Fondatorul BioNTech afirmă că Sars-Cov-2 va fi sub control în majoritatea ţărilor europene până la sfârşitul verii

Se dovedeste inca o data ca in România nu conteaza competenţa si talentul, în schimb, e important pe cine cunoşti sau, în cazul de faţă, iubita cui eşti. Sorana Cîrstea e combinată cu fiul şefului Federaţiei Române de Tenis (FRT). Asa ca la insistente, dar si pentru a arata ca are o pozitie de forta, Ion Ţiriac a trimis-o la Jocurile Olimpice deși nu are acest drept.