Google a anunțat că va investi 1 miliard de dolari australieni (740 milioane de dolari SUA) în Australia în următorii cinci ani. Aceasta este cea mai mare investiție a gigantului american în această țară, până în prezent.

Google spune că banii vor fi folosiți pentru a construi un centru de cercetare, pentru a-și spori capacitatea de cloud computing și pentru a finanța parteneriate cu organizații locale. Insa, gigantul IT spune ca in urmatorii ani se vor dezvolta si capacitati de folosirea inteligentei artificiale si a securitatii biometrice, necesare "cloud computing". Google va inregimenta o "armata" de tehnicieni acestui scop "experimental", intrucat această inițiativă - denumită "Digital Future Initiative" - va crea în mod direct 6.000 de locuri de muncă și va sprijini 28.000 de locuri de muncă auxiliare. În cadrul investiției, compania va colabora cu organizații locale, inclusiv cu agenția științifică australiană Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).

Joshua Kennedy-White, de la compania de investiții cibernetice DivisionX Global, a calificat anunțul Google drept "o victorie uriașă" pentru tehnologia australiană: "Este nevoie de bani pentru a transforma o idee în inovație, iar primii bani sunt cel mai greu de obținut". Investiția marchează un alt impuls major pentru ambițiile Sydney de a deveni "Silicon Valley din emisfera sudică". Construcția Tech Central, un hub în valoare de mai multe miliarde de dolari în centrul Sydneyului, ar trebui să înceapă anul viitor și se așteaptă să continue până în 2026.

In acelasi timp, Australia e acuzata de incalcari flagrante ale drepturilor omului generate de pandemia de Covid, de un regim impus ca autoritar, iar criticii acestor masuri considera ca tara este un stat-experiment pentru masurile drastice viitoare care vor fi luate pe plan mondial. Asa ca, investitia Google in acest context nu este privita ca un "progres al umanitatii", dat fiind ca o distatura biometrica exista deja in China, impusa de Partidul Comunist, iar Australia va fi a doua tara de pe planeta care va experimenta astfel de masuri intr-un regim de teroare.