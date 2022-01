Confruntat cu persistența Covid-19, Israelul intenționează să trăiască de acum înainte cu virusul

Una dintre cele mai vaccinate țări din lume, Israel a înregistrat joia trecută un număr record de noi infecții. Cu toate acestea, în aceeași zi, guvernul a eliminat lista de țări "roșii".



Contrastul este izbitor. În ianuarie 2021, israelienilor li s-a spus să nu iasă la mai mult de un kilometru de casele lor, în timp ce majoritatea firmelor au fost închise. Aceste măsuri au fost luate ca parte a unei a treia închideri ordonate de guvernul local, în condițiile în care infecțiile zilnice cu Covid-19 se ridicau la 7.309 noi cazuri pozitive pe zi.



Un an mai târziu și o campanie masivă de vaccinare mai târziu, epidemia de Covid-19 este încă vie și sănătoasă în țară și bate recorduri. Israelul tocmai a înregistrat 16.830 de noi infecții, un nivel care nu a mai fost atins de la începutul pandemiei. Și totuși, barurile și restaurantele sunt deschise și nu se ia în considerare deocamdată niciun fel lockdown. "Am sărbătorit Revelionul ca și cum Covid nu ar mai exista", a explicat pe Twitter Julien Bahloul, un jurnalist franco-israelian stabilit în țară, relatează BFM TV.



O serie de relaxări



În același timp, Nachman Ash, directorul general al Ministerului israelian al Sănătății, a anunțat joi că lista țărilor "roșii", în care cetățenilor israelieni le era interzis să călătorească din cauza circulației ridicate a virusului, se va încheia. Cu puțin timp înainte, luni, guvernul israelian a anunțat redeschiderea granițelor țării pentru cetățenii străini vaccinați, care erau închise din 28 noiembrie.



În mod similar, statul evreu a pus capăt sistemului de "semafoare", care până atunci dicta dacă școlile puteau sau nu să rămână deschise. Sistemul, care închidea sau nu o clasă în funcție de rata de vaccinare, a fost abandonat de guvern, care a decis că această valoare nu mai trebuie să fie un factor determinant, după cum relatează The Times of Israel.



De asemenea, normele de testare au fost relaxate. De asemenea, dezvăluit la începutul acestui an, noul plan prevede că un rezultat negativ la autotest va permite acum persoanelor vaccinate să evite carantina. O serie de relaxări care atestă recunoașterea de către Israel a caracterului pe termen lung al pandemiei, dar și a pericolului mai scăzut al variantei actuale Omicron.



O strategie care a apărut vara trecută



Confruntat cu Covid-19, statul evreu intenționează acum să trăiască cu el. O strategie care a apărut de fapt în această vară, odată cu varianta Delta. Pentru a evita o a patra reprimare, care ar fi fost dramatică pentru economie, guvernul a optat pentru strategia de "eradicare ușoară". "Punerea în aplicare a acestei strategii ne va face să ne asumăm anumite riscuri, dar ținând cont de globalitatea situației, este echilibrul necesar", a declarat premierul israelian Naftali Bennett la începutul lunii iulie, potrivit Reuters.



Vaccinul integral în centrul planului



Cheia de boltă a strategiei israeliene este, de fapt, vaccinarea masivă a locuitorilor săi. Țara a fost prima din lume care a inițiat o campanie de vaccinare în masă cu ajutorul vaccinului Pfizer, iar 71,8% din populație a primit cel puțin o doză, iar 46,8% o doză de rapel. Țara studiază deja beneficiile unei a patra doze în cadrul unui studiu clinic la un spital din apropierea Tel Aviv. Între timp, guvernul a autorizat deja acest medicament pentru persoanele imunocompromise și pentru persoanele de peste 60 de ani