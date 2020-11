Donald Trump, pe urmele avocatului său: "De când stabilește presa de propagandă cine e președinte?!"

Donald Trump a continuat duminică seria mesajelor furioase pe Twitter în care contestă rezultatul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. Într-un nou mesaj, președintele pare să preia ideea exprimată cu o zi înainte de avocatul său, Rudy Giuliani: nu televiziunile sunt cele care au căderea să anunțe președintele ales.

„De când presa de propagandă decide cine va fi noul nostru președinte? Cu toții am aflat tot felul de chestii în ultimele două săptămâni", a scris președintele Donald Trump. În timp ce liderii internaţionali îl felicitau deja pe Joe Biden, sâmbătă, pentru mandatul obţinut la Casa Albă, avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, a avut o reacţie cu totul neobişnuită la adresa televiziunilor. „Cine a decis victoria? Ei toţi? O, Doamne! Toate reţelele de televiziune! Oau! Toate televiziunile! Trebuie să nu mai ţinem cont de lege! Judecătorii nu contează. Toate televiziunile, toate. Toate posturile de televiziune au crezut că Biden va câştiga cu 10%. Doamne, ce s-a întâmplat? Haideţi, să nu fim ridicoli! Televiziunile nu decid alegerile. Instanţele de judecată, da. Doamne, aproape 700.000 de voturi pe care Trump le avea avans acum două zile, au dispărut!", a declarat Rudi Giuliani.

Declarația avocatului confirmă practic că actualul lider de la Casa Albă nu are de gând să se recunoască înfrânt și plănuiește contestarea votului. De altfel, președintele american Donald Trump și-a continuat duminică acuzațiile privind fraude la vot în mai multe state americane. Sâmbătă seară, după ce toate proiecțiile au arătat că Joe Biden este câștigătorul alegerilor, Trump a refuzat să-și recunoască înfrângerea și a anunțat că, începând de luni, echipa sa de campanie va merge în instanță cu acuzații de fraudă. Conform celor mai recente proiecții media, făcute pe măsură ce se anunță voturile numărate, Joe Biden are 279 de voturi electorale, iar Trump - 214. Un candidat are nevoie de 270 de voturi electorale pentru a fi ales președinte.