La fel ca în cazul NATO "fără creier" (copyright Emmanuel Macron) nimeni nu a pierdut niciodată active prețioase pariind pe incompetența, îngustimea de vederi și lașitatea "liderilor" politici din întreaga UE atlantică.

Există două motive principale pentru cel mai recent gambit juridic german de suspendare a certificării gazoductului Nord Stream 2:

- Represalii, direct împotriva Belarusului și a Rusiei, "vinovate" de drama rușinoasă a refugiaților de la granița dintre Polonia și Belarus.

- Politizarea Verzilor germani.

Un executiv european de rang înalt din domeniul energiei mi-a spus: "Acesta este un joc în care Germania nu are o mână câștigătoare. Gazprom este foarte profesionist. Dar imaginați-vă dacă Gazprom ar decide să încetinească în mod deliberat livrările de gaze naturale. Ar putea crește de zece ori, prăbușind întreaga UE. Rusia are China. Dar Germania nu are un plan de urgență funcțional".



Acest lucru se leagă de o propunere care stă la un birou crucial de la Moscova pentru aprobare de doi ani, așa cum am raportat la vremea respectivă: o ofertă de 700 de miliarde de dolari făcută de o firmă energetică occidentală de renume pentru ca Rusia să își redirecționeze exporturile de petrol și gaze către China și alți clienți asiatici, departe de UE.



Această propunere a fost, de fapt, motivul principal pentru care Berlinul a contracarat cu hotărâre demersul SUA de a opri Nord Stream 2. Cu toate acestea, tortura nu se oprește niciodată. Rusia se confruntă acum cu un obstacol suplimentar: o taxă pe carbon pentru exporturile către UE, care includ oțel, ciment și electricitate. Aceasta ar putea fi extinsă și la petrol și gaze naturale.



Orice ființă sensibilă din UE știe că Nord Stream 2 este cea mai ușoară cale de a reduce prețurile la gazele naturale în Europa, și nu pariul neoliberal orb al UE de a cumpăra pe termen scurt pe piața spot.



"Vor îngheța!"



Se pare că Bundesnetzagentur, autoritatea germană de reglementare în domeniul energiei, s-a trezit dintr-un somn adânc doar pentru a afla că societatea Nord Stream 2 AG, cu sediul în Elveția, nu îndeplinește condițiile pentru a fi un "operator de transport independent" și că poate fi certificată doar dacă este "organizată într-o formă juridică în conformitate cu legislația germană".



Faptul că nici germanii, nici compania elvețiană nu au fost conștienți de acest lucru în timpul etapelor lungi, anterioare, mereu turbulente, este foarte greu de crezut. Așadar, acum se pare că Nord Stream 2 AG va trebui să înființeze o filială în conformitate cu legislația germană doar pentru secțiunea germană a gazoductului.



În momentul de față, compania nu este "în măsură" să comenteze detaliile și mai ales "momentul începerii operațiunilor gazoductului". Nord Stream 2 AG va trebui să transfere capitalul și personalul către această nouă filială, care va trebui apoi să prezinte din nou un set complet de documente pentru certificare.



Traducere: gazul din Nord Stream 2 va lipsi în timpul iernii viitoare în Europa, iar gazoductul, în cel mai bun caz, ar putea începe să funcționeze abia la mijlocul anului 2022.



Iar acest lucru se leagă cu siguranță de unghiul politic, deoarece autoritățile de reglementare germane așteaptă de facto să apară noua coaliție de guvernare germană, inclusiv Verzii neoliberali care sunt visceral anti-Nord Stream și anti-Rusia.



Executivul european din domeniul energiei nu s-a menajat cu privire la un scenariu destul de posibil: "Dacă Germania nu-și obține acum petrolul și gazele naturale pe cale terestră, nu poate crea o poziție de rezervă, deoarece nu există o capacitate suficientă de GNL sau de petrol pentru a aproviziona UE în această iarnă. Vor îngheța. O mare parte din economia lor va fi forțată să se închidă. Șomajul va crește vertiginos. Ar fi nevoie de patru ani pentru a construi o capacitate de GNL pentru gazele naturale, dar cine o va construi pentru ei?".

Germania nu are nicio marjă de manevră pentru a dicta condițiile pentru Gazprom și Rusia. Gazele pe care Gazprom nu le va vinde în nordul Europei vor fi vândute în estul și sudul Europei prin Turk Stream și, mai ales, clienților asiatici, care nu se angajează în șantaj și plătesc mult mai bine decât europenii. Ceea ce este de asemenea clar este că, dacă printr-o decizie politică greșită, gazul Nord Stream 2 va fi în cele din urmă blocat, amenzile pe care Gazprom le va încasa de la consorțiul european care a cerșit construirea gazoductului ar putea depăși 200 de miliarde de euro. Consorțiul este alcătuit din Engie, Shell, Uniper, Wintershall Dea și OMV.



În acest context, oferta de pe masa Moscovei devine chiar mai mult decât un schimbător de joc. Recomandarea îndrăzneață adresată Kremlinului - cu finanțare deja pusă la punct - este ca resursele naturale ale Rusiei, inclusiv petrolul și gazele naturale, să fie redirecționate către China, ca parte a parteneriatului strategic Rusia-China.



Propunerea susține că Rusia nu are nevoie de schimburi comerciale cu UE, deoarece China este cu mult înaintea ei în ceea ce privește cele mai avansate tehnologii. Acest lucru oferă cu siguranță Moscovei un avantaj în orice negocieri cu orice guvern german. Când i-am menționat acest lucru executivului european din domeniul energiei, comentariul său laconic a fost: "Mă îndoiesc că vor dori să se sinucidă".



Este numai vina lui Putin



Ar fi prea mult să ne așteptăm de la politicienii germani și din UE la luciditatea guvernului Serbiei, care ia în considerare importul a 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale rusești anual, timp de 10 ani. Gazprom a demonstrat de ani de zile aspectele practice, fiabile și conștiente de costuri ale contractelor pe termen lung. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, comentând criza migranților de la granița dintre Polonia și Belarus, a remarcat cum "Polonia se comportă scandalos, în timp ce conducerea de la Bruxelles aplică standarde duble care sunt atât de evidente și de goale încât nu pot să nu înțeleagă că se fac de râs".



Cazul Nord Stream 2 adaugă straturi suplimentare la autoironia UE, deoarece privește bunăstarea populațiilor care trăiesc deja în interiorul Cetății Europa. Să-i lăsăm să înghețe, într-adevăr - sau să plătească averi virtuale pentru gazele naturale care ar trebui să fie disponibile cu ușurință. După cum știm cu toții, Germania, Nord Stream 2, Ucraina, Belarus, totul este interconectat. Și, potrivit unui nebun ucrainean care profită de pe o platformă atlantică, totul este vina lui Putin - vinovat de ducerea unui război hibrid împotriva UE.



Va depinde de "hotărârea Poloniei și a Lituaniei" să "contracareze amenințarea Kremlinului". Cadrul ideal în acest caz ar trebui să fie Triunghiul Lublin - care unește Polonia și Lituania cu Ucraina. Acestea sunt lineamentele noii Cortine de Fier, ridicată de atlantiști, de la Marea Baltică la Marea Neagră, pentru a "izola" Rusia. În mod previzibil, atlantiștii germani sunt o parte crucială a pachetului.



Desigur, pentru a avea succes, acești actori ar trebui "să caute, de asemenea, un angajament mai mare al SUA și al Regatului Unit", fiecare mișcare urmărind să completeze "rolul NATO ca garant suprem al păcii în regiune". Așadar, iată, muritori ai UE: o "furtună perfectă de agresiune rusă în următoarele luni de iarnă" este aproape inevitabilă. Urmăriți-o pe ecranele voastre în timp ce înghețați corespunzător.

The UNZ Review