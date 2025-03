Donald Trump a oprit ajutorul pentru Ucraina: Un oficial de la Casa Albă a dezvăluit ce urmăresc SUA

Președintele Donald Trump a ordonat o „pauză" a asistenței SUA pentru Ucraina, a confirmat un oficial al Casei Albe pentru Associated Press. Aceasta vine după întâlnirea dezastruoasă din Biroul Oval cu președintele Zelenskyy de vineri, în care cei doi lideri s-au angajat într-un schimb de replici aprins.

Un oficial al Casei Albe a declarat că președintele Trump se concentrează pe obținerea unui acord de pace pentru a pune capăt războiului de peste trei ani declanșat de invazia totală a Rusiei în Ucraina și dorește ca Zelenskyy să fie „angajat" în acest scop. Oficialul a adăugat că SUA „fac o pauză și își revizuiesc" ajutorul pentru „a se asigura că acesta contribuie la o soluție".

Oficialul a vorbit cu Associated Press sub rezerva anonimatului pentru a discuta despre asistență. Președintele Trump și Pentagonul nu au comentat până acum. Vestea pauzei vine în timp ce vicepreședintele american JD Vance l-a acuzat pe Zelenskyy că îl „agasează" pe Trump și că are un „anumit sentiment de îndreptățire".

Stând de vorbă cu Sean Hannity de la Fox News marți dimineață, Vance a declarat că întâlnirea, care a avut loc în fața presei, „l-a enervat foarte tare pe Zelenskyy". „El a arătat o lipsă clară de dorință de a se angaja în procesul de pace despre care președintele Trump a spus că este politica", a spus el.

„Aceasta este adevărata ruptură. Cred că Zelensky nu era încă acolo. Și, sincer, încă nu este acolo. Dar cred că va ajunge acolo în cele din urmă, trebuie să ajungă". Vance a confirmat că oficialii ucraineni au făcut cel puțin o încercare de a relua negocierile după plecarea de la Casa Albă, dar eforturile au fost oprite de Trump.

La începutul zilei de luni, Trump a atacat afirmația lui Zelenskyy potrivit căreia pacea este „foarte, foarte departe" ca fiind „cea mai proastă declarație" pe care ar fi putut să o facă la mai puțin de o zi după ce liderii europeni s-au angajat să găsească o modalitate de a pune capăt luptelor.

Publicând pe platforma sa de socializare Truth Social, președintele SUA a declarat: „Aceasta este cea mai proastă declarație pe care ar fi putut să o facă Zelenskyy, iar America nu o va mai suporta mult timp!" Zelenskyy a făcut aceste comentarii după ce s-a întâlnit cu liderii europeni duminică la Londra, unde s-au angajat să lucreze pentru a garanta securitatea Ucrainei după încheierea războiului.

În ciuda cuvintelor calde împărtășite la Londra, Trump a avut totuși critici pentru cei care au participat la summit, spunând: „Europa, în cadrul întâlnirii pe care au avut-o cu Zelenskyy, a declarat categoric că nu își poate face treaba fără SUA - Probabil că nu este o declarație grozavă care să fi fost făcută în ceea ce privește o demonstrație de forță împotriva Rusiei. La ce se gândesc?" Vorbind cu reporterii luni, Trump a mai spus: „Poate că cineva nu vrea să facă o înțelegere", fără a-l numi pe Zelenskyy, dar referindu-se la el.