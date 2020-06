Donald Trump sustine ca SUA au depasit cu mult pandemia COVID-19

Presedintele american Donald Trump - care se confrunta cu manifestatii istorice impotriva rasismului si critici din toate partile - a anuntat vineri ca Statele Unite au "depasit cu mult" pandemia COVID-19.

Asta in pofida faptului ca pandemia continua sa omoare aproape 1.000 de oameni pe zi in tara si sa se raspandeasca intr-un ritm galopant in America Latina relateaza AFP.

Trump a dat asigurari ca Statele Unite au depasit criza, evocand date cu privire la somaj.

"Am luat toate deciziile pe care trebuia sa le luam", a afirmat presedintele american, laudand o imbunatatire a datelor cu privire la somaj in tara.

Statele Unite sunt cea mai afectata tara din lume de COVID-19 - cu 108.211 de morti la 1.872.660 de cazuri, urmate de Regatul Unit (39.904 de morti), Italia (33.689) si Franta (29.065).

Trump face aceste declaratii la cateva ore dupa publicarea unor date pozitive despre economia Statelor Unite.

Nivelul somajului a scazut la 13,3% in mai. Cei mai pesimisti analisti estimau un nivel de 20% al somajului, din cauza pandemiei.

Comentand datele cu privire la somaj, Trump a laudat "forta" economiei americane.

"Aceasta forta ne-a permis sa depasim aceasta teribila pandemie. Noi am depasit-o cu mult", a declarat el intr-o conferinta de presa la Casa Alba.