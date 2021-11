Fauci: Definiția "complet vaccinat" va suferi schimbări. Dacă până acum era vorba de două vaccinuri, în curând va însemna trei vaccinuri!

Definiția de "complet vaccinat" ar putea fi modificată de către oficialii din domeniul sănătății, pentru a include dozele de rapel COVID-19, a declarat duminică consilierul pe probleme de pandemie de la Casa Albă, Anthony Fauci, potrivit The Epoch Times.

În cadrul emisiunii "This Week" de la ABC, Fauci a declarat că oficialii din domeniul medical încă analizează necesitatea rapelului și că el personal nu ar schimba definiția pentru ceea ce înseamnă "complet vaccinat". "Vom analiza chiar acum care este durabilitatea vaccinului de rapel", a declarat Fauci. "Vom urmări persoanele care primesc rapel". El a adăugat: "Oamenii nu ar trebui să fie descurajați de faptul că, pe măsură ce trece timpul și aflăm din ce în ce mai multe despre protecție, am putea modifica liniile directoare. Asta este ceea ce am spus tot timpul."

Până acum, definiția vaccinării complete este de două injecții dintr-o serie de vaccinuri Pfizer sau Moderna sau o injecție cu vaccinul Johnson & Johnson, potrivit CDC. În cazul în care rapelurile prezintă aceeași protecție în scădere ca și regimul inițial de vaccinare, "iar datele arată că trebuie să le facem mai des, atunci le vom face", a spus Fauci, "dar vrem să ne asigurăm că populația este protejată în mod optim și faceți tot ceea ce trebuie să faceți." Comentariile sale de duminică contrastează cu declarațiile publice anterioare pe care le-a spus despre dozele de rapel.

În timpul unei apariții la Summit-ul STAT 2021, Fauci a spus că "un rapel nu este un supliment, iar un rapel este o parte din ceea ce ar trebui să fie regimul inițial... astfel încât, atunci când vom privi înapoi la acest lucru, vom vedea că rapelurile sunt esențiale pentru un regim optim de vaccinare". La 19 noiembrie, un grup consultativ pentru vaccinuri al CDC a recomandat printr-un vot unanim ca toți adulții din SUA să poată primi doze de rapel atât pentru vaccinul Moderna, cât și pentru cel al Pfizer. Anterior, doar anumite persoane puteau primi injecția. Directorul CDC, Rochelle Walensky, a semnat recomandarea.

Guvernatorii democrați din New Mexico și Connecticut au sugerat recent că vor schimba definiția unei vaccinări complete împotriva COVID-19 pentru a include rapelurile. În unele țări, cum ar fi Israelul, pașapoartele de vaccinare - care sunt obligatorii pentru a intra în săli de sport, restaurante și alte locuri - ar expira la șase luni după a doua doză. "Analizăm ce putem face pentru a crea aceste stimulente - și eventual mandate - pentru a ne asigura că oamenii sunt complet vaccinați, ceea ce înseamnă trei vaccinuri", a declarat guvernatorul New Mexico, Michelle Lujan Grisham.