Franta: Lege ce leaga libertatea de miscare de efectuarea unui vaccin anti-Covid

Un proiect de lege care prevede posibilitatea conditionarii deplasarilor sau exercitarii activitatii de prezentarea unui test de depistare sau de efectuarea unui vaccin a provocat marti ingrijorare si indignare in Franta, iar guvernul a negat ca ar vrea sa creeze un "stat sanitar", relateaza AFP.

Opozitia de dreapta si de extrema dreapta s-a alarmat marti asupra acestui proiect de lege, prezentat luni in consiliul de ministri de seful guvernul Jean Castex, in scopul instituirii unui regim peren de raspuns la crizele sanitare. In contextul in care Franta urmeaza sa iasa in aprilie din starea de urgenta sanitara declansata odata cu pandemia de COVID-19, proiectul de lege vizeaza "stabilirea unui cadru juridic durabil pentru crizele sanitare", potrivit guvernului.

Un articol de text prevede ca "premierul poate, daca este necesar (...) sa conditioneze deplasarile persoanelor, accesul lor la mijloace de transport sau la anumite locuri, precum si exercitarea anumitor activitati de prezentarea rezultatelor unui test de depistare care stabileste ca persoana nu este afectata sau contaminata in urma unui tratament preventiv, inclusiv a administrarii unui vaccin, sau a unui tratament curativ".

Chiar daca nu mentioneaza in mod explicit pandemia de COVID-19, acest articol a turnat gaz pe foc, in conditiile in care presedintele Emmanuel Macron a declarat in mod repetat ca vaccinul impotriva acestei maladii, care urmeaza sa inceapa sa fie administrat la sfarsitul saptamanii, nu este obligatoriu in Franta. "Intr-un mod perfid, acest text intentioneaza nu sa faca vaccinul obligatoriu, ci sa impiedice orice viata sociala pentru persoanele care nu-l vor face", a afirmat presedinta formatiunii Adunarea Nationala (RN, extrema dreapta), Marine Le Pen, intr-un comunicat, denuntand o "masura de esenta totalitara".

"Credeam, cu naivitate, ca in patria noastra respectarea libertatilor era regula si aceste restrictii, exceptia. Prin asta executivul ar avea toata puterea de a ne suspenda libertatile fara control din partea Parlamentului? De neconceput", a reactionat pe Twitter nr. 2 al partidului de dreapta Les Republicains, Guillaume Peltier. In contextul acestor critici, ministrul functiunii publice, Amelie de Montchalin, a explicat ca textul "nu a fost deloc gandit pentru a crea puteri exceptionale pentru guvern" sau "a crea un stat sanitar".

"Va exista cu siguranta o dezbatere, tot ce va trebui clarificat va fi clarificat", a dat ea asigurari pe CNews. "Afirm din nou, vaccinarea (impotriva COVID-19) nu este obligatorie", a insistat ministrul sanatatii, Olivier Veran. Franta este unul dintre statele europene cele mai suspicioase fata de vaccinul pentru COVID-19, noteaza AFP.