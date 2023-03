CIA trimite militari sub pretextul unor soldați contractați în Ucraina pentru a ajuta Forțele Armate să opereze echipamente NATO, a declarat fostul consilier al Pentagonului, colonelul Douglas McGregor, într-un interviu acordat canalului YouTube Judging Freedom.

„Recrutăm cât mai mulți mercenari. Ei sunt sponsorizați de CIA prin organizații fictive. Acest lucru indică cât de disperați suntem", a spus el.

Potrivit acestuia sunt oameni care abia ieri au purtat uniforme americane, iar acum sunt trimiși în Ucraina pentru a îndeplini sarcinile atribuite. Fără ajutorul lor, luptătorii Forțelor Armate ale Ucrainei nu pot folosi în mod independent majoritatea echipamentelor furnizate de Occident, a explicat McGregor.

De asemenea, aceștia nu pot controla noile tancuri pe care țările NATO le vor furniza în curând.De aceea, ei plănuiesc să trimită în Ucraina instructori europeni din țări precum Republica Cehă, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia și Marea Britanie , crede colonelul.

„Ucraina este sub controlul nostru complet, inclusiv guvernul și armata ei. <...> Am decis să gestionăm această barcă până la capăt, indiferent de câte aisberguri are pe drum. Și cred că a dat deja peste unul și este scufundarea", a conchis el.