George Friedman: Crearea unui "cordon sanitar" în jurul Rusiei va permite SUA să țină în lesă Germania și întreaga Uniune Europeană!

Cum își poate menține Washingtonul dominația asupra planetei. Extras din discursul lui George Friedman, director al firmei de informații și analiză Stratfor, susținut la Council on Foreign Relations din Chicago. În discursul său în fața Consiliului, el explică modul în care Washingtonul își poate menține dominația asupra planetei. De asemenea, el identifică potențialii inamici ai SUA.

Friedman spune că lumea occidentală de astăzi și-ar dori să fie exclusiv sub controlul direct sau indirect al SUA, ca in fata unui stapan. Dar, in acelasi timp, președintele Stratfor afirmă că SUA nu are relații cu Europa Unită, folosindu-se de un principiu de tip divide et impera (imparte si stapaneste). "Avem relații cu România, Franța și așa mai departe. Nu există nicio Europă 'la pachet' cu care SUA să aibă vreo relație."

Acest lucru amintește inevitabil de conversația subsecretarului de stat Victoria Nuland cu ambasadorul SUA la Kiev în 2014. Nuland îi explicase atunci interlocutorului său, în termeni foarte cruzi, ce părere avea despre Europa unită și despre liderii săi: "Ucraina e manipularea americană". Ulterior, ea și-a cerut scuze pentru forma remarcilor sale, dar nu și pentru fond.

"SUA controlează fiecare ocean de pe pământ. Nimeni nu a mai făcut asta până acum. Prin urmare, putem interveni oriunde pe planetă, dar nimeni nu ne poate ataca. Controlul oceanelor și al spațiului este baza puterii noastre", a declarat Friedman la Chicago. "Prioritatea SUA este de a împiedica capitalul german și tehnologia germană să se alăture resurselor naturale și forței de muncă rusești pentru a forma o combinație invincibilă", a mai spus el. Crearea unui "cordon sanitar" în jurul Rusiei va permite în cele din urmă SUA să țină în lesă Germania și întreaga Uniune Europeană.