Donald Trump încearcă pe toate căile să scape de audieri în dosarul sau de fraudă

Fostul adjunct al procurorului general Harry Litman a estimat că fostul președinte Donald Trump va fi probabil obligat să depună mărturie în aproximativ 30 de zile. Acest lucru ia în calcul faptul că Trump va cere Curții Supreme să îl salveze, ceea ce Litman nu crede că este posibil.

Discutând despre cazul civil din New York, Litman a explicat că manualele de joc din trecut ale lui Trump nu par să funcționeze în timp ce acesta încearcă să scape de răspunderea pentru compania sa.

"Are la dispoziție 21 de zile pentru a se prezenta la depoziție. Și 14 zile pentru ca el, Don Jr. și Ivanka să predea documente. El poate face apel, dar nu are nicio pretenție legală reală. Cred că instanța din New York va face o treabă foarte rapidă. Chiar dacă va încerca să ajungă la Curtea Supremă. Aceasta va face o treabă rapidă. În trecut, el a reușit să exploateze termenul scurt al Congresului și să se joace cu timpul. Nu cred că are această șansă aici. În 30 de zile sau cam așa ceva, va trebui să se prezinte la o depoziție cu ușile închise. După cum ați spus, acum, desigur, are un glonț de argint. Se poate prevala de al cincilea amendament și cred că o va face probabil. Dar, desigur, este o lovitură grea pentru el. Și un fel de reclamă la comandă - din moment ce a spus că numai oamenii vinovați îl acceptă. Și îi poate face mult rău în procesul civil pe care procurorul general din New York îl poate intenta. Ei pot trage o concluzie negativă și pot spune juriului: 'Puteți presupune ce ar fi spus dacă nu ar fi invocat al cincilea', ceea ce ar fi fost rău pentru el. Toate acestea sunt seturi noi de dezvoltare. Vechiul său manual de joc nu se potrivește.", a declarat Litman pentru MSNBC.

Când a vorbit cu biograful lui Trump, Tim O'Brien, gazda MSNBC Katie Phang a remarcat că Trump le-a propus recent saudiților să găzduiască un turneu de golf la una dintre proprietățile sale. O'Brien a numit acest lucru un "conflict crud de securitate națională".

"Dacă candidează din nou la președinție în 2024 și este ajutat să treacă peste acest obstacol financiar în acest moment prin ajutorul pe ușa din spate al saudiților. Aceasta este o problemă reală. Cred că simplul fapt că el intră în afaceri cu ei, invită la o revizuire a tot ceea ce a făcut pentru saudiți când era președinte. Și conflictul pe care îl creează pentru ca el să candideze din nou. Desigur, el se află sub o presiune financiară enormă", a explicat O'Brien.

O'Brien notează că firma de contabilitate a lui Trump l-a părăsit săptămâna trecută, că există probleme juridice tot mai mari pentru comitetul de inaugurare și că Trump a pierdut un apel pentru a se eschiva de la o citație la New York. Între timp, pe partea de afaceri, Trump are datorii de aproape 600 de milioane de dolari care vor ajunge la scadență în următorii ani. Acest lucru va cauza probleme în timp ce el caută bănci care să-i împrumute bani pentru noi proiecte. Acesta ar putea fi un alt motiv pentru care se apropie de saudiți, deoarece va fi nevoit să ceară bani în privat în viitor.

"Oamenii sunt obișnuiți să spună că Trump are nouă vieți. Pare să treacă prin orice fel de control legal care se exercită asupra lui. Cred că adevăratul lucru de reținut este că el nu a fost niciodată sub microscopul unor procurori foarte bine dotați și agresivi, așa cum aveți în biroul procurorului general al statului New York, în biroul procurorului districtual din Manhattan - și, apropo, în Georgia - și, astfel, el are în jurul lui în același timp coșmarurile juridice și coșmarurile de afaceri gemene care plutesc în jurul lui. Iar cartea sa de joc nu are cu adevărat - nu are nimic în cartea sa de joc prin care să lucreze aici.", a mai spus O'Brien.

El a amintit de procesul lor de la începutul anilor 2000, în care firma de contabilitate Mazars nu a luat în serios rapoartele lui O'Brien. Acum, că forțele de ordine au confirmat informația, cei de la Mazars s-au grăbit să taie firul.

"Bănuiesc că atunci când va depune mărturie va invoca al Cincilea Amendament. Eric a invocat a cincea de sute de ori. Îmi imaginez că tatăl, sora și fratele său vor face același lucru. Într-o instanță civilă, luarea celui de-al cincilea poate fi prezentată în fața juriului ca fiind admisibilă. Și nu dă bine într-un caz civil. Iar el trebuie să se confrunte cu un caz penal.", a concluzionat O'Brien.

Procurorul general din New York susţine că a descoperit „probe de fraudă" în Organizaţia Trump



Ancheta procurorului general al statului New York asupra Organizaţiei Trump a permis descoperirea unor probe care par să ateste practici de fraudă fiscală, în special supraevaluarea sau subestimarea anumitor active, au anunţat marţi seară serviciile sale. Potrivit unui document al Curţii Supreme a statului New York, semnat de procurorul general Letitia James, proprietarul legal al Organizaţiei Trump, respectiv fostul preşedinte Donald Trump, avea „putere de decizie asupra unui larg evantai de practici la Trump Organization, incluzând declaraţii eronate către terţi, în special instituţii financiare şi fiscul american (IRS)".

Letitia James, care doreşte să-i audieze în această afacere pe Donald Trump şi pe copiii săi Ivanka şi Donald Junior, a subliniat că ei ar trebui obligaţi să depună mărturie. „Până în ianuarie 2017, doamna (Ivanka) Trump era contactul principal pentru cel mai mare creanţier al Trump Organization, Deutsche Bank. În legătură cu această poziţie, d-na Tump a fost la originea trimiterii către Deutsche Bank şi statul federal a unor documente financiare eronate", potrivit documentului judiciar.

Textul precizează şi că „din 2017, Donald Trump Junior dispunea de autoritate asupra a numeroase documente conţinând estimări de active false", în special a unui apartament aflat în Trump Tower, declarat de trei ori mai mare decât în realitate şi a cărui valoare a fost supraevaluată cu 200 de milioane de dolari. Familia Trump o acuză pe procuroarea generală Letitia James, aleasă din Partidul Democrat, că are motivaţii politice şi a calificat acţiunile sale drept „ameninţări la adresa democraţiei".

Donald Trump, Ivanka Trump şi Donald Trump Junior au fost deja citaţi să compară la începutul lunii ianuarie, în cadrul acestei anchete de mare anvergură lansate în martie 2019 de Letitia James, dar fostul preşedinte a răspuns trimiţându-i procurorului general o moţiune de 20 de pagini menită să „invalideze" aceste citaţii. În iulie, Organizaţia Trump şi contabilul său, Allen Weisselberg, au pledat „nevinovat" în faţa unui tribunal din New York la 15 capete de acuzare de fraudă şi evaziune fiscală.

„Membrii familiei Trump trebuie să respecte citaţiile noastre legale pentru documente şi mărturii, pentru că nimeni în această ţară nu poate alege dacă şi cum legea i se aplică. Nu vom fi opriţi în eforturile noastre de a continua această anchetă şi de a garanta că nimeni nu este mai presus de lege", a precizat Letitia James într-un comunicat.

Letitia James suspectează de aproape trei ani Organizaţia Trump că a supraestimat fraudulos valoarea anumitor proprietăţi atunci când a cerut credite de la bănci şi că a subevaluat aceleaşi proprietăţi chiar şi faţă de Fisc pentru a plăti impozite mai mici. Eric Trump, un alt fiu al miliardarului republican şi vicepreşedinte al Trump Organization, a fost audiat de serviciile procurorului general în octombrie 2020. Donald Trump este de asemenea vizat de alte anchete în SUA. El a fost audiat pe 18 octombrie într-un dosar în care manifestanţi acuză serviciul său de securitate că i-a molestat în urmă cu şase ani.

Grupul său este de asemenea vizat de o anchetă a procurorului din Manhattan asupra unor suspiciuni de delicte financiare şi fraude la asigurări. În iulie, Organizaţia Trump şi contabilul său fidel, Allen Weisselberg, au pledat „nevinovat" în faţa unui tribunal din New York la 15 capete de acuzare de fraudă şi evaziune fiscală. Procesul ar urma să înceapă la jumătatea lui 2022. În acelaşi timp, Donald Trump se luptă pentru a nu fi obligat să le divulge procurorilor ani de declaraţii de impozitare, în timp ce la Washington o comisie specială a Congresului încearcă să obţină documente de la Casa Albă privind atacul de la Capitoliu de pe 6 ianuarie 2021.

Copiii lui Trump, obligați de justiția americană să dea declarații sub jurământ

Un judecător din New York a respins cererea avocaților familiei Trump de a bloca citațiile procurorului general ale fostului președinte, Donald Trump Jr. și Ivanka Trump, relatează NBC News. Astfel, copiii fostului președinte vor trebui să răspundă sub jurământ la întrebări legate despre practicile comerciale ale Organizației Trump, într-un dosar deschis de procurorului general al statului. Avocații lui Trump, Donald Trump Jr. și Ivanka Trump au încercat să anuleze citațiile, argumentând că ancheta este motivată politic și este concepută pentru a furniza combustibil pentru o anchetă penală în curs de desfășurare, deschisă de biroul procurorului districtual din Manhattan.

În decizia sa, judecătorul de la Curtea Supremă de stat a dat undă verde ca cei trei să fie audiați în următoarele trei săptămâni. El i-a cerut, de asemenea, fostului președinte să predea documentele și informațiile solicitate de două săptămâni și a descris afirmațiile Trump de a fi vizați selectiv ca fiind exagerate. „În ultimă analiză, un procuror general al statului începe să investigheze o entitate comercială, descoperă dovezi abundente ale unei posibile fraude financiare și dorește să pună audieze, sub jurământ, câțiva dintre directorii entităților", a scris judecătorul în decizia sa.

Într-o declarație după hotărâre, Trump a spus că procurorii încearcă să „interfere în relațiile mele de afaceri și în procesul politic". „Este o continuare a celei mai mari vânătoare de vrăjitoare din istorie. Eu nu pot obține un proces echitabil în New York din cauza urii față de mine din partea judecătorilor și a justiției. Nu este posibil!", a spus Trump. Kimberly Benza, purtătorul de cuvânt al Organizației Trump, a spus că "întregul sistem este corupt". Acuzațiile care implică situațiile financiare au cauzat multe probleme lui Trump în ultima săptămână, inclusiv decizia companiei de contabilitate, Mazars, de a întrerupe relațiile cu Organizația Trump.