse erau suficiente pentru a obține o condamnare la proces, relatează The New York Times. Cu toate acestea, urmărirea penală a devenit imposibilă după victoria lui Trump în alegerile din 2024, din cauza unei politici a Departamentului de Justiție care interzice punerea sub acuzare a președinților în exercițiu.

Raportul publicat reprezintă doar jumătate din documentul final al procurorului special. Cealaltă parte, care se referă la cazul documentelor clasificate găsite la reședința lui Trump, rămâne confidențială la ordinul judecătoarei Aileen M. Cannon, numită chiar de fostul președinte.

Avocații lui Trump au criticat dur raportul, numindu-l „o tentativă de lovitură politică" menită să perturbe tranziția prezidențială. Jeffrey Clark, fost oficial al Departamentului de Justiție și aliat al lui Trump, s-a plâns că ar putea fi menționat în raport ca posibil complice neacuzat în cazul interferenței electorale.

În august 2023, Smith l-a acuzat pe Trump de trei capete de acuzare legate de conspirație pentru anularea rezultatelor alegerilor din 2020. Separat, Trump a fost acuzat în Florida pentru păstrarea ilegală a documentelor clasificate după ce a părăsit funcția și pentru obstrucționarea eforturilor guvernului de a le recupera.

Procurorul general Merrick B. Garland va amâna publicarea părții din raport referitoare la documentele clasificate până la finalizarea procedurilor judiciare împotriva celorlalți doi inculpați în acest caz - Walt Nauta și Carlos De Oliveira. Judecătoarea Cannon a programat pentru vineri o întâlnire cu procurorii și avocații apărării pentru a discuta despre publicarea acestei părți a raportului.