Ce spune trimisul special al lui Donald Trump pentru Ucraina: Pacea prin putere. Dacă vă e frică de popoarele voastre nu vă putem ajuta!

Generalul Keith Kellogg este trimisul special al lui Donald Trump pentru Ucraina. Merită urmărit. La Munchen a spus câteva lucruri:

1. Vom ține cont de interesele Europei, dar Europa nu va sta la masa negocierilor (cu alte cuvinte, n-avem ce să facem cu voi, voi cu Biden ați creat această situație)

2. America First nu este America Alone. Nu suntem izolaționiști (cum îi clasificați pe toți cei care nu sunt de acord cu voi)

3. Războiul ăsta din Ucraina durează de 11 ani, 3 ani cu intervenție militară rusă.

4. Cât a fost Trump președinte SUA, Putin nu a făcut nimic. A făcut pe vremea lui Bush, Obama, Biden. Pe vremea lui Trump n-a îndrăznit. Ar trebui să vă întrebați de ce.

5. Trebuie să învățăm din istorie, pentru că aici - în Europa - istoria are tendința să se repete (nu învățați nimic din ea). Aveți o experiență proastă cu istoria.

6. Nivelul morților din Ucraina ajunge la nivelul celui de-al doilea Război Mondial. Numai ucrainenii au în 11 ani de 3 ori mai mulți morți decât americanii au avut combinat în Războiul din Vietnam și Coreea.

7. Dacă credeți că vă vom lăsa să dispăreți cu totul pentru acest război - voi, ucrainenilor - nu veți reuși.

8. Mariupol este cât Denver, Colorado. Cât Atlanta, Georgia. Este distrus.

9. Noi facem un plan bine stabilit cu aliații. Și pragmatic. Un plan care să țină. Asta este cel mai important.

10. Și Rusia și Ucraina trebuie să facă concesii teritoriale. Să nu mai folosească forța data viitoare. Forța va fi inacceptabilă.

11. Noi - administrația Trump - l-am lăsat pe Putin singur și după 4 ani de administrație Biden cu ajutor european l-am găsit în alianțe cu: Coreea de Nord, Iran, China. Trebuie să rupem aceste alianțe. Inclusiv cu Belarus.

12. Pericolul este pe teritoriul european - deci statele europene trebuie să cotizeze mai mult la NATO, și-au luat acest angajament în summituri, oficial. Nu mai stăm la discuții aici.

13. Sancțiuni? Rusia este un stat petrolier. 70% din banii pentru război sunt din gaze și petrol. Aici trebuie umblat. Așa am făcut noi cu iranienii.

14. Rușii sunt foarte determinați. Nu uitați că rușii au fost dispuși să piardă 700.000 de oameni în bătălia de la Stalingrad în 6 luni. Sunt dispuși să sacrifice sute de mii de oameni. Au adus coreenii, că au o problemă cu oamenii. Și aici trebuie exploatat momentul.

15. Trebuie presiune militară, economică, strategie. Este un pachet complex. Doar cu presiune militară observați și voi că nu funcționează.

16 Administrația Trump nu a fost și nu este de acord cu ceea ce ați făcut voi, europenilor, cu Biden.

17. Vă place sau nu, trebuie să vorbești și cu prietenii si cu adversarii. Acesta este realpolitik.

18. Pentru Ucraina: trebuie să opriți vărsarea de sânge. Nu puteți să dispăreți cu totul.

19. Pentru ucraineni: Dacă vă gândiți că vom semna un tratat de pace, ca pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial, când Federația Rusă a luat statele baltice și SUA nu au recunoscut niciodată asta, nu, asta nu se va întâmpla.

20. Noi privim situația diferit. Ne uităm la ce se va întâmpla pe termen lung. Agresiunea militară să devină inacceptabilă, suveranitatea și libertatea unei națiuni să devină ceva inviolabil, iar consecințele să fie majore.

21. Președintele vostru, Zelenski, trebuie să înțeleagă că trebuie să vorbească cu adversarul (apropo de faptul că a dat singur decret prin care și-a interzis negocierile cu Putin)

22. Deciziile mari sunt ale lui Trump. El este votat de poporul american. Este decizia lui, în numele poporului american. Ei au dat de la ei bani pentru Ucraina.

23. Alegerile din Ucraina (pe care nu vrea să le facă Zelenski) sunt problema poporului ucrainean, nu a noastră.

24. Dacă mă întrebați de alegeri, vă exprim gândirea lui Benjamin Franklin care a răspuns după ce a ieșit din Convenție la întrebarea "domnule Franklin, ce ne oferiți?" "O republică. Dacă o și puteți păstra". Întrebările acestea trebuie să vi le puneți voi, intern, nu mie. (în alte cuvinte, cum a zis D.J. Vance: dacă vă e frică de popoarele voastre, nu vă putem ajuta).

"Pacea prin putere" este o expresie, un concept care sugerează că puterea militară poate contribui la menținerea păcii. A fost folosită de mulți lideri, de la împăratul roman Hadrian în secolul al II-lea d.Hr. la fostul președinte al SUA Ronald Reagan în anii 1980. Conceptul a fost mult timp asociat cu realpolitik.

Sinteza realizata de Sorina Matei