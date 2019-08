COD ROSU! Suntem aproape de un razboi nuclear. Momente de panica pentru intreaga lume

In contextul tensiunilor crescute intre India si Pakistan, ministrul indian al apararii, Rajnath Singh, a afirmat vineri, ca tara sa si-ar putea revizui doctrina de a nu recurge prima la arma nucleara.

"Pokhran este locul martor al hotararii ferme (a lui Atal Vajpayee) de a face din India o putere nucleara si ramane in continuare puternic atasata doctrinei de a "nu recurge prima" la arma nucleara", a scris Singh pe Twitter la finalul vizitei sale. Totuși, oficialul indian a lasat de inteles ca este dispus sa recurga la cea mai periculoasa arma pentru a proteja granitele. "India a aderat strict la aceasta doctrina. Ceea ce se va petrece in viitor va depinde de circumstante", a avertizat el.

India se angajase in 1999 sa nu recurga prima la arma nucleara in caz de conflict. Dintre tarile vecine ale Indiei, China a adoptat aceeasi doctrina, dar nu si Pakistanul. Tensiunile cu Pakistanul au crescut puternic dupa decizia guvernului premierului indian Narendra Modi de a revoca autonomia constitutionala a partii din Kashmir controlate de New Delhi si pe care Islamabadul o revendica. Aceasta decizie a fost condamnata de Islamabad. Despre aceasta situatie, ministrul pakistanez pentru drepturile omului a postat un mesaj pe Twitterin care a spus ca India "ar trebui sa se opreasca de a minti".

Aderarea Indiei la doctrina de a nu recurge prima la arma nucleara "a luat sfarsit in 4 ianuarie 2003, cand guvernul indian a declarat ca va utiliza arme nucleare in fata oricarui atac (chiar chimic sau biologic) impotriva Indiei sau a fortelor indiene oriunde ar fi". Vipin Narang, profesor la prestigiosul Institut de tehnologie din Massachusetts (MIT), a apreciat pe Twitter ca Singh este cel mai inalt responsabil indian care a avertizat ca India ar putea sa nu se simta legata la nesfarsit si in maniera absoluta de doctrina de a nu utiliza prima arma nucleara.