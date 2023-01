Guvernul Germaniei a anunțat că trimite 60 de tancuri Leopard 2 în Ucraina. Si americanii trimit 40 de blindate M1 Abrams

Autoritățile germane au confirmat că Germania va trimite tancuri Leopard 2 în Ucraina și va aproba exportul acestora din țările partenere. Este vorba despre aproximativ 60 de tancuri din Germania, Polonia, Olanda si Norvegia. In acelasi timp SUA a anuntat ca va trimite 40 de tancuri M1 Abrams.

Germania va trimite tancuri Leopard 2 în Ucraina. De asemenea, va aproba exportul acestora din țările partenere, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al guvernului german, Steffen Hebestreit, citat de Sky News. Țara va furniza 14 tancuri de luptă, logistică și muniție. Alaturi de acestea, inca 14 tancuri vor proveni din Polonia si cate 16 din Olanda si Norvegia. Trupele ucrainene care vor folosi tancurile se vor antrena în Germania timp de cateva luni.

In acelasi timp, SUA a anuntat ca va trimite in Ucraina un numar de 40 de tancuri M1 Abrams, dar pentru care pregatirea soldatilor ucrainieni care le vor opera ar necesita undeva intre 6 si 8 luni de antrenament. Daca e nevoie de 4-5 luni pentru trainingul in cazul tancurilor Leopard 2, atunci ucrainienii ar putea sa le intrebuinteze abia spre vara lui 2023, deci cu mult dupa presupusa ofensiva de vară a rusilor in Ucraina. Sa mai amintim aici ca pana acum, ucrainienii au pierdut in jur de 450 de tancuri.

Opoziţia din Germania a criticat decizia Guvernului Olaf Scholz de a furniza tancuri Leopard Ucrainei, avertizând asupra riscurilor izbucnirii unui război mondial între Rusia şi Alianţa Nord-Atlantică şi subliniind că livrarea de armament nu este susţinută de majoritatea cetăţenilor, nu numai germani, ci si din restul Europei. Furnizarea de tancuri riscă să conducă la o catastrofă. Ucraina va solicita ulterior avioane de vânătoare şi alte tipuri de armament ofensiv, afirma politicienii nemți.

Kremlinul a avertizat marţi Germania, potrivit postului german NTV, că eventuala furnizare de tancuri Leopard Ucrainei va avea consecinţe şi "nu va aduce nimic bun pentru viitorul relaţiilor bilaterale".